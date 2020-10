Uscite MANGA e MANHWA – Ottobre 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

SETTEMBRE 2020

– STARS COMICS –

14 ottobre

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 48

€ 4,30

VITA DA SLIME N. 13

€ 4,90

A CENA CON LA STREGA – Volume Unico – Novità del mese!

€ 7,00

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 6

€ 5,90

MAO N. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

STARVING ANONYMOUS N. 5

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR N. 3

€ 5,90

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS N. 8

€ 4,50

21 ottobre

ONE PIECE PARTY N. 6

€ 4,90

GINTAMA N. 64

€ 4,90

21 ottobre

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD N. 6

€ 4,50

A CERTAIN MAGICAL INDEX N. 21

€ 4,30

HARMONY N. 3

€ 5,90

RECORD OF RAGNAROK N. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

YOTSUBA&! N. 7

€ 6,90

28 ottobre

BAPTISM N. 1 – Novità del mese!

€ 17,00

FAIRY TAIL COLLECTION N. 2

cofanetto € 25,80

DRAGON BALL COLLECTION N. 3

cofanetto € 25,80

DRAGON BALL SUPER n. 12

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 20

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 6

€ 6,90

HAIKYU!! N. 38

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 18

€ 4,50

UN BACIO A MEZZANOTTE N. 11

€ 4,50

RAW HERO N. 3

€ 5,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

08 ottobre

Fire Force 5

ristampa € 4,90

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 2

ristampa € 4,90

Bleach 61

ristampa € 4,90

Naruto 28

€ 4,90

L’Attacco dei Giganti 11

€ 4,90

Fire Force 6

ristampa € 4,90

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 25

€ 4,90

Bleach 63

ristampa € 4,90

Naruto 31

€ 4,90

Bleach 34

ristampa € 4,90

Naruto 6

€ 4,90

Fire Force 7

ristampa € 4,90

15 ottobre

Jujutsu Kaisen 5

€ 4,90

Soul Eater 8

ristampa € 4,90

Slam Dunk 1

ristampa € 7,00

Assassination Classroom 15

ristampa € 4,90

Hunter x Hunter 7

ristampa € 5,50

Darwin’s Game 20

€ 5,50

Blue Exorcist 25

€ 5,50

Domestic Girlfriend 18

€ 5,50

Plunderer 4

€ 4,90

Boruto – Naruto Next Generations 10

€ 4,90

Death Note Black Edition 4

ristampa € 18,00

Death Note 3

ristampa € 4,90

Assassination Classroom 12

ristampa € 4,90

Beastars 11

ristampa € 7,50

Ghost Inn La Locanda di Yuna 18

€ 4,90

Death Note Black Edition 6

ristampa € 18,00

22 ottobre

Hikari-Man 6

€ 7,50

L’Immortale Complete Edition 11

€ 14,90

Non Sono un Angelo 3

€ 7,90

Chainsaw Man 1 – Novità del mese!

€ 4,90 – variant € 6,50

Black Clover 24

€ 4,90

Beastars 16

€ 7,00

Nana – Reloaded Edition 15

€ 6,50

Slam Dunk 13

€ 7,00

We Never Learn 5

€ 4,90

The Killer Inside 3

€ 7,00

Agente 008 n.3

€ 4,90

Gunslinger Girl 11

€ 7,00

Summer Wars – Complete Edition – Novità del mese!

€ 14,90

29 ottobre

One-Punch Man 3

ristampa € 4,90

Otaku Teacher 19

€ 6,00

Dorohedoro 21

ristampa € 7,00

Spy x Family 1 – Novità del mese!

edizione variant € 14,90

Dorohedoro 18

ristampa € 7,00

Asadora! 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Drifting Dragons – Il Romanzo – Novità del mese!

