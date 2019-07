Uscite MANGA e MANHWA – Luglio 2019

A cura di Fujiko89 e Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

3 luglio

STEEL BALL RUN n. 16

€ 7,00

THE SEVEN DEADLY SINS n. 30

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY N. 4

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA N. 20

€ 4,50

EDENS ZERO N. 2

€ 4,90

10 luglio

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 41

€ 4,30

TALES OF WEDDING RINGS N. 2

€ 5,90

FAIRY TAIL SIDE STORIES N. 2

€ 4,90

STARVING ANONYMOUS N. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

RINNE n. 38

€ 4,30

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS N. 3

€ 4,50

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS N. 6

€ 4,50

17 luglio

GINTAMA n. 52

€ 4,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO N. 32

€ 4,90

ONE PIECE NEW EDITION N. 81

€ 4,30

CHILDREN OF THE WHALES n. 12

€ 5,90

SUMMER TIME RENDERING n. 2

€ 5,90

VINLAND SAGA N. 21

€ 4,90

TO YOUR ETERNITY N. 3

€ 5,50

24 luglio

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 7

€ 5,90

DRAGON BALL SUPER N. 8

€ 4,50

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 3

€ 6,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 4

€ 6,90

I DIPINTI MALEDETTI n. 3

€ 4,90

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE n. 28

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 8

€ 4,50

UN BACIO A MEZZANOTTE n. 7

€ 4,50

RAISEKAMIKA n. 2

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

4 luglio

Black Torch 5

€ 4,50

Assassination Classroom 11

ristampa € 4,90

Bleach 72

ristampa € 4,90

Naruto 24

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti – Before the Fall 16

€ 4,50

Naruto 60

ristampa € 4,90

Alita 9

ristampa € 4,90

Bleach 3

ristampa € 4,90

Noragami 20

€ 4,50

Boruto: Naruto Next Generations 7

€ 4,90

Fullmetal Alchemist 3

€ 4,90

11 luglio

Bleach gold 73

€ 4,90, con sovracopertina € 6,50

High school dxd 4

ristampa € 4,90

Seraph of the End – Guren Ichnose: Catastrophe at Sixteen 2

€ 4,50

Platinum End 10

€ 4,50

Blue Exorcist 16

ristampa € 4,90

Planetes – Complete Edition

€ 45,00

One-Punch Man 17

€ 4,50

Hunter x Hunter 10

ristampa € 5,50

Murciélago 13

€ 4,90

Battle Royale 14

ristampa € 6,50

I fiori del male 2

ristampa € 7,00

D.Gray-Man 26

€ 4,50

Atelier of Witch Hat 2

€ 7,00

Blue Exorcist 15

ristampa € 4,90

18 luglio

Gideon of the 3rd – Storia di un Rivoluzionario 6

€ 4,50

Game – Giochi di Seduzione 3

€ 6,50

Nana & Kaoru 13

€ 5,50

Giant Killing 43

€ 5,50

Bungo Stray Dogs 15

€ 4,50

Sister Devil Storm 3

€ 6,50

Nana – Reloaded Edition 3

€ 6,50

Citrus 9

€ 7,00

Arte 10

€ 5,50

Darwin’s Game 14

€ 4,50

Beastars 5

€ 6,50

Dolly Kill Kill 9

€ 5,50

Fire Force 14

€ 4,90

25 luglio

Death Note Black Edition 3

ristampa € 18,00

Ti amo, ma fatti ammazzare 4

€ 4,50

Sister & Vampire 3

€ 6,50

Granblue Fantasy 6

€ 7,00

Soul Eater 25

ristampa € 4,90

Vagabond Deluxe 3

ristampa € 7,00

Monster Deluxe 4

ristampa € 13,90

Neon Genesis Evangelion 9

ristampa € 4,90

Smokin’ Parade 6

€ 7,00

Ossa – Stand by me, my dear 4

€ 6,50

Death Note Black Edition 1

ristampa € 18,00

Soul Eater 3

ristampa € 4,90

Boruto – Naruto Next Generations: L’ultimo giorno all’Accademia! – Novità del mese!

romanzo – € 12,90

Le Situazioni di Lui & Lei 19

€ 5,50

– J POP –

3 luglio

CYBORG 009 conclusion – GOD’S WAR BOX (1-5) – Novità del mese!

box – di Shotaro Ishinomori, Joe Onodera, Sugar Sato, Masato Hayase € 34,50

CYBORG 009 conclusion – GOD’S WAR 1 (di 5) – Novità del mese!

di Shotaro Ishinomori, Joe Onodera, Sugar Sato, Masato Hayase € 6,90

DRIFTERS 6

di Kohta Hirano € 6,90

HORIMIYA 8

di HERO, Daisuke Hagiwara € 5,90

SWORD ORATORIA 7

di Fujino Omori, Takashi Yagi € 5,90

LA CLINICA DELL’AMORE 4 (di 5)

di Haruka Inui € 13,00

POKÉMON – LA GRANDE AVVENTURA 11

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto € 8,50

10 luglio

WORLD’S END HAREM 1 – Novità del mese!

di Link, Kotaro Shono € 6,50

THE PROMISED NEVERLAND 10

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu € 5,90

RE:ZERO – TRUTH OF ZERO 7

di Tappei Nagatsuki, Daichi Matsuse € 5,90

OTOKO ZAKA 8

di Masami Kurumada € 5,90

– FLASHBOOK –

Harukaze No Etranger 03

6,90 €

Hiru – Sanguisughe 01 – Novità del mese!

5,90 €

– GOEN –

BECCHIN & MANDARA – volume unico – Novità del mese!

di Jiro Matsumoto € 5,95

ADAMAS 11 – ultimo numero!

di Ryōji Minagawa, Eri Oka € 5,95

– DYNIT –

Il Giocattolo Dei Bambini – Big Edition 08

12,90 €

Zucca E Maionese – Novità del mese!

16,90 €

– MAGIC PRESS –

Keppei 5

€ 6,90

Mi Vergogno Da Morire 6

€ 5,90

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019