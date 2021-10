Uscite MANGA e MANHWA – Ottobre 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

OTTOBRE 2021

– STARS COMICS –

13 Ottobre

ARIADNE IN THE BLUE SKY n.9

€ 5,50

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n.10

€ 5,90

CODENAME SAILOR V – ETERNAL EDITION n.2

€ 14,90

DARLING IN THE FRANXX n.1 – Novità del mese!

€ 5,90

DETECTIVE CONAN 99

€ 4,30

FAIRY TAIL NEW EDITION n.54

€ 4,30

MAO n.7

€ 4,50

MY SON IS PROBABLY GAY n.3

€ 6,90

NO GUNS LIFE n.9

€ 5,90

TALES OF WEDDING RINGS n.10

€ 5,90

20 Ottobre

ADOU n.1 – Novità del mese!

€ 6,90

CHILDREN OF THE WHALES n.18

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.4

€ 5,90

GINTAMA n.75

€ 4,90

JOJOLION n.25

€ 15,90

ONE PIECE NEW EDITION n.90

€ 4,30

SHAMAN KING FINAL EDITION n.14

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 7

€ 5,50

SUMMER TIME RENDERING n.13

€ 5,90

TOWER OF GOD n.3

€ 12,90

YOTSUBA&! n.13

€ 6,90

27 Ottobre

ANOTHER COLLECTOR BOX – Novità del mese!

Cofanetto in limited edition che contiene ANOTHER NEW EDITION 1, ANOTHER NEW EDITION 2 e l’inedito volumetto spin-off ANOTHER 0.

ANOTHER NEW EDITION n.1

€ 10,90

ANOTHER NEW EDITION n.2

€ 10,90

L’INNOMINABILE SORELLA n.5

€ 5,90

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n.4

€ 5,50

MARS NEW EDITION n.7

€ 8,00

MASHLE n.1 – Novità del mese!

€ 4,50

MASHLE n.1 edizione speciale – Novità del mese!

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO – Novità del mese!

romanzo – € 15,00

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! n.2

€ 4,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 30

€ 4,50

29 Ottobre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.5

€ 5,90

DR.STONE n.17

€ 4,50

HITORIJIME MY HERO n.8

€ 6,50

INUYASHA WIDE EDITION n.1 – Novità del mese!

€ 9,95

ON OR OFF n.1 – Novità del mese!

EDIZIONE SENZA GADGET – € 13,90

ON OR OFF n.1 – Novità del mese!

CON 3 CARTOLINE E UN SET DI STICKER FINO A ESAURIMENTO SCORTE – € 13,90

ONE PIECE 99

€ 4,30

ONE PIECE 99 – CELEBRATION EDITION

€ 6,90

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI – Novità del mese!

€ 19,90

ONE ROOM ANGEL – Novità del mese!

EDIZIONE SENZA GADGET – € 7,50

ONE ROOM ANGEL – ANGELIC EDITION – Novità del mese!

UN COFANETTO ESCLUSIVO CHE CONTIENE IL VOLUME CON UNA VARIANT COVER, UNA CARTOLINA, DUE STAND UP FIGURE, UN DIORAMA FINO A ESAURIMENTO SCORTE – € 10,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.15

