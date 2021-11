Uscite MANGA e MANHWA – Novembre 2021

5 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

NOVEMBRE 2021

– STARS COMICS –

10 Novembre

AJIN – DEMI HUMAN n.17

€ 5,90

ANOTHER COLLECTOR BOX – Novità del mese!

LIMITED EDITION CON COFANETTO – € 23,00

ANOTHER NEW EDITION n.1

€ 10,90

ANOTHER NEW EDITION n.2

€ 10,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n.16

€ 4,50

JOJOMIUN n.14

€ 15,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n.10

€ 5,90

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO – Novità del mese!

di Anri Yoshi , Kohei Horikoshi € 15,00 – disponibile con e senza gadget

P&ME – POLICEMAN AND ME n.14

€ 4,50

VITA DA SLIME n.16

€ 4,90

17 Novembre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.6

€ 4,30

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO n.6

€ 5,50

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n.1 – Novità del mese!

€ 9,00

GINTAMA n.76

€ 4,90

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n.2

€ 6,50

LEVIUS/EST n.9

€ 5,90

RECORD OF RAGNAROK n.7

€ 5,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.16

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 8

€ 5,50

SOLO LEVELING n.5

€ 8,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n.38

€ 4,90

24 Novembre

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n.4

€ 5,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.29

€ 5,90

MAKOTO SHINKAI SELECTION n.1 – Novità del mese!

di Makoto Shinkai , Midori Motohashi , Mizu Sahara , Wataru Kubota , Yukiko Seike – Box con 6 volumi con i manga (completi) di “Il giardino delle parole”, “5 cm al secondo”, “La voce delle stelle”, “Weathering With You” – € 48,00

MARS NEW EDITION n.8

€ 8,00

MASHLE n.2

€ 4,50

MASHLE n.2 – variant

€ 6,50

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n.1 – Novità del mese!

€ 25,80 – Box con 6 volumi

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 31

€ 4,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

04 Novembre

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 6

€ 12,00

Jujutsu Kaisen 11

ristampa 4,90 €

Blue Lock 4

7,00 €

Domestic Girlfriend 1

ristampa 5,50 €

Domestic Girlfriend 8

ristampa 5,50 €

Domestic Girlfriend 9

ristampa 5,50 €

Assassination Classroom 14

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 18

ristampa 4,90 €

Plunderer 16

4,90 €

Spy x Family 7

4,90 €

Blue Exorcist 10

ristampa 4,90 €

La Scienza Immaginaria de L’Attacco dei Giganti – Novità del mese!

6,90 €

Bleach 23

ristampa 4,90 €

Bleach 31

ristampa 4,90 €

Hunter X Hunter 31

ristampa 5,50 €

11 Novembre

Plunderer 17

4,90 €

We Never Learn 18

4,90 €

Black Clover 19

ristampa 4,90 €

Black Clover 22

ristampa 4,90 €

Black Clover 23

ristampa 4,90 €

Black Clover 24

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 9

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 10

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 11

ristampa 4,90 €

Murciélago 19

6,90 €

Kengan Ashura 17

7,00 €

Gleipnir 9

7,00 €

Konosuba! – This Wonderful World 5

4,90 €

Bleach 43

ristampa 4,90 €

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 10

4,90 €

Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker – Il Manga – Novità del mese!

4,90 €

Spy x Family 1

ristampa 4,90 €

Naruto: La Leggenda dei Ninja Coraggiosi

ristampa – Romanzo – 12,90 €

Bungo Stray Dogs 6

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 7

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 8

ristampa 4,90 €

Plantinum End 5

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 2

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 5

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 7

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 10

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 16

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 19

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 20

ristampa 4,90 €

Undead Unluck 1 – Novità del mese!

6,50 €

Blue Flag 8

ristampa 4,90 €

18 Novembre

Saga of Tanya the Evil 19

ristampa 7,00 €

Saga of Tanya the Evil 20

ristampa 7,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 2

6,50 €

The Wolf Won’t Sleep 1 – Novità del mese!

7,00 €

I Nuovi Viaggi di Emanon – Novità del mese!

14,90 €

Sing “Yesterday” for Me 10

7,00 €

One-Punch Man 19

ristampa 4,90 €

One-Punch Man 23

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 33

ristampa 4,90 €

Cestus (Seconda Serie) 10

9,90 €

Assassin’s Creed – Blade of Shao Jun 2

7,50 €

Aposimz 8

7,00 €

Magus of the Library 5

7,00 €

Blame! Master Edition 6

18,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 5

7,50 €

Chainsaw Man 2

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 3

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 4

ristampa 4,90 €

25 Novembre

Chiedi a Iwata! – Novità del mese!

15,00 €

L’Usuraio 32

6,00 €

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 7

€ 12,00

– J POP –

04 Novembre

BJ Alex 1 – Novità del mese!

