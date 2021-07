Uscite MANGA e MANHWA – Luglio 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

LUGLIO 2021

– STARS COMICS –

07 Luglio

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS n.1 – Novità del mese!

€ 9,90

GOLDEN SPARKLE – Novità del mese!

€ 6,50

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n.14

€ 4,50

JOJONIUM n.12

€ 15,90

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n.10

€ 4,50

AJIN – DEMI HUMAN n.16

€ 5,90

SAVAGE SEASON n.5

€ 5,50

VITA DA SLIME n.15

€ 4,90

P&ME – POLICEMAN AND ME n.13

€ 4,50

14 Luglio

TOWER OF GOD n.3

€ 12,90

HELLO WORLD – BOX – Novità del mese!

€ 12,90 – Box di 2 volumi con l’intera serie

SHAMAN KING FINAL EDITION n.8

€ 5,90

JOJOLION 24

€ 15,90

TO YOUR ETERNITY n.14

€ 5,50

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n.9

€ 4,50

OLYMPIA KYKLOS n.4

€ 6,90

SUMMER TIME RENDERING n.12

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 4

€ 5,50

GINTAMA n.72

€ 4,90

21 Luglio

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO n.3

€ 4,50

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n.3

€ 5,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 27

€ 4,50

MARS NEW EDITION n.4

€ 8,00

HAIKYU!! n.45 – Ultimo!

€ 4,30

RAW HERO n.6

€ 5,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.27

€ 5,90

FAIRY TAIL COLLECTION n.5

Box con i numeri del manga da 25 a 30 – € 25,80

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Luglio

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 3

€ 12,00

We Never Learn 13

4,90 €

Death Note 12

ristampa 4,90 €

Sing “Yesterday” for Me 5

7,00 €

Black Butler 14

ristampa 4,90 €

Black Butler 26

ristampa 4,90 €

Black Butler 28

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 31

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 32

ristampa 4,90 €

Fire Force 10

ristampa 4,90 €

Fire Force 11

ristampa 4,90 €

Fire Force 15

ristampa 4,90 €

Spy X Family 2

ristampa 4,90 €

08 Luglio

Hunter X Hunter 4

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 9

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 20

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 23

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 24

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 25

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 26

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 27

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 36

ristampa 5,50 €

Black Clover 27

4,90 €

Fire Force 16

ristampa 4,90 €

Fire Force 17

ristampa 4,90 €

Fire Force 25

4,90 €

Bungo Stray Dogs 20

4,90 €

Blue Exorcist 1

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 6

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 9

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 20

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 21

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 22

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 23

ristampa 4,90 €

Platinum End – Discovery Edition 1

ristampa speciale a 1,00 €

Platinum End 14 – Ultimo!

4,90 €

Murciélago 18

6,90 €

Fullmetal Alchemist 20

ristampa € 4,90

Aposimz 7

7,00 €

Jujutsu Kaisen 9

4,90 €

15 Luglio

Alice in Wonderland – serie completa – Novità del mese!

con cofanetto-forziere – 25,00 €

Alice in Wonderland 1 – Novità del mese!

edizione singola – 9,00 €

Blue Lock 1 – Novità del mese!

7,00 €

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 9

8,90 €

Spice and Wolf Double Edition 4

12,90 €

Spy X Family 5

4,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 2

7,50 €

Plunderer 13

4,90 €

We Never Learn 14

4,90 €

Kengan Ashura 15

7,00 €

Konosuba! – This Wonderful World 3

4,90 €

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 9

4,90 €

Death Note – Complete Edition – Novità del mese!

cofanetto con l’intera serie – 66,00 €

Vagabond Deluxe 37

7,00 €

Neon Genesis Evangelion – Anima 4

14,90 €

Sing “Yesterday” for Me 6

7,00 €

Black Clover 18

ristampa 4,90 €

Itachi – Il Giorno

ristampa – romanzo – 12,90 €

Chainsaw Man 1

ristampa 4,90 €

Drifting Dragons 9

7,00 €

Gunslinger Girl 15 – Ultimo!

7,00 €

22 Luglio

Berserk Collection Serie Nera 22

5,50 €

Berserk Collection Serie Nera 27

5,50 €

Seraph of the End 5

ristampa 4,90 €

Seraph of the End 6

ristampa 4,90 €

Seraph of the End 19

ristampa 4,90 €

Jujutsu Kaisen 7

ristampa 4,90 €

Gigant 7

4,90 €

Natsume degli Spiriti 25

5,50 €

Black Clover: Il Libro dei Cavalieri

romanzo 12,90 €

City Hunter XYZ 1 – Novità del mese!

15,00 €

Another Monster – Novità del mese!

