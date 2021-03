Uscite MANGA e MANHWA – Marzo 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l'elenco delle uscite del mese).

MARZO 2021

– STARS COMICS –

03 marzo

MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK n.2

€ 8,90

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ROMANZO – Novità del mese!

€ 15,00

HITORIJIME MY HERO n.4

€ 6,50

TOKIMEKI TONIGHT – LA FUGA D’AMORE DI MORI ETO

volume extra € 5,90

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.1 – Novità del mese!

€ 8,00

ONE PIECE NEW 97

€ 4,30

DR.STONE REBOOT: BYAKUYA – Novità del mese!

€ 4,90 – extra di “Dr. Stone”

SUNSET LIGHT n.2

€ 5,50

10 marzo

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n.9

€ 14,90

JOJONIUM n.10

€ 15,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n.12

€ 4,50

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS n.9

€ 4,50

SAVAGE SEASON n.3

€ 5,50

DOMANI IL PRANZO SEI TU n.1 – Novità del mese!

€ 6,50

REAL ACCOUNT n.23

€ 4,30

TALES OF WEDDING RINGS n.8

€ 5,90

REQUIEM OF THE ROSE KING n.13

€ 4,90

SEIRI-CHAN n.2

€ 12,00

17 marzo

JOJOLION n.23

€ 4,70

TO YOUR ETERNITY n.12

€ 5,50

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n.8

€ 4,50

BORN TO BE ON AIR! n.7

€ 5,90

ORESAMA TEACHER n.29

€ 4,30

GINTAMA N. 69

€ 4,90

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n.13

€ 5,90

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO n.3

extra di “Detective Conan” € 5,50

24 marzo

FAIRY TAIL COLLECTION n.4

€ 25,80 – Box con i volumi da 19 a 24

GUNDAM THUNDERBOLT n.14

€ 6,00

RAW HERO n.5

€ 5,50

PERFECT WORLD n.11

€ 4,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 23

€ 4,50

MISSIONS OF LOVE n.19

€ 4,30

HAIKYU!! n.41

€ 4,30

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.25

€ 5,90

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI n.2

€ 6,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

04 marzo

Black Clover 16

ristampa 4,90 €

Black Clover 17

ristampa 4,90 €

11 marzo

Plunderer 9

4,90 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 7

4,90 €

Wotakoi Love Is Hard For Otaku 7

8,90 €

Aposimz 6

7,00 €

Kengan Ashura 13

7,00 €

Ragna Crimson 6

7,50 €

Sing “Yesterday” For Me 2

7,00 €

Kushami(Etciù) – Novità del mese!

15,00 €

Spy x Family 3

4,90 €

Hinowa Ga Crush! 5

4,90 €

18 marzo

Nana & Kaoru: Black Label 4

5,50 €

Il Mio Dannato Rivale 5

7,50 €

Seraph Of The End Guren Ichonose: Catastrophe At Sixteen 8

4,90 €

Zebra 21

7,00 €

Nana – Reloaded Edition 20

ristampa 6,50 €

D.Gray-Man 27

4,90 €

Arte 12

5,50 €

Slam Dunk 18

7,00 €

Ooku 18

8,50 €

Banana Fish 10

18,00 €

Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito – Regenesis 1 – Novità del mese!

7,50 €

Konosuba! – This Wonderful World 1 – Novità del mese!

4,90 €

L’Immortale – Il Libro Dell’Era Bakumatsu 1 – Novità del mese!

7,00 €

Asadora! 3

7,50 €

Kaijin Reijoh 2

7,50 €

Spice And Wolf – Double Edition 2

12,90 €

25 marzo

Zone-00 17

7,50 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 2

ristampa – 4,90 €

One-Punch Man 14

ristampa 4,90 €

Sister & Vampire 9

7,00 €

Drifting Dragons 7

7,00 €

Non Sono un Angelo Nuova Edizione 5

8,90 €

Summer Wars – Il Romanzo – Novità del mese!

13,90 €

Triage X 20

7,00 €

Dorohedoro 10

7,00 €

Dorohedoro 9

7,00 €

Dorohedoro 11

7,00 €

Dorohedoro 8

7,00 €

Dorohedoro 7

7,00 €

Black Clover – Il Libro Del Toro

13,90 €

City Hunter Rebirth 6

7,00 €

We Never Learn 10

4,90 €

– J POP –

03 marzo

Neun 1 – Novità del mese!

Di Tsutomu Takahashi € 7,50

Rent a Girlfriend 1 – Novità del mese!

Di Reiji Miyajima € 5,90

Shin Violence Jack Box vol. 1-2 – Go Nagai Ultimate Edition – Novità del mese!

