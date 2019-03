A cura di Fujiko89 e Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

1 marzo

STEEL BALL RUN n. 12

€ 7,00

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 5

€ 5,90

QUEEN’S QUALITY n. 2

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 18

€ 4,30

FAIRY TAIL n. 61

€ 4,30

RANMA 1/2 NEW EDITION n. 17

€ 7,00

13 marzo

CODENAME SAILOR V n. 1 – Novità del mese!

€ 4,70

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 39

€ 4,30

VITA DA SLIME n. 7

€ 4,90

JAGAN n. 4

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME n. 4

€ 4,50

NISEKOI n. 20

€ 4,30

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 3

€ 4,50

DETECTIVE CONAN SOCCER SELECTION volume unico – Novità del mese!

€ 5,90

20 marzo

GINTAMA n. 49

€ 4,90

LO SQUALIFICATO n. 3

€ 6,90

ONE PIECE NEW EDITION n. 80

€ 4,30

CHILDREN OF THE WHALES n. 10

€ 5,90

JOJOLION n. 17

€ 4,70

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 3

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI SAIYAN n. 3

€ 6,90

27 marzo

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE N. 26

€ 4,30

RAINBOW DAYS n. 16

€ 4,30

UN BACIO A MEZZANOTTE n. 5

€ 4,50

L’INNOMINABILE SORELLA n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

7 marzo

L’Attacco dei Giganti – Before de Fall 15

€ 4,50

14 marzo

Astro Boy 1 – ristampa

€ 12,90

Astro Boy 2 – ristampa

€ 12,90

Astro Boy 3 – ristampa

€ 12,90

Astro Boy 4 – ristampa

€ 12,90

Astro Boy 5 – ristampa

€ 12,90

Beastars 1 – Novità del mese!

copertina normale € 6,50 – copertina variant € 9,90

Kenichi 61

€ 4,50

GIANT KILLING N.42

€ 5,50

Murciélago 12

€ 4,50

Game – Giochi di seduzione 1 – Novità del mese!

€ 6,50

Black Torch 3

€ 4,50

Citrus 5

€ 7,00

21 marzo

Nana & Kaoru 9

€ 5,50

Neon Genesis Evangelion 4 – ristampa

€ 4,90

Dolly Kill Kill 7

€ 4,50

Hunter x Hunter 3 – ristampa

€ 5,50

Hunter x Hunter 33 – ristampa

€ 5,50

Battle Royale 10 – ristampa

€ 6,50

Bungo Stray Dogs 13

€ 4,50

Monster deluxe 8 – ristampa

€ 13,90

Monster deluxe 9 – ristampa

€ 13,90

Akame Ga Kill! Zero 9

€ 4,50

Buonanotte Punpun 5 – ristampa

€ 7,50

Seraph of the End 17

€ 4,50

Triage X 17

€ 6,50

Gideon of the 3rd – Storia di un rivoluzionario 4

€ 4,50

Blue Exorcist 6 – ristampa

€ 4,50

Ken il Guerriero 7 – ristampa

€ 4,50

Darwin’s Game 12

€ 4,50

28 marzo

Ti amo, ma fatti ammazzare 2

€ 4,50

Fire Force 12

€ 4,50

Le Situazioni di Lui & Lei 17

€ 5,50

Berserk Collection Serie Nera 11 – ristampa

€ 5,50

Berserk Collection Serie Nera 14 – ristampa

€ 5,50

Naruto 4 – ristampa

€ 4,50

Naruto 20 – ristampa

€ 4,50

La Promessa della Rosa 3

€ 4,50

Death Note 10 – ristampa

€ 4,50

Death Note 12 – ristampa

€ 4,50

Paradise Kiss Complete 20th Anniversary Edition – Novità del mese!

€ 25,00

Urakata!! – Dietro le quinte 7

€ 5,50

Granblue Fantasy 4

€ 6,50

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G Assassin 24

€ 4,50

Boruto: Naruto Next Generations 3 – Coloro che illuminano la notte dei ninja!

Romanzo – € 12,90

Btooom! 25

€ 6,50

– J POP –

6 marzo

IL PENE DEL SENPAI – Novità del mese!

di Yoichi Abe € 7,50

COLOR RECIPE 1 (di 2) – Novità del mese!

di Harada € 6,50

HORIMIYA 6

di Hero, Daisuke Hagiwara € 5,90

DANMACHI – SWORD ORATORIA 5

di Fujino Omori, Takashi Yagi € 5,90

MONSTER MUSUME 14

di Okayado € 6,50

WOLFSMUND 7 (di 8)

di Mitsuhisa Kuji € 6,90

(uscite non complete)

– FLASHBOOK –

metà mese

Harukaze No Etranger 1 – Novità del mese!

6,90 €

Oh, Poveri Noi! – Tutti A Casa Kawai 11

6,90 €

fine mese

Una Piccola Bugia Per Te 1 – Novità del mese!

5,90 €

Mr. Nobody 3

5,90 €

– GOEN –

Boku Ha Mari No Naka – Dentro Mari 1 – Novità del mese!

5,95 €

Piece Of Cake 4

5,95 €

Welcome To The El Palacio 6

4,95 €

– DYNIT –

Honey Bitter 6

8,00 €

Il Giocattolo dei Bambini 4 – nuova edizione

12,90

Insufficient Direction – Novità del mese!

16,90 €

Gli Stolti Odiano Il Rosso – Novità del mese!

16,90 €

Underwater 1 – Novità del mese!

17,90 €

– HIKARI –

Lovesick Dead – Novità del mese!

Junichi Ito

Nanairo Inko 4

Osamu Tezuka

– MAGIC PRESS –

(nessuna uscita)