€ 5,90

WORLD TRIGGER n.23

€ 4,30

– PLANET MANGA (PANINI) –

13 Ottobre

Naruto il Mito 65

ristampa 4,90 €

Hunter X Hunter 14

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 18

ristampa 5,50 €

Fullmetal Alchemist 23

ristampa 4,90 €

Bleach 44

ristampa 4,90 €

Bleach 46

ristampa 4,90 €

Jujutsu Kaisen 8

4,90 €

14 Ottobre

Black Clover 28

ristampa 4,90 €

Fire Force 26

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 7

4,90 €

Plunderer 16

4,90 €

We Never Learn 17

4,90 €

Darwin’s Game 22

5,90 €

Domestic Girlfriend 24

5,50 €

Agente 008 n. 9

4,90 €

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 25

5,90 €

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena 14

4,90 €

Zebra 22

9,90 €

Red Eyes 24

7,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 4

7,50 €

Kaijin Reijoh 4

7,50 €

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 5

€ 12,00

City Hunter XYZ 3

15,00 €

20 Ottobre

L’Attacco dei Giganti– Cofanetto NN. 11/15 Vuoto

5,50 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 11/15 Pieno

24,50 €

Vagabond Deluxe 10

7,00 €

21 Ottobre

Triage X 22

7,90 €

Sing “Yesterday” for Me 9

7,00 €

The Killer Inside 9

7,00 €

Spy x Family 1

ristampa 4,90 €

Otaku Teacher 23

6,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 5

7,50 €

Bungo Stray Dogs 6

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 7

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs 8

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 2

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 3

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 4

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 10

ristampa 4,90 €

Real 2

ristampa 7,00 €

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 24

4,90 €

I Viaggi della Strega – The Journey of Elaina 3

7,50 €

Plantinum End 5

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 5

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 7

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 10

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 14

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 16

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 18

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 19

ristampa 4,90 €

Assassination Classroom 20

ristampa 4,90 €

Domestic Girlfriend 1

ristampa 5,50 €

Domestic Girlfriend 9

ristampa 5,50 €

Blue Lock 4

7,00 €

Bleach 45

ristampa 4,90 €

Beastars 21

7,00 €

Zone-00 18

9,90 €

Giant Killing 49

5,50 €

Saga of Tanya the Evil 19

7,00 €

Il Mio Dannato Rivale 7

7,50 €

Boruto: Naruto Next Generations 13

4,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 1 – Novità del mese!

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 2

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 3

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 4

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology – Cofanetto

39,60 € P

La Scienza Immaginaria de L’Attacco dei Giganti – Novità del mese!

6,90 €

Master Keaton 2

14,90 €

– J POP –

06 Ottobre

Tokyo Revengers 7

Prezzo: € 6,50

NeuN 5

Prezzo: € 7,50

Kasane 9

Prezzo: € 6,90

Kemono Jihen 7

Prezzo: € 6,00

Remnant – Jujin Omegaverse 4

Prezzo: € 6,90

Maria e la bambola – Novità del mese!

€ 15,00

Magical Girl Spec-Ops Asuka 12

€ 6,50

Josée, la tigre e i pesci 1 – Novità del mese!

€ 6,90

13 Ottobre

Mobile Suit Gundam Unicorn. Bande Dessinée 16

Metamorfosi 5

Showa 1 – Novità del mese!

Shadows house 4

Hanako-kun. I 7 misteri dell’Accademia Kamome 12

Frieren. Dopo la fine del viaggio 1 – Novità del mese!

Frieren. Dopo la fine del viaggio 1 Ediz. variant – Novità del mese!

20 Ottobre

Josée, la tigre e i pesci 2

Infini-T Force 8

Big X 1 – Novità del mese!

La Fenice 12

Violence action 3

Obsessed with a naked monster 2

Rent-a-girlfriend 5

27 Ottobre

BJ Alex 1 – Novità del mese!

L’eroe è morto! 20

Mission: Yozakura family 2

Non tormentarmi, Nagatoro! 1 – Novità del mese!

Non tormentarmi, Nagatoro! 2

Komi can’t communicate 11

Horimiya 16

Horimiya 16 Special edition.

Tokyo Revengers 8

Prezzo: € 6,50

– FLASHBOOK –

Così come sei 03

€ 5,90

Restart 1 – Novità del mese!

€ 6,90

Toritan 1 – Novità del mese!

€ 6,90

– GOEN –

DEVILS AND REALIST 13

€ 6,50

DELITTO E CASTIGO 7

€ 7,50

FORZA GENKI! Vol. 21

€ 6,95

HAKKENDEN 11

€ 4,95

KARAKURI CIRCUS VOL. 35

€ 5,95

KARNEVAL VOL. 19

€ 7,50

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 7

€ 7,50

LOCKDOWN X SCHOOL VOL. 3

€ 6,95

MARUHAN IL MERCENARIO VOL. 6

€ 6,95

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 12

€ 6,50

SAINT YOUNG MEN VOL. 18

€ 6,95

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 13

€ 6,95

UQ HOLDER! VOL. 19

€ 6,50

Ristampe del mese:

DEVILS AND REALIST 1

KARNEVAL 2

KARNEVAL 4

KARNEVAL 11

– DYNIT –

Vampeerz 05

12,90 €

Mingo – Non Pensare Che Tutti Gli Italiani Siano Popolari Con Le Ragazze 04

12,90 €

Arrivano I Superboys 06

12,90 €

– MAGIC PRESS –

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE 1 – Novità del mese!

6,90 €

ADEKAN 12

6,90 €

KABUKI-CHO BAD TRIP – Novità del mese!

6,90 €