Di Go Nagai € 23,80

Horimiya 15

Di Hero, Daisuke Hagiwara € 5,90

World’s End Harem 11

Di Link e Kotaro Shono € 6,50

Super Hxeros 5

Di Ryouma Kitada € 6,50

Nuove uscite del catalogo digitale (Kobo e Kindle)

Rent a Girlfriend 1

Neun 1 (in promo a 1 euro per un mese)

World’s end harem 1

10 marzo

The Quintessential Quintuplets 14 (di 14)

Di Negi Haruba € 5,90

Hanako Kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome – 5

Di Aida Iro € 5,90

Land Of The Lustrous 6

Di Haruko Ichikawa € 7,50

Il Bisturi E La Spada 6 (Di 6)

Di Osamu Tezuka € 15,00

Danmachi – Is it wrong to pick up girls in a dungeon? 10

romanzo – Di Fujino Omori, Suzuhito Yasuda € 14,00

Ristampe, tornano disponibili:

Re:Zero – Light Novel 1 – The Promised Neverland 1, 4, 10 – Tokyo Ghoul 2, 3 – Killing Stalking 3 – Sword Art Online Novel 2 – Aincrad Ii – Hell’s Paradise – Jigokuraku 1, 3, 4 – Horimiya 4 ,5, 6, 10, 12 – Rising Of The Shield Hero 6, 11 – Land Of The Lustrous 4 – Kakegurui (tutti i numeri) – Brivido E Altre Storie – Junji Ito Collection – Labirinto E Altre Storie – Junji Ito Collection – Il Cane Che Guarda Le Stelle 2 – Racconti

17 marzo

La Finestra Di Orfeo 1 – Novità del mese!

di Riyoko Ikeda

Killing Stalking terza stagione 6

Shin Violence Jack 1 – Go Nagai Ultimate Edition

Blue Period 04

Dead Tube 15

Hell’s Paradise – Jigokuraku 09

Kingdom 45

24 marzo

L’impero Delle Otome 12

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 05

Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 3

So I’m A Spider, So What? 05

Tokyo Revengers 02

Tokyo Revengers 03

Triton 2

Ristampe

Ano Hana Box Vol. 1-3; Disegnare i Fumetti in Stile Marvel N.E.; Girl From The Other Side 1, 2, 4; Horimiya sono: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15; Kakegurui 1, 2; Land Of The Lustrous 3; Made In Abyss 5, 7; Pokémon La Grande Avventura Box Vol. 14-17 ; The Promised Neverland 9, 16; La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 4; So I’m A Spider, So What? 2; Tokyo Ghoul 1; Tokyo Ghoul:Re 1, 2, 5, 8, 9, 15; Trigun Maximum 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Yarichin Bitch Club 2, 3. Ano Hana (tutti i numeri), Killing Stalking Stag. I (tutti i numeri), The Quintessential Quintuplets (tutti i numeri).

– FLASHBOOK –

Nyankees 3

€ 5,90

My lovely like a cat 5

€ 6,90

The Five Star story 15

€ 9,90

– GOEN –

KANNAGI 7

KANNAGI 8

KANNAGI 9

MOYASIMON 12

FORZA GENKI! 11

FORZA GENKI! 12

KARAKURI CIRCUS 25

IL SENTIERO DEI FIORI 7

IL SENTIERO DEI FIORI 8

KISS HIM NOT ME 10

KISS HIM NOT ME 11

DEVILS AND REALIST 8

DEVILS AND REALIST 9

RIN 9

DUE COME NOI 37

OGGI SONO IN FERIE 4

SHIBUYA GOLDFISH 7

TEIICHI HIGH SCHOOL 7

RISTAMPE DEL MESE:

– SEKAIICHI HATSUKOI 4 – KISS HIM NOT ME 3 – ALICE ACADEMY 25

– DYNIT –

HOT ROAD 2

€ 29,90

SEVEN DAYS WAR – Il Romanzo – Novità del mese!

€ 18,00

COFANETTO NISHIOKA KYODAI – Novità del mese!

€ 49,70 – contiene: “Il Bambino Di Dio”, “Kafka”, “Viaggio Ai Confini Del Mondo”

VAMPEERZ – Novità del mese!

€ 12,90

– MAGIC PRESS –

Finder 3: Ala nel mirino

di Ayano Yamane – € 6,90€

Bem 1 – Novità del mese!

6,90 € – disponibile anche il Box con 3 volumi

– BAO PUBLISHING –

PRINCESS MAISON 3

€ 7,90

– MANGA SENPAI –

BL IS MAGIC 1 – Novità del mese!

€ 7,90

CAPACITAS 2

€ 6,90

TO LIVE OR NOT n.1 – Novità del mese!

€ 6,90

– REIKA MANGA –

AQUAMARINE 2

€ 5,00

IL CORAGGIO CHE MI MANCA – Novità del mese!

€ 22,00