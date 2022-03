Uscite MANGA e MANHWA – MARZO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

MARZO 2022

– STARS COMICS –

02 Marzo

ARRIVARE A TE – LA PERSONA DEL DESTINO n. 2

€ 4,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.13

€ 5,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n.1. – Novità del mese!

€ 4,50

HITORIJIME MY HERO n. 10

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA n. 31

€ 4,30

SHAMAN KING FINAL EDITION n.23

€ 5,90

09 Marzo

ALL ABOUT OCEAN BLUE – Novità del mese!

€ 6,50

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 12

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 18

€ 4,50

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 6

€ 6,50

JOJONIUM n. 16

€ 15,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 12

€ 5,90

MAO n. 9

€ 4,50

VITA DA SLIME n. 17

€ 4,90

16 Marzo

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.14

€ 5,90

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 5

€ 9,00

JOJOLION n. 26

€ 4,70

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 4

€ 6,50

MY GENDERLESS BOYFRIEND n. 3

€ 6,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 92

€ 4,30

PHANTOM SEER n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

PHANTOM SEER n. 1 LIMITED EDITION CON BOX – Novità del mese!

€ 10,50

SHAMAN KING FINAL EDITION n.24

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 12

€ 5,50

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 15

€ 5,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 39

€ 4,90

23 Marzo

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 2

€ 9,90

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n. 5

€ 5,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 31

€ 5,90

FAIRY TAIL COLLECTION n. 7

€ 25,80 – cofanetto con i volumi da 37 a 42

GUNDAM THUNDERBOLT n. 16

€ 6,00

KAIJU No. 8 n. 1 – Novità del mese!

disponibile in edizioni diverse: – normale a € 4,90 – variant con 4 cartoline € 6,90 – variant con 1 pezzo di puzzle (di 2) e 2 illustration card a € 4,90

POCHI & KURO n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50 con cartoline

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 2

€ 15,00

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 9,00

SUPER DRAGON BALL HEROES – BIG BANG MISSION!!! n. 2

€ 4,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Marzo

Chiedi a Iwata! – Novità del mese!

15,00 €

Cowboy Bebop 1 – Novità del mese!

7,00 €

Cowboy Bebop 2

7,00 €

L’Attacco dei Giganti Cofanetto NN. 16/20 Vuoto

5,50 €

L’Attacco dei Giganti Cofanetto NN. 16/20 Pieno

24,50 €

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 11

25,00 €

Domestic Girlfriend 25

5,50 €

Domestic Girlfriend 10

ristampa 5,50 €

Bungo Stray Dogs 21

4,90 €

Bungo Stray Dogs numeri: 13, 14, 15, 16

ristampe 4,90 € ogni volume

Moriarty the Patriot 8

ristampa 4,90 €

Dai Dark 3

7,50 €

Shy 3

4,90 €

Chainsaw Man 9

4,90 €

10 Marzo

Domestic Girlfriend 26

5,50 €

The Killer Inside 11

7,00 €

Planet of the Fools 3

7,00 €

Magical Girl Howling Moon 3

7,00 €

Eyeshield 21 Complete Edition 1 – Novità del mese!

14,90 €

Citrus+ 1 – Novità del mese!

7,00 €

City Hunter XYZ 9

15,00 €

Bungo Stray Dogs Beast 1 – Novità del mese!

4,90 €

Blue Lock 7

7,00 €

Gigant 9

4,90 €

20th Century Boys – Ultimate Deluxe Edition 3

14,90 €

Bungo Stray Dogs Discovery Edition 1

ristampa a prezzo speciale 1,00 €

Naruto 30

ristampa 4,90 €

Agente 008 n.11

4,90 €

Assassin’s Creed: Valhalla – Blood Brothers – Novità del mese!

