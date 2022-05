Uscite MANGA e MANHWA – MAGGIO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

MAGGIO 2022

– STARS COMICS –

04 Maggio

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA – ROMANZO – Novità del mese!

€ 15,00

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.17

€ 5,90

EDENS ZERO n. 14

€ 4,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 2

€ 4,50

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 1 – JOURNEY BOX SET – Novità del mese!

CON VARIANT COVER, DUE CARTOLINE E UNA MAPPA DA COLORARE € 8,90

QUEEN’S QUALITY n. 15

€ 4,50

SHAMAN KING FINAL EDITION n.27

€ 5,90

11 Maggio

CUPID SHOCK BOX – Novità del mese!

CUPID SHOCK + CUPID SHOCK – CHASE + ILLUSTRATION CARD – € 13,00

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 19

€ 4,50

JOJONIUM n. 17

€ 15,90 – con 10 segnalibri in omaggio

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 13

€ 5,90

NO GUNS LIFE n. 11

€ 5,90

ON OR OFF n. 3

€ 11,90

TALES OF WEDDING RINGS n. 11

€ 5,90

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 13

€ 4,50

18 Maggio

DETECTIVE CONAN 100

€ 6,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.18

€ 5,90

DETECTIVE CONAN – WILD POLICE STORY n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

DIE WERGELDER n. 5

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 15,00

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 5

€ 6,50

ONE PIECE NEW EDITION 93

€ 4,30

PHANTOM SEER n. 2

€ 5,50

SHAMAN KING FINAL EDITION n.28

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 14

€ 5,50

ULTRAMAN n. 14

€ 5,90

25 Maggio

A SIGN OF AFFECTION n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50 – con mini notebook in omaggio

BOY MEETS MARIA – Novità del mese!

€ 8,90 – con illustration card

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION 4

€ 9,90

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 32

€ 5,90

HAIKYU!! COLLECTION n. 1 – Novità del mese!

€ 25,80 – Box con i vol. 1-6.

MASHLE n. 5

€ 4,50

POCHI & KURO n. 2

€ 5,50

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 2

€ 15,00

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 2

€ 9,00

SAINT TAIL NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 8,00

SOLO LEVELING n. 7

€ 8,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

05 Maggio

Sidooh 1

ristampa – 7,00 €

Sidooh 2

ristampa – 7,00 €

Citrus 3

ristampa – 7,00 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 21/25 Pieno

24,50 €

Plunderer 19

4,90 €

Shy 4

5,20 €

Bungo Stray Dogs Beast 2

4,90 €

Blue Lock 9

7,00 €

Citrus+ 2

7,00 €

Bleach – Can’t Fear Your Own World 1

Romanzo – ristampa – 12,90 €

12 Maggio

Boruto – Naruto Next Generations 7

ristampa – 5,20 €

Konosuba! – This Wonderful World 8

5,20 €

Star Wars – Leia, Principessa di Alderaan 1 – Novità del mese!

5,20 €

Stitch e il Samurai 1 – Novità del mese!

7,00 €

Shangri-La Frontier 2

8,20 €

19 Maggio

Perfect Crime 12

5,50 €

Kengan Ashura 20

7,00 €

Moriarty the Patriot 16

5,20 €

Gleipnir 11

7,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 5

6,50

Aposimz 9

7,00 €

Undead Unluck 4

5,20 €

One-Punch Man 24

5,20 €

Kingdom Hearts Silver 2

8,00 €

26 Maggio

Arpeggio of Blue Steel 21

9,00 €

Namaikizakari – Ma che Sfacciato! 1 – Novità del mese!

7,00 €

Seraph of the End 25

5,20 €

Alita Mars Chronicle 8

5,20 €

City Hunter XYZ 11

15,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 3

14,90 €

Blue Lock 10

7,00 €

Asadora! 6

7,90 €

Naruto – Il Film: la Prigione Insanguinata

romanzo – ristampa – 13,90 €

Proteggi la Mia Terra 2

7,90 €

Planet of The Fools 4

7,00 €

Kitchen of Witch Hat 1 – Novità del mese!

7,00 €

Eden Deluxe HC + Soft Metal Vampire 1 – Novità del mese!

31,00 €

Soft Metal Vampire 1 – Novità del mese!

7,00 €

– J POP –

04 Maggio

The Iron Hero box – Novità del mese!

Sword Art Online Progressive – Barcarolle Of Froth Box Vol. 1-2 – Novità del mese!

BJ Alex Box 4 (Vol. 7-8)

Frieren – Oltre La Fine Del Viaggio 05

Hanako Kun – I sette Misteri dell’accademia Kamome 16

Kowloon Generic Romance 05

La Finestra Di Orfeo 8

Zombie 100 – 08

11 Maggio

Il nostro futuro – Bokura no tsuzuki – Novità del mese!

Oshi No Ko 02

Beyond The Clouds 04

Dead Tube 17

Kakegurui Twin 11

Komi can’t communicate 18

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 06

Non tormentarmi, Nagatoro! 8

Super Hxeros 12

18 Maggio

Call of the Night 1 – Novità del mese!