Box con i Vol. 1-2 – 19,80 €

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 13

di AidaIro 5,90€

Jealousy 2

di Scarlet Beriko 6,90€

Josée, la tigre e i pesci – Il Romanzo – Novità del mese!

di Seiko Tanabe 12,00€

Gli Squalificati – Lucca Project Contest 2020 – Novità del mese!

di Delia Parise 15,00€

10 Novembre

Beyond the Clouds 3

di Nicke prezzo: 6,50€

Black jack 4

di Osamu Tezuka prezzo: 12,00€

Cannibale – Novità del mese!

di Yu Aku e Kazuo Kamimura – prezzo: 14,00€

Game of Familia 4

di Mikoto Yamaguchi e D.P. – prezzo: 6,90€

La finestra di Orfeo 5

di Riyoko Ikeda – prezzo: 12,00€

Your name – The official visual guide – Novità del mese!

di Makoto Shinkai prezzo: 16,00 €

17 Novembre

Bunny Girl Senpai – edizione completa – Novità del mese!

cofanetto da collezione in cui sono inclusi anche i 2 volumi che comprendono il seguito: Rascal does not dream of Petit Devil Kohai.

Caste Heaven 7

I diari della speziale 4

Kingdom 49

Kowloon Generic Romance 2

Land of the Lustrous 10

So, I’m a spider so what? 9

Tsugumi Project 3

24 Novembre

Blue Period 8

in allegato un artbook esclusivo con le illustrazioni inedite dell’autrice.

Hell’s paradise – Jigokuraku 13 – volume conclusivo

sarà disponibile con un esclusivo shikishi

Fukurokoji – Vicolo Cieco – Novità del mese!

edizione singola

Bunny Girl Senpai 1 – Novità del mese!

Frieren. Dopo la fine del viaggio 2

Il Terzo Occhio 2

Komi can’t communicate 12

Super HxEros 9

Tokyo Revengers 9

Prezzo: € 6,50

Zombie 100 – 5

RISTAMPE:

Game of Familia 02

The Promised Neverland 04, 05 e 06

Tokyo Revengers 04 e 05

Zombie 100 – 01

Golden Gai – Le notti di Tokyo

I Fiori del Male

Una gru infreddolita

Showa 1

La Regina d’Egitto – L’occhio azzurro di Horus 01, 02, 03 e 04

HoriMiya 16 – SPECIAL EDITION

Non tormentarmi, Nagatoro! 02

Ten Count 1, 2, 3, 4 e 6

KILLING STALKING STAG. III – 4 – con box vuoto in allegato

KILLING STALKING STAG. III – 5 – con box vuoto in allegato

– FLASHBOOK –

Così come sei 03

€ 5,90

Restart 1 – Novità del mese!

€ 6,90

Toritan 1 – Novità del mese!

€ 6,90

– GOEN –

01 Novembre

IL PRINCIPE NORMAN – Novità del mese!

UQ HOLDER! Vol. 20

FOOD WARS: L’ETOILE Vol. 4

KARNEVAL VOL. 20

DEVILS AND REALIST 14

SHIBUYA GOLDFISH Vol. 11

KARAKURI CIRCUS VOL. 36

OGGI SONO IN FERIE! Vol. 13

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 14

SAINT YOUNG MEN Vol. 19

LOCKDOWN X SCHOOL Vol. 4

NOBODY KNOWS Vol. 3

MOMOGUMI PLUS SENKI Vol. 11

XENOGLOSSIA Vol. 2

Ristampe:

SEKAIICHI HATSUKOI Vol. 3

ALICE ACADEMY Vol. 6

FOOD WARS Vol. 2

FOOD WARS Vol. 6

fine Novembre

CALLED GAME 1 – Novità del mese!

€6,50

SCHOOL LIVE! VOL. 1 – Novità del mese!

€6,50

LA NUOVA VITA DI NINA VOL. 1 – Novità del mese!

€5,95

DEVILS AND REALIST 15

DELITTO E CASTIGO VOL.8

MARUHAN IL MERCENARIO VOL. 7

PRISON EXPERIMENT VOL. 2

UNA STANZA DI FELICITÀ VOL. 1 – Novità del mese!

HELCK VOL.1 – Novità del mese!

FOOD WARS: L’ETOILE Vol. 5

KARNEVAL VOL. 21

SAINT YOUNG MEN 19

– DYNIT –

Vampeerz 05

12,90 €

Mingo – Non Pensare Che Tutti Gli Italiani Siano Popolari Con Le Ragazze 04

12,90 €

Arrivano I Superboys 06

12,90 €

– MAGIC PRESS –

REDO OF HEALER VOL.4

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL RE DELLE BESTIE VOL.2

SKIP BEAT! VOL.8

8 GUERRIERI 1 – Novità del mese!

FINDER 9: BATTICUORE NEL MIRINO – EDIZIONE DELUXE

BLACK SUN VOL.2