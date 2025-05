uscite MANGA MAGGIO 2025

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) MAGGIO 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

06 Maggio

DR.STONE n. 27 – ultimo numero!

€ 5,20 – VARIANT COVER EDITION € 6,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 2

€ 14,90 – COLLECTOR EDITION € 34,90

MY HERO ACADEMIA n. 41

€ 5,20 – VARIANT COVER EDITION € 5,90

TALES OF WEDDING RINGS n. 15 – ultimo numero!

€ 6,50

WITCH WATCH n. 12

€ 5,90

13 Maggio

AYAKASHI TRIANGLE n. 14

€ 5,90

BEAT & MOTION n. 3

€ 6,90

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 7

€ 9,00

HERE U ARE FOREVER – EXTRA STORIES

€ 9,90

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 3

€ 6,90

KAGURABACHI n. 3

VARIANT COVER EDITION – € 7,50

ONE PIECE n. 110

€ 5,20

STAGE S n. 3

€ 6,90

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 4

€ 6,90

20 Maggio

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 59

€ 6,50

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 7

€ 6,90

KAGURABACHI n. 3

€ 5,50

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 n. 2

€ 7,50

RANKING OF KINGS n. 13

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 20

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 18

€ 6,50

SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 1 – Novità!

€ 5,50

THE BOXER n. 10

€ 13,90

THE JOJOLANDS n. 1 – Novità!

€ 5,50 – VARIANT COVER EDITION € 7,90

WILD STRAWBERRY n. 1 – Novità!

VARIANT COVER EDITION € 7,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 12

€ 5,90

27 Maggio

3650 GIORNI SENZA TE n. 1 – Novità!

€ 7,50

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 4

€ 7,50

LILI-MEN n. 5

€ 6,90

MARRIAGETOXIN n. 8

€ 6,50

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 5

€ 5,20

RECORD OF RAGNAROK n. 23

€ 6,50

THE KING’S BEAST n. 12

€ 5,90

TRILLION GAME n. 9

€ 6,90

VITA DA SLIME n. 26

€ 5,90

WILD STRAWBERRY n. 1 – Novità!

€ 6,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Maggio

Bungo Stray Dogs Beast 2

5,50 €

Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition 16

13,00 €

Blade & Bastard 3

7,50 €

Star Wars The Mandalorian 3

5,50 €

Cat’s Eye -Occhi di Gatto New Edition 3

15,00 €

Chii-Chan – Novità!

7,50 €

Ossa – Stand By Me, My Dear Omnibus – Novità!

45,00 € – Box con l’intera serie

Ristampe:

– Bungo Stray Dogs: Dead Apple 1, 2

– Homunculus 4

08 Maggio

Shy 22

5,90 €

Demon Slave 17

5,50 €

Togen Anki – Sangue Maledetto 17

5,50 €

Honeko Akabane’s Bodyguards 6

5,50 €

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Un Altro Mito di Hades: Dark Wing 5

5,50 €

Tank Chair 4

5,50 €

Gokurakugai 4

5,50 €

15 Maggio

Jujutsu Kaisen: Thorny Road At Dawn – Novità!

13,00 €

Twin Star Exorcists 35

5,90 €

Undead Unluck 21

5,90 €

Spring Storm and Monster 5

7,50 €

Make The Exorcist Fall in Love 7

7,00 €

Sanda 8

7,90 €

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 4

7,90 €

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 4

15,00 €

Blue Lock – Episode Nagi 5

7,50 €

Katana Beast 2

7,00 €

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 2

7,00 €

Dead Account 3

7,00 €

Jujutsu Kaisen: Summer of Ashes, Autumn of Dust – Novità!

13,00 €

Achab – Novità!

18,00 €

Anna Dai Capelli Rossi – Complete Edition – Novità!

29,90 € – volume unico con tutte le 3 serie di Yumiko Igarashi

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 5

7,90 €

22 Maggio

Drifting Dragons 18

7,90 €

Shangri La Frontier – Espansion Pass 19

8,50 €

Hikaru No Go – Ultimate Deluxe Edition 19

15,00 €

True Beauty 17

14,90 €

Yawara! – Ultimate Deluxe Edition 19 – ultimo volume!

15,00 €

Ender Geister The Last Exorcist 10

7,50 €

Cold Blue, Hot Red 6

9,90 €

Shangri – La Frontier 19

5,50 €

She Is Beautiful 5

7,00 €

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 11

7,50 €

Lycoris Recoil 3

7,00 €

29 Maggio

Natsume degli Spiriti 31

9,90 €

Cold Lonely Death 8

7,50 €

Vampire Knight Memories 10

7,50 €

Sono Solo Fantasie 6

9,90 €

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 7

14,90 €

Detonation Island Double Edition 9 – ultimo numero!

12,90 €

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 6

14,90 €

Ristampe:

– Food Wars 26, 27, 28 29, 30

– Food Wars Cofanetto 5

– J POP –

06 Maggio

#DRCL midnight children 5

Call of the night 20

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 10

Mononogatari 13

The Dangers in My Heart 10

13 Maggio

Painter of the Night 1 – Novità!

Tatari 1 – Novità!

L’estate in cui Hikaru è morto 6

Dark Souls 2

La Strana Casa 2

Killing Stalking Stagione II Box Vol. 1-4 – Novità!

Komi Can’t Communicate 34

Love Is an Illusion! 2

Rosen Garten Saga 9

Tales of Reincarnation In Maydare 7

20 Maggio

Occhi – Novità!

DanDaDan 18

Astro Boy 5

Alya Sometimes Hides Her Feelings In Russian 2

Danmachi – Sword Oratoria 27

Don’t Call It Mystery 10

La Luna e l’Acciaio 9

Mr. Villain’s Day Off 6

My Charms are wasted 13

Pokémon: La grande avventura 25 (X & Y)

Radiant 19

Smoking Behind The Supermarket With You 6

27 Maggio

La Tomba del Faraone 1-4 Box – Novità!

Veil 2

Firefly Wedding 3

Game of Familia 12

Il Drago e il Camaleonte 3

– FLASHBOOK –

Tungsten 1 – Novità!

Engage 3

– MAGIC PRESS –

Skip Beat 48

Campfire cooking 2

Mother’s Spirit 1

Le due facce di Tamon 7

Insieme per sempre 8

La saga del dio di pietra 3

– DYNIT –

Gaishu Isshoku! Un gioco da ragazzi! 3

The isekai doctor 6

– TOSHOKAN –

Un Incontro Casuale – Novità!

The Illusionist – Novità!

L’assistente delle Rose – Novità!

Wind Chaser – Novità!

Un mondo bizzarro – Novità!

– JUNDO –

Itaewon Class 1 – Novità!

Starting with a Lie 4

Lost in the cloud 7

Wild beast forest house 3

Shaman 3

Salad Days 10

– MUSUBI –

Higurashi 1 – Novità!

Gene Bride 1 – Novità!

– ISHI PUBLISHING –

ReLife 3

A proposito di Vita da Slime: a spasso per Tempest 8

– SENSEI MANGA –

Goodbye my rosegarden 1 – Novità!

La volpe e il piccolo tanuki 4

His Little Amber – Box– Novità!

Box con 2 volumi (serie completa)

Kiriko – Novità!

– GAIJIN MANGA –

An hour of romance 3

– BAO PUBLISHING –

SALVA IL MONDO ALL’ULTIMO CANESTRO 4 – ultimo numero!