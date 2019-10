Uscite MANGA e MANHWA – Ottobre 2019

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Molte uscite di Ottobre/Novembre verranno presentate in anteprima al Lucca Comics (dal 30 ottobre al 3 novembre 2019)

– STARS COMICS –

2 ottobre

L’ARTE DEL SUSHI volume unico – Novità del mese!

libro illustrato € 14,90

ONE PIECE STRONG WORLD: IL FILM – AVVENTURA SULLE ISOLE VOLANTI N. 2

€ 9,90

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 6

€ 5,90

MY LOVE STORY!! N. 10

€ 4,50

DR.STONE N. 7

€ 4,50

EDENS ZERO N. 3

€ 4,90

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 2

€ 9,95

9 ottobre

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA n. 1 – Novità del mese!

€ 8,00

JOJONIUM N. 1 – Novità del mese!

€ 15,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA N. 4

€ 4,50

TALES OF WEDDING RINGS N. 3

€ 5,90

FAIRY GIRLS N. 4

€ 4,90

TERRA FORMARS N. 22

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME N. 7

€ 4,50

NISEKOI N. 23

€ 4,30

REAL ACCOUNT N. 17

€ 4,30

16 ottobre

ONE PIECE PARTY n. 5

€ 4,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO N. 33

€ 4,90

ONE PIECE NEW EDITION N. 82

€ 4,30

SUMMER TIME RENDERING N. 4

€ 5,90

JOJOLION N. 18

€ 4,70

YOTSUBA&! n. 3

€ 6,90

23 ottobre

IO SONO SHINGO n. 1 – Novità del mese!

€ 15,00

DRAGON BALL SUPER: BROLY – ANIME COMICS Volume Unico – Novità del mese!

€ 12,00

DRAGON BALL SUPER N. 9

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 10

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI CYBORG E DI CELL n. 2

€ 6,90

HAIKYU!! N. 33

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 10

€ 4,50

PERFECT WORLD N. 4

€ 4,90

RAISEKAMIKA N. 3

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

3 ottobre

Bleach 9

ristampa € 4,90

Blue Flag 4

€ 4,90

Berserk Collection Serie Nera 38

ristampa € 5,50

Hikari-man 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 5

ristampa € 4,90

Moriarty the Patriot 7

€ 4,50

Bleach 70

ristampa € 4,90

Mad Chimera World 1 – Novità del mese!

€ 4,50

Drifting Dragons 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 26

ristampa € 4,90

Berserk Collection Serie Nera 8

ristampa € 5,50

Alita 8

ristampa € 4,90

10 ottobre

A un passo da te – Ao Haru Ride 5

ristampa € 4,90

One-Punch Man 18

€ 4,90

Trinity Seven: L’Accademia delle Sette Streghe 29

€ 5,50

Kengan Ashura 3

€ 7,00

Slam Dunk 2

€ 7,00

Domestic Girlfriend 12

€ 5,50

Arte 1

ristampa € 5,50

Ghost Inn – La locanda di Yuna 12

€ 4,50

Ultramarine Magmell 3

€ 4,90

I Cortili del Cuore Deluxe 3

ristampa € 12,90

La Principessa Cadavere 23

€ 4,90

Boruto: Naruto Next Generation 8

€ 4,90

Fruits Basket 19

€ 5,90

Saga of Tanya the Evil 12

€ 6,50

Sky Violation 20

€ 4,90

24 ottobre

Takane & Hana 11

€ 4,90

Aposimz 1 – Novità del mese!

€ 7,00

L’Attacco dei Giganti 28

€ 4,90

Nana – Reloated Edition 6

€ 6,50

Beastars 8

€ 7,00

Sankarea 11

€ 5,50

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G Assassin 27

€ 4,90

Bleach Golda 74

€ 4,90 – deluxe € 6,50

Nana & Kaoru 16

€ 5,50

Io e Mr. Fahrenheit – She Likes Homo, Not Me – Novità del mese!

romanzo – € 19,90

31 ottobre

Fire Force 2

ristampa € 4,90

Marry Grave – Cofanetto completo – Novità del mese!

