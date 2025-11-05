uscite MANGA NOVEMBRE 2025

Evidenza1 Uscite Mensili

Condividi:

Uscite MANGA (manhwa, manhua, manga italiani…) NOVEMBRE 2025

A cura di Marichan.
In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

04 Novembre

11 Novembre

18 Novembre

25 Novembre

  • A COUPLE OF CUCKOOS n. 19 – € 5,90
  • A SIGN OF AFFECTION n. 12 – € 5,90
  • ASTRO ROYALE n. 2 – € 6,50
  • DEAD ROCK n. 2 – € 5,50
  • DRAGON BALL SD n. 8 – € 7,90
  • EDENS ZERO n. 30 – € 5,50
  • ELETTROSHOCK DAISY n. 6 – € 9,90
  • I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 3 – € 14,90
  • INUYASHA WIDE EDITION n. 26 – € 9,95
  • JUNJI ITO SELECTION – BOX – € 50,00 – Box da collezione al cui interno c’è La Zona Fantasma 1 e 2 e Sensor, tutti in edizione Variant Cover
  • LA ZONA FANTASMA SEASON 2 IL VILLAGGIO DELL’ETERE – € 15,00
  • MAGIC KNIGHT RAYEARTH n. 2 – € 29,90 – Box di tre volumi
  • MANGA BOMBER NEW EDITION n.2 – € 9,90
  • MANGA ISSHO n. 4 – € 6,90
  • NIRVANA n. 4 – € 18,90
  • RIPPER n. 1 – € 7,90
  • SLEEPY BOY n. 2 – € 7,50
  • SUPER DRAGON BALL HEROES – METEOR MISSION! n. 1 – € 5,50
  • ULTRAMAN n. 20 – € 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

06 Novembre

  • Bleach: Can’t Fear Your Own World 2 2 – 14,90 € – light novel
  • Bleach – Una dolce rapsodia – 13,20 € – light novel
  • Bleach: Letters From the Other Side – 13,20 € – light novel

13 Novembre

20 Novembre

  • Ender Geister The Last Exorcist 16 – 7,90 €
  • Watanare – Non Esiste Che CI Mettiamo Insieme! … Oppure Sì? 8 – 9,90 €
  • Jinbocho Sisters 6 – 7,50 €
  • Make The Exorcist Fall In Love 10 – 7,90 €
  • City Hunter Rebirth 15 – 7,90 €
  • Lycoris Recoil 5 – 7,90 €
  • Tashiro, Che Tipo! 3 – 7,90 €
  • Magic The Gathering Destroy All Humankind. They Can’t Be Regenerated 9 – 7,90 €
  • Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 17 – 7,90 €
  • Elfa XXL – La Dieta Impossibile 8 – 7,90 €
  • Buonanotte, Punpun New Edition 4 – 15,00 €
  • Berserk Deluxe 13 – 50,00 €
  • Star Wars: L’Alta Repubblica L’Equilibrio In Bilico 4 – 5,90 €
  • Unholy Blood 2 – 14,90 €
  • Ken – La Leggenda Raoh, Il Conquistatore Del Cielo Omnibus – 40,00 €
  • No\Name 2 1 – 7,90 €
  • No\Name 2 2 – 7,90 €
  • No/Name Bundle – 14,00 € – box con i due numeri
  • Cyberpunk: Edgerunners Madness 1 – 7,90 €

– J POP –

dal 03 al 09 Novembre

dal 10 al 16 Novembre

dal 17 al 23 Novembre

  • PINO
  • L’ombra venuta dal tempo – Deluxe
  • Arion 2
  • Blue Giant Explorer 3
  • Chimeratica 4
  • Credimi, è amore 4
  • Don’t Call it Mystery 12
  • Il Drago e il Camaleonte 6
  • La storia di Genji 2
  • La voce della strada 3
  • RaiRaiRai 2
  • The Shiunji Family Children 3
  • Black Letter 4

dal 24 al 30 Novembre

– FLASHBOOK –

– MAGIC PRESS –

  • Se insisti… 1
  • Takamine rimettiti le mutandine! 1
  • 7th time loop 1 – variant
  • L’epica ascesa del domatore fuorilegge 1 – variant
  • Campire cooking 1 – variant
  • Animal human 2
  • The eminence in shadow 15
  • Cherry blossom afert winter 7 – anche in limited edition
  • Silent Mobius 3
  • Un demone in paradiso 2
  • Il mio adorabile poliziotto 2
  • Sex friends 3

– JUNDO –

  • See you, my king 3 – anche in versione con gadget
  • Of machines and beast 16
  • Itaewon Class 1 variant
  • Itaewon Class 4
  • Little Mushroom 1 – anche in Box con gadget
  • Soul sealer’s school life 1 – anche in Box con gadget
  • Pig pen 1
  • Salad Days 13
  • The pawn’s revenge 2
  • Agam 4

– DYNIT –

  • Zashisu 2

– BAO PUBLISHING –

– COCONINO PRESS –

  • I fratelli giapponesi – anche variant

– TOSHOKAN –

  • Racconti Vagabondi 1
  • Racconti Vagabondi 2
  • Randagi 1
  • Gulag
  • Shamisen
  • L’addio dei gatti giganti 1
  • Vino di zucca 14
  • Un mondo bizzarro 4

– GAIJIN –

  • The Horizon – Box

– NIPPON SHOCK–

  • Ancient warrior haniwatt 3

– GIUNTI –

  • Twisted-Wonderland – Il romanzo: Il tiranno scarlatto – light novel

