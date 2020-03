Uscite MANGA e MANHWA – Marzo 2020

A cura di Marichan

– STARS COMICS –

4 marzo

DRAGON BALL SUPER: BROLY – ROMANZO volume unico – Novità del mese!

€ 15,00

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 3

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS n. 34

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY N. 8

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 23

€ 4,30

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST N. 3

€ 4,50

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 7

€ 9,95

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION N. 5

€ 14,90

11 marzo

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA n. 6

€ 8,00

SEIRI-CHAN – LA TUA AMICA MENSILE Volume Unico – Novità del mese!

€ 12,00

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 45

€ 4,30

VITA DA SLIME N. 11

€ 4,90

HEAVENLY DELUSION n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

JAGAN N. 8

€ 5,90

NISEKOI N. 25

€ 4,90

REAL ACCOUNT N. 20

€ 4,30

18 marzo

ASTRA LOST IN SPACE N. 4

€ 5,90

GINTAMA N. 59

€ 4,90

KING OF EDEN N. 6

€ 5,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO N. 34

€ 4,90

MOB PSYCHO 100 N. 15

€ 4,50

LEVIUS/EST N. 6

€ 5,90

TO YOUR ETERNITY N. 7

€ 5,50

25 marzo

CAPITAN TSUBASA COLLECTION N. 1 – Novità del mese!

€ 24,00

IO SONO SHINGO N. 6

€ 15,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 15

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION N. 12

€ 5,50

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION N. 1 – Novità del mese!

€ 9,95

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 14

€ 4,50

PERFECT WORLD N. 6

€ 4,90

CESARE N. 12

€ 7,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

5 marzo

Kikkirikiller – Cofanetto Completo – Novità del mese!

€ 40,00

Kikkirikiller volumi singoli – da 1 a 7 – Novità del mese!

€ 7,00 l’uno

Gigant 3

€ 4,90

Hunter x Hunter 34

ristampa € 5,50

Bleach 65

ristampa € 4,90

Black Butler – Il maggiordomo Diabolico 23

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 1

ristampa € 4,90

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 3

€ 4,90

Naruto 58

ristampa € 4,90

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 21

€ 5,50

Bleach 66

ristampa – € 4,90

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena 13

€ 4,90

12 marzo

Enidewi: Eniale & Dewiela – Cofanetto completo – Novità del mese!

€ 21,00

Enidewi: Eniale & Dewiela – volumi singoli da 1 a 3 – Novità del mese!

€ 7,00 l’uno

SLAM DUNK NEW EDITION N.7

€ 7,00

Deadman Wonderland 3

ristampa € 7,00

I fiori del male 8

ristampa € 7,00

I fiori del male 9

ristampa € 7,00

Boruto – Naruto Next Generations 9

€ 4,90

Akame Ga Kill! 13

ristampa € 5,50

Blue Exorcist 24

€ 4,90

L’Immortale – Complete Edition 6

€ 14,90

Soul Eater 23

ristampa € 4,90

Ken il Guerriero 10

ristampa € 4,90

19 marzo

One-Punch Man 1 – Discovery Edition – Novità del mese!

€ 1,00

Nana – Reloaded Edition 11

€ 6,50

Beastars 13

€ 7,00

Giant Killing 45

€ 5,50

Fire Force 18

€ 4,90

Ragna Crimson 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Kengan Ashura 8

€ 7,00

Maken-Ki! 23

€ 5,50

Arpeggio of Blue Steel 17

€ 7,00

Gunslinger Girl 8

€ 7,00

Somali e lo Spirito della Foresta 2

€ 7,50

Star Wars – Lost Stars 1 – Novità del mese!

€ 4,90

Ooku 17

€ 8,50

Ti amo, ma fatti ammazzare 8

€ 4,90

Banana Fish 4

€ 18,00

26 marzo

Granblue Fantasy 1

ristampa € 7,50

Inio Asano – Short Stories – Novità del mese!

€ 12,90

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 27

ristampa € 4,90

Buonanotte Punpun 7

ristampa € 7,50

Death Note 4

ristampa € 4,90

Seraph of the End 19

€ 4,90

Naruto: Il Villaggio della Foglia – Il Giorno delle Nozze

ristampa – romanzo – € 12,90

Takane e Hana 14

€ 4,90

Bestiarius 1

ristampa € 4,90

Children of the Sea 4

ristampa € 12,90

Beastars 5

ristampa € 7,50

Dorohedoro 16

ristampa € 7,00

Buonanotte Punpun 1

ristampa € 7,50

All You Need is Kill – Complete Edition – Novità del mese!

€ 12,90

Smokin’ Parade 7

€ 7,00

I fiori del male 6

ristampa € 7,00

L’attacco dei giganti – Before the fall 1

ristampa € 4,90

Pluto 6

ristampa € 7,90

Hunter x Hunter 30

ristampa € 5,50

Ken il Guerriero 9

ristampa € 4,90

Children of the Sea 3

ristampa € 12,90

Bungo Stray Dogs 3

ristampa € 4,90

I fiori del male 5

ristampa € 7,00

– J POP –

4 marzo

Act-Age 1 – Novità del mese!

Di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki € 5,90

Marginal 1 – Novità del mese!

Di Moto Hagio € 12,50

I Gatti Del Louvre 2

Di Taiyo Matsumoto € 20,00

Radiation House 04

Di Tomohiro Yokomaku, Taishi Mori € 6,50

Ballad X Opera 05 (di 5)

Di Tatsuya Matsuki, Shiro Usazaki € 5,90

Gli Spiriti Di Casa Momochi 16 (di 16)

Di Aya Shouoto € 4,40

Golden Kamui 19

Di Satoru Noda € 6,90

Servamp 14

Di Tanaka Strike € 4,90

Sword Art Online – Project Alicization 03

Di Reki Kawahara, Koutaro Yamada € 6,90

11 marzo

Love Stage!! 1 – Novità del mese!

The Promised Neverland 14

World’s End Harem 5

17 anni 2

La Divisa Scolastica Di Akebi 5

Horimiya 12

Devilman Saga 10

18 marzo

Il Bisturi e La Spada! – Novità del mese!

Final Fantasy: On the way to a smile – Novità del mese!

romanzo

La Fenice 3

La Regina D’Egitto. L’occhio Azzurro Di Horus 2

Gundam Unicorn 11 – Band Desinee

25 marzo

Tokyo Ghoul Zakki:re – Novità del mese!

artbook

La voce delle Stelle – Novità del mese!

romanzo

Escape Journey 2

Black Night Parade 3

The Rising Of The Shield Hero 14

Rikudo 18

Final Fantasy – Lost Stranger 5

Danmachi Sword Oratoria 11

Dead Tube 13

– FLASHBOOK –

– GOEN –

Neo Kiseiju F 1 – Novità del mese!

9,95 €

Alice Academy 31 (ultimo numero)

4,50 €

Holyland 18 (ultimo numero)

5,95 €

Batman & la Justice League 4 (ultimo numero)

6,95 €

Capitan Harlock: Dimension Voyage 5

9,95 €

Kannagi 4

4,95 €

Karneval 10

5,95 €

Pandora in the Crimson Shell 3

5,95 €

Cronache dal mondo degli spiriti 5

4,50 €

A town where you live 25

5,95 €

– DYNIT –

Honey Bitter 10

8,00 €

Kafka – Classic In Comics – Novità del mese!

16,90 €

Miss Hokusai 01 – Novità del mese!

24,90 €