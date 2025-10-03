uscite MANGA OTTOBRE 2025

Evidenza1 Uscite Mensili

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) OTTOBRE 2025

A cura di Marichan.
In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

07 Ottobre

14 Ottobre

21 Ottobre

28 Ottobre

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Ottobre

Ristampe

  • Black Lagoon 1, 2

09 Ottobre

Ristampe:

  • Demon Slave 4, 13
  • Black Lagoon 6, 11

16 Ottobre

23 Ottobre

– J POP –

dal 01 al 08 Ottobre

dal 09 al 15 Ottobre

dal 16 al 22 Ottobre

dal 22 al 29 Ottobre

– FLASHBOOK –

  • The Reason We Fall in Love 03
  • Life in Smokey Blue 04
  • Engage 04

– MAGIC PRESS –

  • Il mio adorabile poliziotto – Cofanetto (Vol. 1-2-3)
  • Il mio adorabile poliziotto
  • Rose e Champagne 07
  • 7th Time Loop 07
  • Shutline 09
  • Il nostro Eden senza Dio 03
  • Silent Mobius 02
  • Taiga della Genesi 03
  • Redo of Healer 16
  • Campire Cooking 05
  • Un demone in paradiso 01

– JUNDO –

  • Little Mushroom 01
  • The Pawn’s Revenge 02
  • Soul Sealer’s School Life 01
  • Soul Sealer’s School Life 01 – Special Edition
  • See You, My King 03
  • Dear door 04

– DYNIT –

  • G.T.U. Great teacher Uchiyamada. Mad Yamada fury road. 01
  • At summer’s end. Box (Vol. 1-2)
  • Darwin’s incident  08

– COCONINO PRESS –

  • Underground
  • Fratelli giapponesi

– SALDAPRESS –

  • Kuma kuma kuma bear 09

– MUSUBI EDIZIONI –

  • Colorless 07 – ultimo numero
  • I see your face. Guardando il tuo profilo 02

– TOSHOKAN –

  • Racconti vagabondi 01

– GAIJIN –

  • Il druido di Seoul Station 07

