Uscite MANGA e MANHWA – Maggio 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

6 maggio

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 4

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS – SEVEN DAYS N. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

DR.STONE N. 10

€ 4,50

EDENS ZERO N. 5

€ 4,90

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 8

€ 9,95

13 maggio

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA N. 7

€ 4,50

HEAVENLY DELUSION n. 2

€ 6,90

STARVING ANONYMOUS N. 4

€ 5,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY N. 2

€ 5,50

20 maggio

ASTRA LOST IN SPACE N. 4

€ 5,90

GINTAMA N. 59

€ 4,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO N. 34

€ 4,90

ONE PIECE NEW EDITION N. 84

€ 4,30

TO YOUR ETERNITY N. 7

€ 5,50

27 maggio

CAPITAN TSUBASA COLLECTION N. 1 – Novità del mese!

€ 24,00 – cofanetto con i numeri da 1 a 4

DRAGON BALL SUPER N. 11

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 15

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 1

€ 6,90

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION N. 12

€ 5,50

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION N. 1 – Novità del mese!

€ 9,95

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 14

€ 4,50

PERFECT WORLD N. 6

€ 4,90

CESARE N. 12

€ 7,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

07 maggio

Bleach 58

ristampa € 4,90

Beastars 13

€ 7,00

Ragna Crimson 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Il Mio Dannato Rivale 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Death Note 9

ristampa € 4,90

Neon Genesis Evangelion 3

ristampa € 4,90

Kengan Ashura 9

€ 7,00

Naruto 49

ristampa € 4,90

Bleach 59

ristampa € 4,90

Itachi – Il Giorno

romanzo – ristampa € 12,90

Itachi – La notte

romanzo – ristampa € 12,90

Avant-garde Yumeko – Novità del mese!

€ 7,00

Gunslinger Girl 9

€ 7,00

One-Punch Man 20

€ 4,90

One-Punch Man 20 Variant con sovraccoperta

€ 7,00

Bleach 57

ristampa € 4,90

Gigant 4

€ 4,90

Blue Exorcist 3

ristampa € 4,90

Somali e lo Spirito della Foresta 2

€ 7,50

Fire Force 19

€ 4,90

L’Usuraio 28

€ 6,00

Ooku – le stanza proibite 17

€ 8,50

Killing Morph 4

€ 7,00

Saga of Tanya The Evil 15

€ 7,00

Banana Fish 4

€ 18,00

Nana – Reloaded Edition 11

€ 6,50

Sweet Poolside – Novità del mese!

€ 7,00

14 maggio

Monster deluxe 5

ristampa € 13,90

Slam Dunk 9

€ 7,00

Giant Killing 45

€ 5,50

Berserk Collection serie nera 9

ristampa € 5,50

Black Clover 11

ristampa € 4,90

Inio Asano – Short Stories

€ 12,90

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 27

ristampa € 4,90

Arte 2

ristampa € 5,50

Perfect Crime 10

€ 5,50

Buonanotte Punpun 7

ristampa € 7,50

Kengan Ashura 8

€ 7,00

Beastars 4

ristampa € 7,50

Death Note 4

ristampa € 4,90

Black Clover – Quartet Knights 1 – Novità del mese!

€ 4,90

Arpeggio of Blue Steel 17

€ 7,00

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0 – L’Istituto di Arti Occulte