€ 13,90

L’Immortale Complete Edition 2

ristampa € 14,90

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 7

€ 25,00

Monster deluxe 3

ristampa € 13,90

Dorohedoro 19

ristampa € 7,00

Vampire Knight Deluxe 2

ristampa € 7,00

– J POP –

01 ottobre

Komi Can’t Communicate 1 – Novità del mese!

di Tomohito Oda € 5,90

Barbara 2 (di 3)

Di Moto Hagio € 12,50

Kingdom 43

Di Yasuhisa Hara € 6,90

Overlord 13

Di Kugane Maruyama, so-bin, Hugin Miyama, Satoshi Oshio € 4,40

The Legend Of Zelda: Twilight Princess 8

Di Akira Himekawa € 5,90

Servamp 15

Di Strike Tanaka € 4,90

Memesis 2 (Di 4)

Di Takuya Yagyu € 5,90

07 ottobre

Girl From The Other Side 09 (di 11)

Di Nagabe € 6,50

The Quintessential Quintuplets 09

Di Negi Haruba € 5,90

L’inquietudine Di Haruhi Suzumiya – Novel 6

romanzo – Di Nagaru Tanigawa e Noizi Ito € 12,00

Hellsing – New Edition 3 (di 5)

Di Kohta Hirano € 15,00

Persona 5 – n. 6

Di Atlus, Hisato Murasaki € 5,90

Caste Heaven 3

Di Chise Ogawa € 6,90

Demon Tune 3 (di 4)

Di Yuuki Kodama € 5,90

Tokyo After Hours 3 (di 3)

Di Yuhta Nishio € 6,90

14 ottobre

Hanako Kun 1 – I 7 misteri dell’Accademia Kamome – Novità del mese!

Aida Iro

Re: Cyborg 4

Magical Girl Spec-Ops Asuka 8

Monster Musume 16

Sword Art Online Progressive 3

Sword Oratoria 13

21 ottobre

Il richiamo di Cthulhu – Novità del mese!

Gou Tanabe

Unico – Novità del mese!

Osamu Tezuka

Golden Gai – Le notti di Tokyo – Novità del mese!

Kazuo Kamimura

Kasane 3

La Fenice 6

Love Stage 4

Noise 2

Radiant 13

Radiation House 7

Re:Zero – Novel 8

28 ottobre

Fatti Forza, Nakamura! – Novità del mese!

Kaos 1 – Novità del mese!

Osamu Tezuka

Kemono Jihen 1 – Novità del mese!

Pokémon La grande avventura Box 6 (18-19)

I bambini che inseguono le stelle – Viaggio Verso Agartha – Novità del mese!

The Quintessential Quintuplets 10

Di Negi Haruba € 5,90

Dead Tube 14

Kakegurui 13

Memesis 3 (Di 4)

Di Takuya Yagyu € 5,90

Ristampe

Questo mese tornano disponibili Killing Stalking Stag. I Voll. 1, 3, 4; Kingdom Voll. 1-29; Overlord – Novel 3; Ten Count 4; La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 1; Your Name Box.

Disponibili per Intero le Seguenti serie: The Dream Of Cuckoos; Drifters; Escape Journey; Monster Girl; Sun Ken Rock; Yarichin Bitch Club; Yatamomo.

– FLASHBOOK –

Death Hall – Il Municipio Delle Anime 15

5,90 €

My Roommate Is A Cat 06

5,90 €

Saku-Chan & Nozomi-Kun 01 – Novità del mese!

6,90 €

– GOEN –

(uscite non ancora annunciate)

– DYNIT –

Memorie di un gentiluomo – Novità del mese!

18,90 €

Misumisou – Anemone Epatica 1 – Novità del mese!

19,90 €

Honey Bitter 11

8,00 €

– MAGIC PRESS –

Adekan 06

6,90 €

Electric Delusion 03

6,90 €

– BAO PUBLISHING –

La Taverna Di Mezzanotte. Tokyo Stories 02

Abe Yaro – 17,00 €

Ti potrebbe interessare... Uscite MANGA e MANHWA – Settembre 2020