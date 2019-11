Uscite MANGA e MANHWA – Novembre 2019

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Molte uscite di Ottobre/Novembre verranno presentate in anteprima al Lucca Comics (dal 30 ottobre al 3 novembre 2019)

– STARS COMICS –

1 novembre

ONE PIECE DOORS! n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

THE SEVEN DEADLY SINS n. 32

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY N. 6

€ 4,50

DR.STONE n. 8

€ 4,50

ONE PIECE n. 92

€ 4,30

LAMÙ – URUSEI YATSURA n. 3

€ 9,95

13 novembre

GHOST IN THE SHELL COMIC TRIBUTE volume unico – Novità del mese!

€ 11,90

IL BIZZARRO UNIVERSO DI HIROHIKO ARAKI COMPLETE BOX volume unico – Novità del mese!

€ 50,00

MAGICAL B.T. volume unico – Novità del mese!

€ 10,00

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 14,90

THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK Volume Unico – Novità del mese!

€ 18,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA n. 2

€ 8,00

JOJONIUM n. 2

€ 15,90

FETISH volume unico – Novità del mese!

€ 12,00

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 43

€ 4,30

ECHOES n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

DETECTIVE CONAN n. 96

€ 4,30

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE VARIANT COVER EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

COSÌ PARLÒ ROHAN KISHIBE n. 2

€ 5,50

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS n. 5

€ 4,50

REAL ACCOUNT n. 18

€ 4,30

20 novembre

GINTAMA N. 55

€ 4,90

KING OF EDEN N. 4

€ 5,90

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD N. 3

€ 4,50

CHILDREN OF THE WHALES N. 13

€ 5,90

JOJOLION N. 19

€ 4,70

TO YOUR ETERNITY n. 5

€ 5,50

27 novembre

JUNJI ITO BEST OF BEST – SHORT STORIES COLLECTION volume unico – Novità del mese!

€ 19,90

GORGEOUS IRENE volume unico – Novità del mese!

€ 11,00

IO SONO SHINGO n. 2

€ 15,00

BAOH volume unico – Novità del mese!

€ 13,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 11

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI CYBORG E DI CELL n. 3

€ 6,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 11

€ 4,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

7 novembre

Berserk Collection 40

€ 4,50

Akame Ga Kill! – Hinowa Ga Crush! 1 – Novità del mese!

€ 4,90

Berserk Collection Serie Nera 10

ristampa € 5,50

Naruto 44

ristampa € 4,90

Gigant 1 – Novità del mese!

€ 4,90

Bleach 29

ristampa € 4,90

Berserk Collection Serie Nera 13

ristampa € 5,50

L’Attacco dei Giganti – Anthology

€ 25,00

Bleach 67

ristampa € 4,90

Naruto 61

ristampa € 4,90

Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru 1 – Novità del mese!

€ 4,90 – disponibile anche una variant a 6,90

Naruto 10

ristampa € 4,90

Bleach 68

ristampa € 4,90

14 novembre

Seraph of the End 10

ristampa € 4,90

L’attacco dei Giganti – Before the Fall 17

€ 4,90

Happiness 10

€ 6,00

Murciélago 14

€ 4,90

I Cortili del Cuore – Deluxe 4

ristampa € 12,90

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 21

ristampa € 4,90

La Leggenda di Arslan 11

€ 4,90

Slam Dunk 3

€ 7,00

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 18

ristampa € 4,90

Fire Force 16

€ 4,90

Kengan Ashura 4

€ 7,00

Gantz Nuova Edizione 4

ristampa € 4,90

Origin 10

€ 4,90

Darwin’s Game 16

€ 4,90

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 20

ristampa € 4,90

Seraph of the End 18

€ 4,90

Gantz Nuova Edizione 1

ristampa € 4,90

21 novembre

Atelier of the Witch Hat 4

€ 7,00

Gideon of the 3rd – Storia di un rivoluzionario 8

€ 5,50

L’Attacco dei Giganti – Colossal Edition 4

€ 25,00

Nana – Reloaded Edition 7

€ 6,50

Giant Killing 44

€ 5,50

Ti amo, ma fatti ammazzare 6

€ 4,50

Beastars 9

€ 7,00

Otaku Teacher 16

€ 6,00

Dolly Kill Kill 11

€ 5,50

Gleipnir 6

€ 7,00

Zebra 20

€ 7,00

Nana & Kaoru 17

€ 5,50

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 28

€ 4,90

Natsume degli Spiriti 24

€ 5,50

28 novembre

Le nuove avventure di Sasuke – Maestri e Discepoli – Novità del mese!

romanzo – € 12,90

Pluto 2

ristampa € 7,90

Ao haru ride – A un passo da te 9

ristampa € 4,90

Gunslinger Girl 4

€ 7,00

Hunter X Hunter 5

ristampa € 5,50

Sister & Vampire 6

€ 7,00

High school dxd – I contratti segreti di Asia e Koneko! 7

Romanzo – ristampa

Pluto 4

ristampa € 7,90

Akame ga KILL! Zero 1

ristampa € 4,90

Record of Grancrest Wars 6

€ 4,90

L’Immortale – Complete Edition 2

€ 14,90

Le situazioni di Lui & Lei 21

€ 5,50

– J POP –

(uscite non ancora annunciate ufficialmente, verranno inserite al più presto!)

– FLASHBOOK –

My roomate Is a cat 1 – Novità del mese!

6,90 €

Coyote 1 – Novità del mese!

6,90 €

– GOEN –

FOOD WARS Vol. 30

di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 2

di DC COMICS e Shiori Teshirogi € 6,95

(uscite non complete, appena sono annunciate ufficialmente, aggiungiamo!)

– DYNIT –

VISIONE D’INFERNO – Novità del mese!

Hideshi Hino 16,90 €

LOVE MY LIFE – Novità del mese!

Ebine Yamaji 16,90 €

PINK – Novità del mese!

Kyōko Okazaki 17,90 €

DIARIO DI HANAKO – Novità del mese!

Machiko Kyō

BELIEVERS 1 – Novità del mese!

Naoki Yamamoto

DEEP CLEAR – Novità del mese!

Miho Obana 12,90 €

– MAGIC PRESS –

SEX PISTOLS 9

Tarako Kotobuki

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019