€ 4,90

Gunslinger Girl 8

€ 7,00

Naruto Extra – Il Settimo Hokage e il marzo rosso

ristampa € 4,90

Children of the Sea 4

ristampa € 12,90

Blue Flag 7

€ 4,90

La Leggenda di Arslan 12

€ 4,90

Beastars 6

ristampa € 7,50

Dorohedoro 16

ristampa € 7,00

Naruto 32

ristampa € 4,90

Noragami 10

ristampa € 4,90

21 maggio

Gunslinger Girl 10

€ 7,00

L’Attacco dei Giganti 30

€ 4,90

L’Attacco dei Giganti 30 – Variant con Short Sories I parte

€ 7,90

Bleach 32

ristampa € 4,90

Death Note 5

ristampa € 4,90

Ti amo, ma fatti ammazzare 9

€ 4,90

L’Attacco dei Giganti 7

ristampa € 4,90

Dorohedoro 2

ristampa € 7,00

Beastars 15

€ 7,00

Naruto 38

ristampa € 4,90

Somali e lo Spirito della Foresta 3

€ 7,50

Banana Fish 6

€ 18,00

Bleach 56

ristampa € 4,90

Triage X 19

€ 6,50

Vagabond Deluxe 34

ristampa € 7,00

Black Butler 24

ristampa € 4,90

Death Note 1

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 6

ristampa € 4,90

Planetes – Complete Edition

ristampa € 45,00

Atelier of the Witch Hat 6

€ 7,00

Dorohedoro 3

ristampa € 7,00

Nausicaa Nuova Edizione 2

ristampa € 12,90

Seraph of the end 4

ristampa € 4,90

Star Wars — Lost Stars 2

€ 4,90

Ragna Crimson 2

€ 7,50

Kengan Ashura 10

€ 7,00

Soul Eater 22

ristampa € 4,50

28 maggio

Non sono un angelo 2

€ 7,90

Beastars 5

ristampa € 7,50

Capitan Harlock – Memorie dell’Arcadia 1 – La gelida stretta dell’oblio – Novità del mese!

€ 14,00

Nana – Reloaded Edition – Cofanetto

€ 85,00

Buonanotte Punpun 1

ristampa € 7,50

City Hunter Rebirth 3

€ 7,00

Io e Mr. Fahrenheit – She Likes Homo, Not Me 2

€ 7,00

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 6

€ 25,00

Takane & Hana 15

€ 4,90

Yutai Nova – Viaggi Astrali 2

€ 7,00

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 2

€ 8,90

Nana – Reloaded Edition 7.8

Cofanetto vuoto € 15,90

Hikari-Man 4

€ 7,50

Inio Asano: Eroi

€ 12,90

– J POP –

6 maggio

Final Fantasy VII Novel On The Way To A Smile – Novità del mese!

Di Kazushige Nojima – Volume Unico – Prezzo – 14,00

La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 2

Di Chie Inudoh – Prezzo – 6,50 €

La Fenice 3

Di Osamu Tezuka – Prezzo – 12,00 €

The Rising Of The Shield Hero 14

Di Yusagi Aneko, Kyu Aiya – Prezzo – 5,90 €

Killing Stalking Stag. 3 – Vol. 1 – Novità del mese!

Di Koogi – Prezzo – 9,90 €

The Quintessential Quintuplets 5

Di Negi Haruba – Prezzo – 5,90 €

Marginal 2

Di Moto Hagio – Prezzo – 12,50 €

13 maggio

Tokyo Ghoul Zakki: Re – Novità del mese!

Sui Ishidai – artbook di Tokyo Ghoul Re

La Voce delle Stelle – Novità del mese!

Makoto Shinkai

Il Bisturi e la Spada – Novità del mese!

Osamu Tezuka

The Promised Neverland 15

Escape Journey 2

Dead Tube 13

Hell’s Paradise 4

Act Age 2

20 maggio

Lettere a me stessa – dopo la mia prima volta – Novità del mese!

Kabi Nagata

L’ombra Venuta Dal Tempo – Novità del mese!

Box da collezione – Gou Tanabe

Final Fantasy Lost Stranger 5

Gundam Unicorn BD 11

Super Lovers 12

Persona 5 numero 4

27 maggio

Land of the Lustrous 1 – Novità del mese!

Dengeki Travellers – Novità del mese!

Overlord 12

Monster Girl 13

Kakegurui 12

World’s End Harem 6

– FLASHBOOK –

Sussurri – Silent Voice 6

€ 5,90

Le nostri situazioni segrete 3

€ 5,90

My lovely like a cat 1 – Novità del mese!

€ 6,90

– GOEN –

Food Wars 32

Prezzo: € 5.95

Food Wars 33

Prezzo: € 5.95

Kiss Him, Not MeKiss Him, Not Me 04

Prezzo: € 5.95

Kiss Him, Not MeKiss Him, Not Me 05

Prezzo: € 5.95

Neo Kiseijuu fNeo Kiseijuu f 02

Prezzo: € 9.95

Cronache Dal Mondo Degli Spiriti 06

4,50 €

Hakkeden: L’Insolita Storia Degli Otto Cani Dell’Est 07

4,95 €

Orgoglio E Pregiudizio 02

5,95 €

– DYNIT –

Ride Your Wave (Il Manga) – Novità del mese!

12,90 €

Ride Your Wave (Il Romanzo) – Novità del mese!

18,00 €

Saiyuki Reload Blast 03

9,90 €