BJ Alex 7

Il Terzo Occhio 5

Black Jack 07

Dance Dance Danseur 2

Danmachi – Sword Oratoria 18

I Diari Della Speziale 07

Kakegurui Midari 3

Persona 5 – 9

Sword Art Online Progressive – Barcarolle Of Froth 1 – Novità del mese!

The Iron Hero 1 – Novità del mese!

25 Maggio

Smile Down The Runway 1 – Novità del mese!

Moonlight Invader box – Novità del mese!

I am a Hero 2

Tokyo Revengers 15

Alma 4

Nuvole A Nord-Ovest 03

Saint Seiya Next Dimension 13

Saint Seiya Next Dimension 13 – Black Edition

Ristampe

Wallman 1-3

Wallman Box Vol.1-3

The Climber 1-3

Killing Stalking S.1 Vol. 1-3

Killing Stalking S.2 Vol. 3

Made in Abyss 1, 7 e 9

Josée, la tigre e i pesci Box Vol. 1 e 2

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 4 e 6

Blue Period 1-3

Kingdom 1, 8, 9, 37 e 38

Horimiya 2, 10,11, 13, 14, 15 e 16

– GOEN –

01 Maggio

0 Man 1 – Novità del mese!

€ 12,50

0 Man 2

€ 12,50

Called Game 3

€ 6,50

Called Game 4

€ 6,50

E se fosse amore? 9

€ 5,95

E se fosse amore? 10

€ 5,95

Il sentiero dei fiori 15

€ 6,95

Il sentiero dei fiori 16 – ultimo

€ 6,95

Karakuri Circus 41

€ 5,95

Karakuri Circus 42

€ 5,95

Kasajiro afferra-tatami 4 – Ultimo

€ 7,50

L’assistente del mese 3

€ 5,95

Maruhan, il mercenario 9

€ 6,95

Momogumi Plus Senki 15

€ 6,50

Momogumi Plus Senki 16

€ 6,50

Omega Tribe 14 – Ultimo

€ 7,50

UQ Holder 25

€ 6,50

UQ Holder 26

€ 6,50

Vampire Princess Miyu 2

€ 5,95

Vampire Princess Miyu 3

€ 5,95

Karneval 26

€ 7,50

Lunatic Circus 1 – Novità del mese!

€ 6,95

Junjou Romantica 7

€ 5,95

Lockdown X School 8

€ 6,95

Pride 4

€ 6,95

La leggenda di Nobunaga 9

€ 7,50

Forza Genki! 25

€ 6,95

Sudore e Miele – Novità del mese!

€ 6,95

Prison Experiment 5

€ 7,50

Gift 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Come sopravvivere nell’era Sengoku 1 – Novità del mese!

€ 6,50

13 Maggio

Karneval 27

€ 7,50

La leggenda di Nobunaga 10

€ 7,50

Karakuri Circus 43

€ 5,95

Momogumi Plus Senki 17

€ 6,50

Maruhan, il mercenario 10

€ 6,95

La vendetta di Masamune-kun 1 – Novità del mese!

€ 6,95

Nobody Knows 7

€ 6,95

Delitto e Castigo 9

€ 6,95

Prison Experiment 6

€ 7,50

Lockdown X School 9

€ 6,95

Forza Genki! 26

€ 6,95

Bastardo 3

12,50 €

Ristampe

KASAJIRO AFFERRA TATAMI 1

LA NUOVA VITA DI NINA 2

PRISON EXPERIMENT 2

PRISON EXPERIMENT 3

RIDENDO TRA LE NUVOLE 1

– FLASHBOOK –

CONSTRAST – Novità del mese!

€ 7,50

IKOKU NIKKI 6

€ 5,90

DEADLOCK 3

€ 6,90

– MAGIC PRESS –

Finder 11: Limite estremo nel mirino

Autrice: Ayano Yamane

Questo mese usciranno due edizioni di “Finder 11: Limite estremo nel mirino – Edizione deluxe”, entrambe in tiratura limitata:

– Finder 11: Limite estremo nel mirino – Edizione deluxe, che potrete trovare solo in fumetteria e sul nostro sito (copertina con Asami);

– Finder 11: Limite estremo nel mirino – Edizione deluxe – Esclusiva Amazon, che potrete trovare solo su Amazon (copertina con Feilong).

Barbarities 1 – Novità del mese!

Autrice: Tsuta Suzuki

La principessa sacrificale e il re delle bestie 5

Autrice: Yu Tomofuji

L’inganno di Freya 3

Autrice: Keiko Ishihara

Skip Beat! 14

Yoshiki Nakamura

Redo of Healer 7

Autori: Rui Tsukiyo, Soken Haga

L’harem alla fine dei mondi 1 – Novità del mese!

Autori: Shachi Sogano, Issei Hyoju

Chitose – Novità del mese!

Autore: Yuki Seto

– DYNIT –

GTO – PARADISE LOST 16

9,90 €

GTO – BLACK EDITION 5

9,90 €

Adabana – Collector’s Box 01+02+03 – Novità del mese!

38,70 €

Adabana 1 – Novità del mese!

12,90 €

– HIKARI –

Gannibal BOX (Vol. 1-3) – Novità del mese!

21.00€