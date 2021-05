Uscite MANGA e MANHWA – Maggio 2021

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

MAGGIO 2021

– STARS COMICS –

05 Maggio

SHAMAN KING FINAL EDITION n.3

€ 5,90

ONE PIECE STAMPEDE: IL FILM – ANIME COMICS n.1 – Novità del mese!

€ 9,90

HITORIJIME MY HERO n.5

€ 6,50

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.3

€ 8,00

EDENS ZERO n.9

€ 4,90

DR.STONE n.15

€ 4,50

SUNSET LIGHT n.3

€ 5,50

THE CASE STUDY OF VANITAS n.8

€ 5,90

12 Maggio

JOJONIUM n.11

€ 15,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n.13

€ 4,50

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS n.10

€ 4,50

THE POETRY OF RAN – BOX – Novità del mese!

€ 14,90 – Box con 2 volumi

SAVAGE SEASON n.4

€ 5,50

REAL ACCOUNT n.24 – ultimo numero!

€ 4,70

TALES OF WEDDING RINGS n.9

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME n.12

€ 4,50

19 Maggio

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n.1 – Novità del mese!

€ 5,50

SHAMAN KING FINAL EDITION n.4

€ 5,90

VINLAND SAGA n.24

€ 4,90

TO YOUR ETERNITY n.13

€ 5,50

SOLO LEVELING n.2

€ 8,90

21 Maggio

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 24

€ 4,50

HAIKYU!! n.43

€ 4,30

MARS NEW EDITION n.2

€ 8,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.26

€ 5,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO n.1 – Novità del mese!

€ 4,50

RANMA 1/2 COLLECTION n.5

Box con i numeri da 17 a 20 – € 28,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

06 Maggio

Naruto il Mito 4

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 8

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 15

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 16

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 21

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 33

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 35

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 37

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 39

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 46

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 48

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 50

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 53

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 66

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 67

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 68

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 69

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 70

ristampa 4,90 €

Buonanotte, Punpun 3

ristampa 7,50 €

Buonanotte, Punpun 6

ristampa 7,50 €

Naruto: L’Impresa Eroica di Kakashi – Novità del mese!

romanzo, 12,90 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 1 – Novità del mese!

12,00 €

13 Maggio

Giant Killing 48

5,50 €

Blue Exorcist 26

5,50 €

Kengan Ashura 14

7,00 €

Atelier of Witch Hat 8

7,00 €

Ragna Crimson 7

7,50 €

Plunderer 11

4,90 €

Black Clover – Quartet Knights 6

4,90 €

Jujutsu Kaisen 8

4,90 €

Sing “Yesterday” for Me 4

7,00 €

Spy x Family 4

4,90 €

Gunslinger Girl 14

7,00 €

Inio Asano: Diario di un Mangaka – Novità del mese!

