Uscite MANGA e MANHWA – LUGLIO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

LUGLIO 2022

– STARS COMICS –

06 Luglio

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – I SEGNALI DEL VENTO – ROMANZO – Novità del mese!

romanzo € 15,00

HITORIJIME MY HERO n. 11

€ 6,50

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 14

€ 5,90

ON OR OFF n. 4 – ultimo numero

€ 11,90

REQUIEM OF THE ROSE KING n. 16

€ 4,90

VITA DA SLIME n. 18

€ 4,90

13 Luglio

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 22

€ 5,90

DETECTIVE CONAN – WILD POLICE STORY n. 2

€ 5,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 3

€ 15,00

JOJOLION n. 27

€ 4,70

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 6

€ 6,50

MY GENDERLESS BOYFRIEND n. 4

€ 6,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 94

€ 4,30

SAINT TAIL NEW EDITION n. 2

€ 8,00

SHAMAN KING FINAL EDITION n.32

€ 5,90

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 2

€ 6,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 16

€ 5,50

20 Luglio

A SIGN OF AFFECTION n. 2

€ 5,50

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 20

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 33

€ 5,90

MASHLE n. 6

€ 4,50

PHANTOM SEER n. 4

€ 5,50

POCHI & KURO n. 3

€ 5,50

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 3

€ 15,00

ROSEN BLOOD n. 3

€ 6,90

SANCTUARY n. 1 – Novità del mese!

€ 15,00

SOLO LEVELING n. 8

€ 8,90

SWEET HOME n. 1 – Novità del mese!

€ 12,90

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 4

€ 25,80 – Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 19-24 con Box – disponibile anche il Box vuoto a € 3,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 35

€ 4,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

07 Luglio

Black Clover 26

ristampa 5,20 €

Naruto il Mito 6

ristampa 5,20 €

Naruto il Mito 7

ristampa 5,20 €

Naruto il Mito 20

ristampa 5,20 €

Naruto il Mito 25

ristampa 5,20 €

Naruto il Mito 31

ristampa 5,20 €

Nana Reloaded Edition 19

7,00 €

Nana Reloaded Edition 2

ristampa 7,00 €

Platinum End 6

ristampa 5,20 €

Sasaki e Miyano 2

7,00 €

Drifting Dragons 12

7,00 €

Namaikizakari – Ma che Sfacciato! 2

7,00 €

Soft Metal Vampire 2

7,00 €

My Toy Boy 1 – Novità del mese!

7,00 €

L’Attacco dei Giganti – Colossal Edition 2

25,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 10

7,50 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 5

14,90 €

14 Luglio

Fire Force 29

5,20 €

Bungo Stray Dogs 22

5,20 €

Shangri-La Frontier 3

5,20 €

Shy 5

5,20 €

Undead Unluck 5

5,20 €

Konosuba! – This Wonderful World 9

5,20 €

Seraph of the End 26

5,20 €

Star Wars: L’Alta Repubblica – L’Equilibrio in Bilico 1 – Novità del mese!

5,20 €

Proteggi la Mia Terra 3

7,90 €

21 Luglio

Tenken – Reincarnato in una Spada 6

6,50 €

Soft Metal Vampire 3

7,00 €

Otaku Teacher 26

6,00 €

Giant Killing 52

5,50 €

Kitchen of Witch Hat 2

7,00 €

Kengan Ashura 21

7,00 €

Gantz:E 2

7,00 €

Blue Lock 12

7,00 €

Citrus+ 3

7,00 €

Sakamoto Days 2

5,20 €

28 Luglio

Cook Anime – Novità del mese!

19,90 € libro di ricette

Groundwork of Evangelion 1 – Novità del mese!

30,00 € artbook

Eyeshield 21 – Complete Edition 5

14,90 €

Neon Genesis Evangelion Collector’S Edition 1 – Novità del mese!

14,90 €

Assassin’S Creed – Blade of Shao Jun 4

7,50 €

Sherlock 5

5,20 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 6

14,90 €

Fireworks – Novità del mese!

12,90 € romanzo

Fireworks 2 – ultimo numero

7,50 € manga

Fireworks Bundle (romanzo e manga) – Novità del mese!

Box con romanzo e i due numeri del manga 27,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 11

7,50 €

– J POP –

06 Luglio

Squalificati – Ranger Reject 1 – Novità del mese!

La finestra di Orfeo 9 – ultimo numero

Magical Girls Spec-Ops Asuka 14

Frieren – Oltre la fine del viaggio 6

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 17

Kowloon Generic Romance 6

Servamp 17

Toradora! 10

13 Luglio

Monotone Blue – Novità del mese!

Hyouka 13

Zelda – Twilight Princess 10

Armed Girl’s Machiavellism 11

Game Of Familia 07

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 8

Non tormentarmi, Nagatoro! 10

Oshi No Ko 3

Zombie 100 – 9

20 Luglio

Black Jack 8

Il Terzo Occhio 6

Call Of The Night 03

Dance Dance Danseur 4

I Diari Della Speziale 8

Komi can’t communcate 20

L’impero Delle Otome 14

27 Luglio

Jealousy 5

I am a Hero 4

Sword Art Online Novel: Alicization Awakening 17

Infini-T Force 09

Nuvole A Nord-Ovest 04

Smile Down The Runway 03

The Iron Hero 4

Tokyo Revengers 17

Ristampe del mese

Cavie Umane – Osamushi Collection

I.L, La ragazza dai mille volti – Osamushi Collection

La mia prima volta – My lesbian experience with loneliness

La mia prima volta 2 – Lettere a me stessa

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 00

Zelda – Twilight Princess 01

Randagi – Nora to Zassou BOX VOL. 1-4

– GOEN –

01 Luglio

COLPO MORTALE 2

€ 6,95

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 12

€ 7,50

KARAKURI CIRCUS 45

€ 5,95

MONONOKEAN L’IMBRONCIATO 5

€ 5,95

– FLASHBOOK –

CHANGE WORLD 1 – Novità del mese!

€ 6,90

DEADLOCK 4

€ 6,90

– MAGIC PRESS –

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE 5

THE EMINENCE IN SHADOW 2

COSMETIC PLAYLOVER 1 – Novità del mese!

36000 SECONDI AL GIORNO 2

LAST GAME 5

SKIP BEAT! 15

– DYNIT –

BIG GTO Deluxe BLACK ED. 6

€ 9,90

IL CASTELLO INVISIBILE 3

€ 12,90

HELLO! SPANK 3

€ 12,90

LA STELLA DEI GIANTS 1 – Novità del mese!

€ 24,90

OOKAMI RISE 3

12,90 €

BECK New Edition 1 – Novità del mese!

12,90 €

SAIYUKI New Edition 3

12,90 €

– BAO PUBLISHING –

MALDESTRO DALLA NASCITA – Novità del mese!

€ 17,00