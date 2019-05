Uscite MANGA e MANHWA – Maggio 2019

A cura di Fujiko89 e Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

01 Maggio

HARVEST – FAIRY TAIL ILLUSTRATIONS II – volume unico

€ 19,00

STEEL BALL RUN n. 14

€ 7,00

WORLD TRIGGER n. 18

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY n. 3

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 19

€ 4,30

EDENS ZERO n. 1 – Novità del mese!

€ 4,90 – LIMITED EDITION € 6,90

FAIRY TAIL n. 63

€ 4,30

RANMA 1/2 NEW EDITION n. 19

€ 7,00

08 Maggio

NOTE DALL’APPARTAMENTO 107 – Volume Unico – Novità del mese!

€ 12,00

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 40

€ 4,30

TALES OF WEDDING RINGS n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

FAIRY TAIL SIDE STORIES n. 1 – Novità del mese!

€ 4,90

JAGAN N. 5

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME N. 5

€ 4,50

NISEKOI N. 21

€ 4,30

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 5

€ 4,50

15 Maggio

YOUNG BLACK JACK n. 12

€ 5,90

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

CHILDREN OF THE WHALES N. 11

€ 5,90

GATE n. 11

€ 5,90

PEACE MAKER n. 16

€ 5,50

TO YOUR ETERNITY n. 2

€ 5,50

22 Maggio

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 5

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 2

€ 6,90

GUNDAM THUNDERBOLT n. 11

€ 6,00

I DIPINTI MALEDETTI n. 2

€ 4,90

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE n. 27

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 7

€ 4,50

UN BACIO A MEZZANOTTE n. 6

€ 4,50

PRISON SCHOOL: LA DURA VITA DELLA VICEPRESIDENTE volume unico – Novità del mese!

€ 4,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Maggio

Berserk Collection serie nera 2

ristampa € 5,50

Nausicaa Nuova Edizione 1

ristampa € 12,90

Nausicaa Nuova Edizione 5

ristampa € 12,90

Gantz/Osaka 2

€ 20,00

Gantz/Osaka 3

€ 20,00

Cofanetto Gantz/Osaka

Cofanetto Completo € 60,00

Ossa 1 – Novità del mese!

€ 6,50

One-Punch Man 16

€ 4,50

Amami lo Stesso R 6

€ 5,50

Hunter X Hunter 36

€ 4,50

Sono solo fantasie 1 – Novità del mese!

€ 6,50

L’Attacco dei Giganti – Colossal Edition 2

€ 25,00

Happiness 9

€ 6,00

Blue Flag 1 – Novità del mese!

€ 4,50

Saga of Tanya the Evil 9

€ 6,50

Blue Exorcist 11

ristampa € 4,50

09 maggio

Black Clover 1

ristampa € 4,90

Akame Ga Kill! 1.5 – Night Raid Stories & Epilogue – Novità del mese!

€ 4,50

Black Clover 6

€ 4,90

Berserk 79

€ 2,40

Black Clover 1 – Discovery Edition – Novità del mese!

€ 1,00

Black Clover 4

ristampa € 4,90

Nana – Reloaded Edition 1 – Novità del mese!

€ 6,50

Black Clover 2

ristampa € 4,90

Battle Royale 12

ristampa € 6,50

Black Clover 5

ristampa € 4,90

Atelier of Witch Hat 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Black Clover 3

ristampa € 4,90

16 maggio

Black Torch 4

€ 4,50

Naruto 42

ristampa € 4,50

Citrus 7

€ 7,00

Game – Giochi di Seduzione 2

€ 6,50

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 21

ristampa € 4,90

Neon Genesis Evangelion 5

ristampa € 4,90

Dimension W 15

€ 5,50

Naruto 9

ristampa € 4,90

Sister Devil Storm 1 – Novità del mese!

€ 6,50

Origin 8

€ 4,50

Neon Genesis Evangelion 6

ristampa € 4,90

Beastars 3

€ 6,50

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 11

ristampa € 4,90

23 maggio

Btooom! 26

€ 14,90

Natsume degli Spiriti 23

€ 5,50

Dolly Kill Kill 8

€ 4,50

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 1 – Novità del mese!

€ 4,50

Bungo Stray Dog 14

€ 4,50

Nana & Kaoru 11

€ 5,50

Cestus II Serie 8

€ 8,50

Alita Mars Chronicle 6

€ 4,90

Ooku 16

€ 8,50

Gideon of the 3rd – Storia di un Rivoluzionario 5

€ 4,50

Darwin’s Game 13

€ 4,50

30 maggio

Maken-ki! 21

€ 5,50

Sister & Vampire 1 – Novità del mese!

€ 6,50

Ossa 2

€ 6,50

Boruto – Naruto Next Generations: Cronache di una gita tumultuosa! – Novità del mese!

romanzo € 12,90

Berserk Collection serie nera 4

ristampa € 5,50

Berserk Collection serie nera 6

ristampa € 5,50

Le Situazioni di Lui & Lei 18

€ 5,50

Otaku Teacher 14

€ 6,00

Ti amo, ma fatti ammazzare 3

€ 4,50

Fire Force 13

€ 4,50

20th Century Boys 1

ristampa € 7,50

Granblue Fantasy 5

€ 6,50

La Promessa della Rosa 4

€ 4,50

Ken il Guerriero 5

ristampa € 4,50

Amarsi, Lasciarsi 10

€ 4,50

– J POP –

08 maggio

MADE IN ABYSS 7

di Akihito Tsukushi € 7,90

WOLFSMUND 8 (di 8)

di Mitsuhasa Kuji € 6,90

CRYING FREEMAN 4 (di 5)

di Ryoichi Ikegami, Kazuo Koike € 14,00

HORIMIYA 7

di HERO, Daisuke Hagiwara € 5,90

DANMACHI SWORD ORATORIA 6

di Fujino Omori, Takashi Yagi € 5,90

HAGANAI 16

di Itachi, Yomi Hirasaka, Buriki € 5,90

LA CLINICA DELL’AMORE 2 (di 5)

di Haruka Inui € 13,00

LE MONTAGNE DELLA FOLLIA 3 (di 4)

di H.P. Lovecraft, Gou Tanabe € 6,90

(uscite non complete)

– FLASHBOOK –

Hidamari Limit 2

6,90 €

Harukaze no Etrange 2

6,90 €

Una piccola bugia per te 2

5,90 €

– GOEN –

Sekaiichi Hatsukoi 2

5,95 €

Beatless Dystopia 2

5,95 €

Reversible Man 2

5,95 €

La Farfalla Assassina 7

5,95 €

Haru Polish 4

4,50 €

La Leggenda Di Oda Saburo Nobunaga 3

4,95 €

– DYNIT –

Mirai – Il Romanzo – Novità del mese!

18,00 €

Insufficient Direction – Novità del mese!

15,90 €

Gereksiz 1 – Novità del mese!

15,90 €

Il Giocattolo Dei Bambini 07 – Big Edition

12,90 €

L’ Isola Dei Cani – Novità del mese!

19,90 €

Shonan Seven 14

6,90 €

Zankyo 1 – Novità del mese!

16,90 €

– MAGIC PRESS –

KISS ARIKI 3

€ 6,90

TRATTAMI CON DOLCEZZA: LA STORIA DI AKIRA – Novità del mese!

€ 6,90

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019

