uscite MANGA MARZO 2025

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) MARZO 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

04 Marzo

ADOU n. 9

€ 7,50

AYAKASHI TRIANGLE n. 13

€ 5,90

BLUE BOX n. 12

€ 5,90

DARLING, GIVE ME A BREAK! – Novità!

€ 6,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 18

€ 5,20

THE KING’S BEAST n. 11

€ 5,90

WITCH WATCH n. 11

€ 5,90

11 Marzo

BEAT & MOTION n. 2

€ 6,90

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n. 5

€ 6,90

KAGURABACHI n. 1 – VARIANT COVER EDITION CON BOX – CONTIENE 1 ILLUSTRATION CARD, 1 SET DI STICKERS E 1 SET DI SEGNALIBRI IN PVC

€ 14,90

KAGURABACHI n. 1 – ULTRA LIMITED EDITION

€ 9,90

RANKING OF KINGS n. 12

€ 6,90

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 19

€ 9,00

STAGE S n. 2

€ 6,90

WATCH DOGS TOKYO n. 3

€ 6,50

18 Marzo

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 57

€ 6,50

GACHIAKUTA n. 10

€ 5,20

KAGURABACHI n. 1– Novità!

€ 5,50

LILI-MEN n. 4

€ 6,90

MAO n. 21

€ 5,20

ONE PIECE NEW EDITION n. 106

€ 5,20

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 18

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 16

€ 6,50

TOWER OF GOD n. 16

€ 12,90

X6 – CRUCISIX n. 8

€ 6,50

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 10

€ 5,90

25 Marzo

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 11

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 12

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 13

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 14

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 15 – ultimo numero!

€ 8,00

HAIKYU!! CLUB n. 11

€ 5,20

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 2

€ 6,90

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 3

€ 7,50

MANGA ISSHO n. 1 – Novità!

€ 4,90

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 4

€ 5,20

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 4

€ 6,90

WHISPER ME A LOVE SONG n. 9

€ 6,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

13 Marzo

Togen Anki: Sangue Maledetto 16

5,50 €

Shy 21

5,90 €

Undead Unluck 20

5,90 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 24

5,20 €

Honeko Akabane’s Bodyguards 5

5,50 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un altro Mito di Hades: Dark Wing 4

5,20 €

One-Punch Man 31

5,50 €

Gokurakugai 3

5,50 €

Tank Chair 3

5,20 €

Boruto – Two Blue Vortex 3

5,50 €

20 Marzo

True Beauty 16

14,90 €

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 17

15,00 €

Yawara! 17

15,00 €

Uncle From Another World 12

7,50 €

Sanda 7

7,50 €

The Ichinose Family’s Deadly Sins 6

7,90 €

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 3

7,90 €

Ender Geister – The Last Exorcist 8

7,50 €

Make The Exorcist Fall in Love 6

7,00 €

Cold Blue, Hot Red 5

7,50 €

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 9

7,50 €

Blue Lock 28

7,00 €

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 2

15,00 €

Lycoris Recoil Repeat 2

7,00 €

Dead Account 2

7,00 €

Katana Beast 1 – Novità!

7,00 €

– J POP –

05 Marzo

Chaos Game 4

The Dangers in My Heart 9

The war of greedy witches 11

Endroll Back 2

Squalificati – Ranger Reject 14

12 Marzo

DanDaDan 17

Il Drago e il Camaleonte 2

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 8

Ice Guy & Cool Girl 10

Smoking behind the supermarket with you 5

Call of the night 19

Girl Crush 7

La Luna e l’Acciaio 8

19 Marzo

La strana casa 1 – Novità!

Firefly Wedding 2

My Dress-Up Darling – Bisque Doll 14

Dead Tube 23

Kemono Jihen 21

Mr. Villain’s Day Off 5

My charms are wasted 12

26 Marzo

Alya sometimes hides her feelings in russian 1 – Novità!

Astro Boy 4

Overlord – Il Romanzo 13

GuruGuru – Il girotondo della magia 7

Dance Dance Danseur 25

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 15

Radiation House 16

Rosen Garten Saga 08

Servamp 21

Studio Cabana 06

Takahashi del negozio di biciclette 7

– FLASHBOOK –

Quando L’Amore Va Oltre 3

Cigarette & Cherry 11 – ultimo numero!

– MAGIC PRESS –

Insieme per sempre 7

La saga del dio pietra 2

Nella morsa dell’amore – Novità!

L’inganno di Freya 11

Cherry Blossom After Winter 3

My Beautiful Man 3

Le due facce di Tamon 6

Our Sunny days 2

Campfire cooking 1 – Novità!

Hanakimi 1 – Novità!

Redo of healer 15

Finder 13 Miraggio nel mirino

L’epoca ascesa del dominatore fuorilegge 6

– TOSHOKAN –

Videogame Girl – Novità!

10,90€

Samurai Gunn – Novità!

19,90€

Alla Luce della Luna vol. 1 – Novità!

9,90€

Studentesse vol. 2

9,90€

Fire vol. 2

24,90€

10 Anni Più Giovane vol. 2

9,90€

Vino di Zucca vol. 11

8,90€

Mikazuki March vol. 4

10,90€

– MUSUBI –

COLORLESS 5

– MONDADORI –

Il gran maestro della scuola demoniaca. Graphic novel 3

– DOKUSHO –

Mahou no Pouchi – Novità!

light novel

Il monologo della Speziale, Vol. 6

light novel

Bakemonogatari, Parte I – Novità!

light novel