12,00 €

Bungo Stray Dogs numeri: 18, 19

ristampe 4,90 € ogni volume

Plunderer 18

4,90 €

Bleach 52

ristampa 4,90 €

Bleach 39

ristampa 4,90 €

17 Marzo

Jujutsu Kaisen Sorcery Fight 11

ristampa 4,90 €

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto NN. 11/15

27,50 €

24 Marzo

Batman e la Justice League 1 – Novità del mese!

5,20 €

Spy x Family 4

ristampa 4,90 €

Il Mio Dannato Rivale 8

7,50 €

Kengan Ashura 19

7,00 €

Kaijin Reijoh 6

7,50 €

L’Impresa Eroica di Naruto

ristampa – Romanzo 12,90 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 9

12,00 €

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 11

8,90 – disponibile in 4 variant

– J POP –

02 Marzo

Alice in Borderland 1 – Novità del mese!

Alma Box – Novità del mese!

Box con 4 volumi

NeuN 6.5

porta a conclusione la prima parte della serie, con in allegato il cofanetto per raccogliere la serie

Il mio Son Goku 1 – Novità del mese!

Kowloon Generic Romance 4

La finestra di Orfeo 7

So I’m a spider, so what? 10

09 Marzo

Super Mario Mangamania. – Novità del mese!

Yarichin Bitch Club

regular e deluxe

Frieren – oltre la fine del viaggio 4

Golden Kamui 26

Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 15

I diari della speziale 6

Jelousy 4

Komi can’t communicate 16

16 Marzo

La mia fuga alcolica – Scappando dalla realtà – Novità del mese!

BJ Alex Box 3

Non tormentarmi, Nagatoro! 6

Black Jack 6

Zombie 100 vol. 7

Super HxEros 11

Alma 1 – Novità del mese!

23 Marzo

Oshi no Ko – My star 1 – Novità del mese!

Kakegurui Midari box – Novità del mese!

Nel Suolo e altre storie – Novità del mese!

Tokyo Revengers 13

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 4

Nuvole a Nord-Ovest 2

Il Terzo Occhio 4

Ristampe:

17 anni BOX VOL. 1-4

Blue Period 08

Bunny Girl Senpai 1 e 2

Escape Journey 1

Girl from the Other Side02, 08 e 09

Golden Kamui 06

Il libro delle maledizioni di Soichi – JUNJI ITO COLLECTION

Il prezzo di una vita BOX VOL. 1-3

Kuro BOX VOL. 1-3

L’ombra venuta dal tempo 1 e 2 – LOVECRAFT

L’ombra venuta dal tempo BOX VOL. 1-2 – LOVECRAFT

Petit Devil Kohai 1 e 2

Radiant 01 e 14

Super Mario Adventures

Sword Art Online Progressive BOX 1 (VOL. 1-4)

The song of Night and Day – ENCORE

Tokyo Ghoul 01

Tokyo Revengers 09

– FLASHBOOK –

DEADLOCK 2

€ 6,90

IKOKU NIKKI 5

€ 5,90

– GOEN –

IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 14

L’ASSISTENTE DEL MESE 2

KARNEVAL Vol. 25

KARAKURI CIRCUS Vol. 40

E SE FOSSE AMORE? 8

HELCK 3

HOLY KNIGHT 4

RIDENDO TRA LE NUVOLE 3

UQ HOLDER! Vol. 24

– MAGIC PRESS –

Il ragazzo dietro la mascherina vol.2

Mitsuru Sangou

Trattami con dolcezza vol.10

Yonezou Nekota

Skip Beat! 12

Yoshiki Nakamura

La principessa sacrificale e il re delle bestie vol.4

Yu Tomofuji

L’inganno di Freya vol.2

Keiko Ishihara

Redo of Healer vol.6

Soken Haga, Rui Tsukiyo

– DYNIT –

IL CASTELLO INVISIBILE 2

€ 12,90

– HIKARI –

I CODICI DI LEONARDO – Novità del mese!

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ – Novità del mese!

ISHIMORI PROIBITO – Novità del mese!

LA FOTOGRAFA 3

disponibile anche il box pieno con i 3 volumi della serie