16,00 €

Triage X 21

7,00 €

29 Luglio

Otaku Teacher 22

6,00 €

Bungo Stray Dogs 4

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 5

ristampa 4,90 €

Real 1

ristampa 7,00 €

Real 10

ristampa 7,00 €

Un Marzo da Leoni 1

ristampa 7,00 €

Un Marzo da Leoni 2

ristampa 7,00 €

Akame Ga Kill! Zero 2

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! Zero 3

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! Zero 6

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! Zero 8

ristampa 4,90 €

Lone Wolf & Cub Omnibus – Cofanetto 3

66,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 7

ristampa 22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 8

ristampa 22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 9

ristampa 22,00 €

City Hunter Rebirth 7

7,00 €

Asano Collection: La Ragazza in Riva al Mare 1

ristampa 7,50 €

Asano Collection: La Ragazza in Riva al Mare 2

ristampa 7,50 €

Asano Collection: What a Wonderful World 2

ristampa 7,50 €

Asano Collection: La fine del Mondo e prima dell’Alba

ristampa 12,90 €

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 24

5,50 €

20th Century Boys 14

ristampa 7,00 €

20th Century Boys 17

ristampa 7,00 €

One-Punch Man 23

4,90 €

One-Punch Man 23 – variant

7,00 €

– J POP –

04 Luglio

86 Eighty Six 2

Daisy Jealousy – Novità del mese!

Death Stranding Box – Novità del mese!

Dungeon Food 9

Golden Kamui 23

La Divisa Scolastica Di Akebi 7

Metamorfosi Box – Novità del mese!

Radiation House 10

Servamp 16

07 Luglio

Tsugumi project Vol. 1 – Novità del mese!

Super HxEros Vol. 7

Beyond the clouds Vol. 1 – Novità del mese!

The inheritance of aroma. Kaori no keishou Vol. 1

Game of familia Vol. 2

Land of the lustrous Vol. 8

Blue period Vol. 6

Hanako-kun. I 7 misteri dell’Accademia Kamome Vol. 9

14 Luglio

Randagi. Nora to zassou Vol. 3

Metamorfosi Vol. 3

Kingdom Vol. 47

Lady Oscar collection. Gli extra. Collection box (Vol. 1-3) – Novità del mese!

I diari della speziale Vol. 1 – Novità del mese!

Black Jack Vol. 2

So I’m a spider, so what? Vol. 7

Hell’s paradise. Jigokuraku Vol. 11

Tokyo Revengers Vol. 5

21 Luglio

Karma of Purgatory Vol. 4

Dark ark Vol. 3

DanMachi. Sword oratoria Vol. 17

Super lovers Vol. 13

Love from the other side – volume unico – Novità del mese!

Kakegurui Vol. 14

Komi can’t communicate Vol. 8

Girl from the other side Vol. 11 – Ultimo!

28 Luglio

Randagi. Nora to zassou Vol. 4

Mobile Suit Gundam Unicorn. Bande Dessinée Vol. 15

Magical girl spec-ops Asuka Vol. 11

Zombie 100. Cento cose da fare prima di non-morire Vol. 3

Birds of Shangri-La Vol. 2

Final Fantasy. Lost stranger Vol. 6

RISTAMPE

Tornano disponibili nella prima metà di luglio:

Rising Of The Shield Hero 5,7

Neun 1

Steins;Gate 1, 2, 3

Steins;Gate Box Vol. 1-3

Randagi Box Vol. 1-4

Randagi 1,2,3,4

Il Libro Delle Maledizioni Di Soichi – Junji Ito Collection

Girl From The Other Side 1,2,4,8,9,10

Black Jack 1

Tokyo Revengers 1,2,3,4

Zombie 100 – 1,2

Neun 2

Horimiya 01

Kakegurui 5,8

My Broken Mariko

Voci e Altre Storie – Junji Ito Collection

La Fenice 3,4,5,6,7

Drifters 1,2,3,4,6.

Golden Kamui 4,7, 8,17, 18,19, 20, 21

My Capricorn Friend

Radiant 1,2,3,6,7,8

Zelda – Twilight Princess 1 ,4, 5, 6, 7.

Blue Period 1,2,3,4

Tokyo Revengers 1,2,3,4

The Quintessential Quintuplets 10

Kemono Jihen 4

Kakekugrui Twin 1-8

Radiation House 1,5,6

Dead Tube 1,3,5,8,9,12

Danmachi 1,2,3

Superlovers 9,10,11

Monster Musume 1

– FLASHBOOK –

(in arrivo)

– GOEN –

Anagle Mole 5 – Ultimo

€ 6.50

& and 8 – Ultimo

6,95 €

Forza Genki! 16

€ 6.95

Himitsu – The Top Secret 8

€ 6.95

I Miserabili 6

€ 5.95

Il sentiero dei fiori 9

€ 6.95

Karakuri Circus 29

€ 5.95

Mahoromi – Visioni spaziotemporali 2

€ 6.50

Princess Lucia 5 – Ultimo

€ 7.50

Saint Young Men 16

€ 6.50

Supplement 10

€ 6.95

Supplement 11 – Ultimo!

€ 6.95

– DYNIT –

Arrivano I Superboys 03

12,90

Brand New Animal 0 – Novel – Novità del mese!

romanzo – 18,00 €

– MAGIC PRESS –

Blanc 2

6,90 €

Skip Beat Vol. 4

6,50 €