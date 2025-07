uscite MANGA LUGLIO 2025

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) LUGLIO 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

01 Luglio

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 8

€ 9,00

GACHIAKUTA n. 11

€ 5,20

HITORIJIME MY HERO n. 15

€ 6,90

KAIJU No. 8 n. 14

€ 5,50

MANGA ISSHO n. 2

€ 6,90

MY HERO ACADEMIA n. 42

€ 5,20

MY HERO ACADEMIA n. 42 VARIANT COVER EDITION

€ 5,90

QUEEN’S QUALITY n. 23

€ 5,20

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE n. 3

€ 6,50

UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION n. 2

€ 14,90

08 Luglio

FUTARI SWITCH n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 7,90

FUTARI SWITCH n. 1

€ 7,50

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 4

€ 6,90

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 7

€ 6,50

MY GIRLFRIEND’S CHILD n. 1

€ 9,90

SUPER BALL GIRLS n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 7,90

SUPER BALL GIRLS n. 1

€ 7,50

YURI IS MY JOB! n. 11

€ 6,90

15 Luglio

BEAT & MOTION n. 4

€ 6,90

BRAVE BELL n. 2

€ 6,50

CHOKING ON LOVE n. 4

€ 6,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 61

€ 6,50

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 19

€ 5,20

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n. 6

€ 6,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 12

€ 7,90

KAGURABACHI n. 4

€ 5,50

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 n. 3

€ 7,50

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 6

€ 6,50

PROMISE CINDERELLA n. 13

€ 6,50

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 22

€ 5,90

RE CERVIN n. 3

€ 6,90

TO YOUR ETERNITY n. 23

€ 5,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 14

€ 5,90

26 Luglio

A COUPLE OF CUCKOOS n. 17

€ 5,90

AYAKASHI TRIANGLE n. 15

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 62

€ 6,50

DRAGON BALL SD n. 6

€ 7,90

EDENS ZERO n. 28

€ 5,50

ELETTROSHOCK DAISY n. 4

€ 9,90

GACHIAKUTA n. 12

€ 5,20

INUYASHA WIDE EDITION n. 24

€ 9,95

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 8

€ 6,90

MAGIC KNIGHT RAYEARTH – CLAMP PREMIUM COLLECTION – BOX

€ 29,90

ONE PIECE NEW EDITION n. 107

€ 5,20

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 9

€ 12,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 23

€ 5,90

SHIBATARIAN n. 5

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 24

€ 9,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 3

€ 5,50

TENKAICHI n. 7

€ 6,90

THE JOJOLANDS n. 3

€ 5,50

TOKYO ALIENS n. 10

€ 6,50

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 5

€ 6,90

WHISPER ME A LOVE SONG n. 10

€ 6,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 45

€ 5,20

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 15

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Luglio

Wolf In The House – volumi singoli da 1 a 5 – Novità!

ognuno 14,90 €

Wolf In The House – Box – Novità!

cofanetto con la serie completa – 74,50 €

Shangri-La Frontier Expansion Pass 9

5,50 €

Shangri-La Frontier Expansion Pass 15

5,50 €

Shangri-La Frontier Expansion Pass 16

5,50 €

Ristampe:

– Black Clover 1, 4, 6, 11, 31, 32

5,50 €

10 Luglio

Undead Unluck 22

5,90 €

Shy 23

5,90 €

Honeko Akabane’s Bodyguards 7

5,50 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 18

5,50 €

Tank Chair 5

5,50 €

Tower Dungeon 1

7,00 €

Centuria 1

7,50 €

Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 1

7,50 €

Ristampe:

– Monster Deluxe 1, 5

17 Luglio

Panini: Fumetti_Host Club: Amore in Affitto Double Edition 9

14,90 €

Spring Storm and Monster 6

7,50 €

Make The Exorcist Fall in Love 8

7,00 €

Katana Beast 3

7,50 €

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 6

15,00 €

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 13

7,50 €

Sasaki e Miyano: Second Years

14,90 €

Hirano e Kagiura 5

7,50 €

Tashiro, Che Tipo! 1

7,00 €

Blue Lock 29

7,50 €

Blue Lock: Noi, Prima Della Battaglia – Isagi, Nagi, Bachira

13,00 €

Knights of Sidonia Master Edition – volumi singoli da 1 a 7

ognuno 20,00 €

Knights of Sidonia Master Edition – Cofanetto

Box con la serie completa 140,00 €

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 5

7,90 €

24 Luglio

Noblesse – Cofanetto Stagione 3

44,70 €

Saga Of Tanye The Evil 31

8,50 €

Murciélago 26

7,90 €

Trinity Seven – L’Accademia delle Streghe 32

6,90 €

Tenken – Reincarnato In Una Spada 16

7,00 €

True Beauty 18

14,90 €

She Is Beautiful 6

7,00 €

Noblesse 9

14,90 €

Noblesse 8

14,90 €

Noblesse 7

14,90 €

Lycoris Recoil Reload 3

7,00 €

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 4

7,00 €

Dead Account 4

7,00 €

31 Luglio

Giant Killing 64

5,50 €

Ender Geister The Last Exorcist 12

7,50 €

After Midnight Skin 2

7,50 €

All Of Us Are Dead – volumi singoli da 1 a 5

14,90 € ognuno

All Of Us Are Dead Cofanetto Completo

74,50 €

– J POP –

01 Luglio

La voce della strada 1

Blue Giant Explorer 1

Il Drago e il Camaleonte 4

Komi Can’t Communicate 35

Rosen Garten Saga 10

Tatari 2

The dangers in my heart 11

Twilight Out Focus – Cinema Club Box 3

08 Luglio

Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology

La stufa in riva al mare e altre storie

Credimi, è amore 2

Hanako Kun – I Sette Misteri dell’Accademia Kamome 23

Kingdom 69

Final Fantasy Lost Stranger 12

I quattro fratelli Yuzuki 16

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 14

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 12

Love is an illusion! 3

Persona 5 – 14

Squalificati – Ranger Reject 15

15 Luglio

The Shiunji Family Children 1+Rent a girlfriend 27 BUNDLE

Gaea-Tima 1

La strana casa 3

Painter of the Night 2

Alya sometimes hides her feelings in russian 3

Astro Boy 6

Dead Tube 24

Firefly Wedding 4

Servamp 22

22 Luglio

Jeeg robot d’acciaio

Rent a girlfriend 27

The Shiunji Family Children 1

DanDaDan 19 regular

DanDaDan 19 deluxe

Blue Period 16 regular

Blue Period 16 deluxe

La Tomba del Faraone 3

Love is an illusion! 4

The Rising of the Shield Hero 26

L’estate in cui Hikaru è morto 1 – Ediz. variant. Con acrylic standee

29 Luglio

Il primo amore di Nezumi 1

Hyouka 16

My charms are wasted 14

Overlord – Il Romanzo 13

Skip & Loafer 11

– FLASHBOOK –

Tungsten 2

Twittering bird nerver fly 9

– MAGIC PRESS –

Sex Friends 1

Mother’s Spirit 2

Cherry Blossom after Winter 5

Insieme per sempre 9

Il matrimonio di Lala 6

Il nostro Eden senza Dio 2

– JUNDO –

Of machines and beast 15

Itaewon Class 9

Lost in the Cloud 8

Salad Days 11

Dear Door 3

Salt Friends 7