7 volumi – € 35,00

Marry Grave volumi singoli – da 1 a 7 – Novità del mese!

€ 7,00 (l’uno)

L’Immortale – Complete Edition 1 – Novità del mese!

€ 14,90

L’Attacco dei Giganti 10

ristampa € 4,90

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 15

ristampa € 4,90

One-Punch Man 9

ristampa € 4,90

Gunslinger Girl 3

€ 7,00

Neon Genesis Evangelion – Anima 1 – Novità del mese!

romanzo – € 14,90

Bestiarius 7

€ 4,90

Fire Force 3

ristampa € 4,90

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 1 – Novità del mese!

€ 4,90 – con sovraccover variant € 6,50

Seraph of the end 8

ristampa € 4,90

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 16

ristampa € 4,90

BLAME! – Ultimate Deluxe Collection 1 – Novità del mese!

€ 13,90

One-Punch Man 2

ristampa € 4,90

Tracce di Sangue 3

€ 7,00

Vagabond Deluxe 36

ristampa € 7,00

Killing Morph 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Seraph of the end 9

ristampa € 4,90

Ossa – Stand by me, my dear 7

€ 6,50

– J POP –

2 ottobre

Armed Girl’s Machiavellism 08

Di Yūya Kurokami, Karuna Kanzaki € 5,90

Cyborg 009 God’s War 4

Di Shōtarō Ishinomori, Storia Jō Onodera, Masato Hayase, Sugar Satou € 6,90

Magical Girl Spec-Ops Asuka 04

Di Makoto Fukami e Seigo Tokiya € 6,50

Monster Girl 10

Di Kazuki Funatsu € 6,00

Persona 5 – numero 1 – Novità del mese!

Di Hisato Murasaki, Atlus € 5,90

Radiant 1-9 volumi singoli – Novità del mese!

Di Tony Valente € 7,90 (l’uno)

Radiant 10

Di Tony Valente € 7,90

9 ottobre

La Scelta Di Pandora 1 – Novità del mese!

Weathering With You – Novità del mese!

romanzo

Ballad X Opera 04

Gli Spiriti Di Casa Momochi 15

L’impero Delle Otome 10

La Ragazza Bruciata 2

Verso la terra 1… – Novità del mese!

16 ottobre

Hell’s Paradise – Jigokuraku 1 – Novità del mese!

Il Cuore Di Thomas – Novità del mese!

Nega 1 – Novità del mese!

Tokyo Ghoul:Re Novel 1 – Quest – Novità del mese!

romanzo

Il Club Delle Esplosioni 2

Kase & Yamada 04

Monster Musume 15

Overlord 11

Re:Zero – Light Novel 06

romanzo

23 ottobre

Quintessential Quintuplets 1 – Novità del mese!

Made in Abyss 8

Moonlight Act 29 – ultimo numero

Osamu Tezuka – Una Vita A Fumetti 2

Re:Zero Stag. III – Manga 8

Re/Member Unravel 05

Ubelblatt 23

30 ottobre

I Fiori Del Male – Novità del mese!

Oblio e Altre Storie – Novità del mese!

Kingdom 40

Sword Art Online Novel 12 – Alicization Rising

romanzo

World’s End Harem 03

Cyborg 009 God’s War 5

– FLASHBOOK –

Sussurri 3

€ 5,90

Kacho Fugetsu 7

€ 6,90

Twittering Birds never fly 6

€ 6,90

– GOEN –

(uscite non sicure)

Are You Alice? 09

5,95 €

Autoassassinophilia 02

6,50 €

Batman And The Justice League 02

6,95 €

La Canzone Di Apollo 02

6,95 €

Food Wars 28

4,50 €

Holyland 15

4,95 €

Illegal Rare 04

5,95 €

L’ Incanto Della Strega 3

4,95 €

– DYNIT –

Believers – Novità del mese!

16,90 €

Deep Clear – Novità del mese!

12,90 €

Pink – Novità del mese!

17,90 €

– MAGIC PRESS –

D/S Extasy – Novità del mese!

9,90 €

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019