15,90 €

Akira – Nuova Edizione 3

22,00 €

20 Maggio

Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis 2

7,50 €

Perfect Crime 11

5,50 €

Akame Ga Kill! 9

4,90 €

Asano Collection 9

7,50 €

Noragami 1

ristampa 4,90 €

Noragami 2

ristampa 4,90 €

One-Punch Man 20

ristampa 4,90 €

One-Punch Man 21

ristampa 4,90 €

Domestic Girlfriend 4

ristampa 4,90 €

Domestic Girlfriend 5

ristampa 4,90 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 3

ristampa 4,90 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 7

ristampa 4,90 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 8

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! 2

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! 5

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! 7

ristampa 4,90 €

Akame Ga Kill! 10

ristampa 4,90 €

Hunter x Hunter 2

ristampa 5,50 €

Assassination Classroom 17

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 21

ristampa 4,90 €

Bleach 48

ristampa 4,90 €

Seraph of te End 18

ristampa 4,90 €

Seraph of te End 22

4,90 €

Blue Flag 2

ristampa 4,90

Blue Flag 3

ristampa 4,90

Il Marito di Mio Fratello 2

ristampa 14,90 €

We Never Learn 12

4,90 €

Slam Dunk 20

7,00 €

Gleipnir 8

7,00 €

Il Mio Dannato Rivale 6

7,50 €

Asadora! 4

7,50 €

Konosuba: This Wonderful World! 2

4,90 €

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 2

7,00 €

Tracce di Sangue 9

7,00 €

Saga of Tanya the Evil 18

7,00 €

Monster Deluxe 6

ristampa 13,90 €

Monster Deluxe 7

ristampa 13,90 €

– J POP –

05 Maggio

Game Of Familia 1 – Novità del mese!

di Mikoto Yamaguchi, D.P. € 6,90

Hanako Kun – I 7 Misteri Dell’accademia Kamome – 7

Di Aida Iro € 5,90

Kakegurui Twin 10

Di Homura Kawamoto, Kei Saiki € 6,90

Land Of The Lustrous 7

Di Haruko Ichikawa € 7,50

Parasite In Love 1 – Novità del mese!

di Sugaru Miaki, Yuuki Hotate € 6,50

Super Hxeros 6

Di Ryouma Kitada € 6,50

World’s End Harem 12 – ultimo numero!

Di Link e Kotaro Shono € 6,50

12 Maggio

86 – Eighty Six 01 – Novità del mese!

Black Jack 01 – Novità del mese!

Karma Of Purgatory 1 – Novità del mese!

Blue Period 05

Kingdom 46

Tokyo Revengers 04

Hell’s Paradise Jikoguraku 10

19 Maggio

Brave Dan – Novità del mese!

Red Theater – Novità del mese!

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 06

Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 5

Parasite In Love 2

So I’m A Spider, So What? 06

26 Maggio

Randagi (Nora to Zassou) – Novità del mese!

Box con 4 volumi

Birds of Shangri-La 1. – Novità del mese!

Karma Of Purgatory 2

Komi Can’t Communicate 06

La Finestra Di Orfeo 2

Otoko Zaka 9

Zombie 100 – Cento cose da fare prima di diventare non morti 2

Ristampe

5 Cm Al Secondo; A Lotus Flower In The Mud; Color Recipe 1,2; Hell’s Paradise – Jigokuraku 1,3,7; Kakegurui 02; Killing Stalking 2, Made In Abyss 2, My Broken Mariko, Overlord 03,10; Rising Of The Shield Hero 1, 2; The Promised Neverland 7,9; The Quintessential Quintuplets 09,14; Tokyo Ghoul 01; Yarichin Bitch Club 01; Yatamomo 1-3.

– FLASHBOOK –

NYANKEES Vol. 4 (di 6)

€ 5,90

MY LOVELY LIKE A CAT – SIDE STORY

€ 6,90

DEPTH OF FIELD Vol. 1 (di 2) – Novità del mese!

€ 6,90

– GOEN –

AND & 5

E SE FOSSE AMORE? 7

DEVILS AND REALIST 10

KISS HIM NOT ME 14 – ultimo numero!

RIN 12

RIN 13

KANNAGI 10

PRINCESS LUCIA 4

MOYASIMON VOL. 13

Ristampe:

DUE COME NOI 3 – DUE COME NOI 12 – DUE COME NOI 14 – SUICIDE ISLAND 6 – KARAKURI CIRCUS 3 – KARAKURI CIRCUS 7 – FOOD WARS 1 – FOOD WARS 7 – FOOD WARS 13 – FOOD WARS 19

– DYNIT –

Arrivano i Superboys Vol. 1 – Novità del mese!

€ 12,90

La Lanterna di Nyx Vol. 3

€ 12,90

Saturn Return Vol.4

€ 12,90

– MAGIC PRESS –

Skip Beat Vol. 1 – Novità del mese!

€ 2,90 (prezzo promozionale solo per questo numero)

– AIKEN –

PRINCESS MAISON 4

€ 7,90