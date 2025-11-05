uscite MANGA NOVEMBRE 2025

Uscite MANGA (manhwa, manhua, manga italiani…) NOVEMBRE 2025
A cura di Marichan.
In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.
– STARS COMICS –
04 Novembre
- ASYL n. 1 – € 6,90
- DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 10 – € 9,00
- MY GIRLFRIEND’S CHILD n. 3 – € 9,90
- PER LA PIOGGIA E TUTTO IL RESTO – € 11,90
- RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 26 – € 5,90
- RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 22 – ultimo numero – € 9,00
- SOLO LEVELING n. 25 – € 9,90
- X6 – CRUCISIX n. 11 – € 6,50
11 Novembre
- BEAT & MOTION n. 6 – € 8,90
- DRAGON BALL SUPER n. 24 – € 5,50
- FUSHIGI YUUGI n. 2 – € 12,90
- JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 5 – € 7,90
- KAIJU GIRL CARAMELISE n. 8 – € 6,50
- LILI-MEN n. 7 – € 6,90
- MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 6 – € 5,20
- PROMISE CINDERELLA n. 14 – € 6,50
- RECORD OF RAGNAROK n. 24 – € 6,50
- SUPER BALL GIRLS n. 3 – € 7,50
18 Novembre
- ADOU n. 10 – € 7,50
- BRAVE BELL n. 4 – € 6,50
- DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 65 – € 6,50-
- IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 7 – € 6,50
- LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 5 – € 7,50
- MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 7 – € 5,20
- ONE PIECE CAMPUS n. 2 – € 6,50
- ONE PIECE NEW EDITION n. 108 – € 5,20
- YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 18 – € 5,90
25 Novembre
- A COUPLE OF CUCKOOS n. 19 – € 5,90
- A SIGN OF AFFECTION n. 12 – € 5,90
- ASTRO ROYALE n. 2 – € 6,50
- DEAD ROCK n. 2 – € 5,50
- DRAGON BALL SD n. 8 – € 7,90
- EDENS ZERO n. 30 – € 5,50
- ELETTROSHOCK DAISY n. 6 – € 9,90
- I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 3 – € 14,90
- INUYASHA WIDE EDITION n. 26 – € 9,95
- JUNJI ITO SELECTION – BOX – € 50,00 – Box da collezione al cui interno c’è La Zona Fantasma 1 e 2 e Sensor, tutti in edizione Variant Cover
- LA ZONA FANTASMA SEASON 2 IL VILLAGGIO DELL’ETERE – € 15,00
- MAGIC KNIGHT RAYEARTH n. 2 – € 29,90 – Box di tre volumi
- MANGA BOMBER NEW EDITION n.2 – € 9,90
- MANGA ISSHO n. 4 – € 6,90
- NIRVANA n. 4 – € 18,90
- RIPPER n. 1 – € 7,90
- SLEEPY BOY n. 2 – € 7,50
- SUPER DRAGON BALL HEROES – METEOR MISSION! n. 1 – € 5,50
- ULTRAMAN n. 20 – € 6,50
– PLANET MANGA (PANINI) –
06 Novembre
- Bleach: Can’t Fear Your Own World 2 2 – 14,90 € – light novel
- Bleach – Una dolce rapsodia – 13,20 € – light novel
- Bleach: Letters From the Other Side – 13,20 € – light novel
13 Novembre
- Demon Slave 18 – 5,90 €
- Honeko Akabane’s Bodyguards 9 – 5,90 €
- Moriarty The Patriot 20 – 5,90 €
- Togen Anki – Sangue Maledetto 20 – 5,90 €
- Yomi no Tsugai 9 – 5,90 €
- After Midnight Skin 4 – 7,90 €
- Tank Chair 7 – 5,90 €
- Tower Dungeon 3 – 7,90 €
- Centuria 3 – 7,90 €
- Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 3 – 7,90 €
20 Novembre
- Ender Geister The Last Exorcist 16 – 7,90 €
- Watanare – Non Esiste Che CI Mettiamo Insieme! … Oppure Sì? 8 – 9,90 €
- Jinbocho Sisters 6 – 7,50 €
- Make The Exorcist Fall In Love 10 – 7,90 €
- City Hunter Rebirth 15 – 7,90 €
- Lycoris Recoil 5 – 7,90 €
- Tashiro, Che Tipo! 3 – 7,90 €
- Magic The Gathering Destroy All Humankind. They Can’t Be Regenerated 9 – 7,90 €
- Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 17 – 7,90 €
- Elfa XXL – La Dieta Impossibile 8 – 7,90 €
- Buonanotte, Punpun New Edition 4 – 15,00 €
- Berserk Deluxe 13 – 50,00 €
- Star Wars: L’Alta Repubblica L’Equilibrio In Bilico 4 – 5,90 €
- Unholy Blood 2 – 14,90 €
- Ken – La Leggenda Raoh, Il Conquistatore Del Cielo Omnibus – 40,00 €
- No\Name 2 1 – 7,90 €
- No\Name 2 2 – 7,90 €
- No/Name Bundle – 14,00 € – box con i due numeri
- Cyberpunk: Edgerunners Madness 1 – 7,90 €
– J POP –
dal 03 al 09 Novembre
- Zatch Bell! 1
- Zatch Bell! 1 variant con album figurine
- Death Stranding 2: On the beach – Il Romanzo
- Painter of the night 4
- Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian 5
- Cosmos 2
- Firefly Wedding 6
- Hirayasumi 9
- Kingdom 71
- Shadows House 19
dal 10 al 16 Novembre
- L’Innominabile e altre storie
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity 2
- #DRCL midnight children 6
- Il primo amore di Nezumi 3
- Inazuma Eleven 2
- La strana casa 4
- Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 16
- Love is an Illusion 7
- Akane Banashi 14
- Makeine – Too Many Losing Heroines 2
- Mononogatari 15
- Rent a Girlfriend 29
dal 17 al 23 Novembre
- PINO
- L’ombra venuta dal tempo – Deluxe
- Arion 2
- Blue Giant Explorer 3
- Chimeratica 4
- Credimi, è amore 4
- Don’t Call it Mystery 12
- Il Drago e il Camaleonte 6
- La storia di Genji 2
- La voce della strada 3
- RaiRaiRai 2
- The Shiunji Family Children 3
- Black Letter 4
dal 24 al 30 Novembre
- Hanako-kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 24
- Inazuma Eleven 3
- Danmachi – Sword Oratoria 29
- I quattro fratelli Yuzuki 17
- Love is an Illusion 8
- Mr Villain’s Day off 7
- Gaea-tima 3
– FLASHBOOK –
- Hibana
- Deep Blue
- The Five Star Stories 18
– MAGIC PRESS –
- Se insisti… 1
- Takamine rimettiti le mutandine! 1
- 7th time loop 1 – variant
- L’epica ascesa del domatore fuorilegge 1 – variant
- Campire cooking 1 – variant
- Animal human 2
- The eminence in shadow 15
- Cherry blossom afert winter 7 – anche in limited edition
- Silent Mobius 3
- Un demone in paradiso 2
- Il mio adorabile poliziotto 2
- Sex friends 3
– JUNDO –
- See you, my king 3 – anche in versione con gadget
- Of machines and beast 16
- Itaewon Class 1 variant
- Itaewon Class 4
- Little Mushroom 1 – anche in Box con gadget
- Soul sealer’s school life 1 – anche in Box con gadget
- Pig pen 1
- Salad Days 13
- The pawn’s revenge 2
- Agam 4
– DYNIT –
- Zashisu 2
– BAO PUBLISHING –
- La taverna di mezzanotte. Tokyo stories 12
- Tokyo tarareba girls 1
– COCONINO PRESS –
- I fratelli giapponesi – anche variant
– TOSHOKAN –
- Racconti Vagabondi 1
- Racconti Vagabondi 2
- Randagi 1
- Gulag
- Shamisen
- L’addio dei gatti giganti 1
- Vino di zucca 14
- Un mondo bizzarro 4
– GAIJIN –
- The Horizon – Box
– NIPPON SHOCK–
- Ancient warrior haniwatt 3
– GIUNTI –
- Twisted-Wonderland – Il romanzo: Il tiranno scarlatto – light novel