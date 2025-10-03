uscite MANGA OTTOBRE 2025

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) OTTOBRE 2025
A cura di Marichan.
In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.
– STARS COMICS –
07 Ottobre
- A COUPLE OF CUCKOOS n. 18
- EDENS ZERO n. 29
- FUSHIGI YUUGI n. 1
- I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 13
- WOLF PACK
14 Ottobre
- BLUE BOX n. 14
- CHOKING ON LOVE n. 5
- DRAGON BALL SD n. 7
- ELETTROSHOCK DAISY n. 5
- FUTARI SWITCH n. 2
- PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 10
- RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 25
- RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 6
21 Ottobre
- DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 64
- DRAGON BALL OFFICIAL GUIDE – LANDMARK ULTIMATE EDITION
- DRAGON BALL OFFICIAL GUIDE – DRAGON BALL FOREVER ULTIMATE EDITION
- INUYASHA WIDE EDITION n. 25
- RE CERVIN n. 4
- SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 4
- WILLOWING n. 3
- YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 17
28 Ottobre
- ASTRO ROYALE n. 1
- DIABLOMACHIA n. 4
- DRAGON BALL – SUPER ILLUSTRATION BOOK
- GACHIAKUTA n. 1 – ANIME VARIANT
- GACHIAKUTA n. 13
- GUKKEN n. 1
- KAGURABACHI n. 5
- KAGURABACHI n. 5 – VARIANT COVER EDITION
- KAIJU No. 8 n. 15
- MANGA BOMBER NEW EDITION n. 1
- MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 n. 5
- RURIDRAGON n. 2
- RURIDRAGON n. 2 – LIMITED EDITION
- SOLO LEVELING n. 25
- TENKAICHI n. 8
- THE JOJOLANDS n. 4
- UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION n. 4 – ultimo volume
- WILD STRAWBERRY n. 4
– PLANET MANGA (PANINI) –
02 Ottobre
- Nyaight Of The Living Cat 6
- Ender Geister – The Last Exorcist 14
- Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 28
- Jujutsu Kaisen 28 – Con Booksaver
Ristampe
- Black Lagoon 1, 2
09 Ottobre
- Undead Unluck 23
- Blue Exorcist 32
- The Elusive Samurai 16
- Kindergarten Wars 7
- World’s End Blue Bird 3
- Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Un Altro Mito di Hades: Dark Wing 7
- Sakamoto Days 21
- Cat’s Eye – Occhi di Gatto – New Edition 8
- Demon Slave 14
- Sanda 10
Ristampe:
- Demon Slave 4, 13
- Black Lagoon 6, 11
16 Ottobre
- Uncle From Another World 13
- Natsume degli Spiriti 32
- Spring Storm and Monster 7
- The Bugle Call 9
- Kijin Gentosho – Demon Hunter 8
- Agente 008 n.33 – ultimo volume
- Sono Solo Fantasie 7
- Citrus + 6
- I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 6
- Blame! Noise – Master Edition
- Blame! La Fuga dei Pescatori della Base Elettrica – Master Edition
- Blame! Extra Master Edition – Cofanetto
- Blame! Academy And So On – Master Edition
23 Ottobre
- Ender Geister – The Last Exorcist 15
- Seraph of The End 34
- Elfa XXL – La Dieta Impossibile 7
- E’ Per Amore Se Non So Resisterti? 3
- Mujina Into the Deep 4
- Blade & Bastard 5
- Buonanotte,Punpun – New Edition 3
- Blue Lock: Noi, Prima Della Battaglia – Chigiri Reo Rin
– J POP –
dal 01 al 08 Ottobre
- Inazuma Eleven 1
- Something is Killing the Children 8
- Atom the beginning 21
- Miss Kobayashi’s Dragon Maid 16
- Fall in love, you false angels 4
- La mia senpai è un ragazzo 5
- Game of Familia 13
- Shimazaki nella terra della pace 7
dal 09 al 15 Ottobre
- Veil 5
- I diari della speziale 15
- Le 100 ragazze ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 15
- Mission: Yozakura Family 26
- My charms are wasted 15
- Tatari 3
dal 16 al 22 Ottobre
- A Kingdom of Quartz 1
- A Kingdom of Quartz 1 deluxe (variant + gadget)
- Dada Adventure 10
- Qwest! 3
- Chimeratica 3
- Initial D 17
- Kakegurui 19
- Kingdom 71
- Re:Zero stagione IV 11
- Rosen Garten Saga 11
- Wet Sand 4
dal 22 al 29 Ottobre
- The Fragrant Flower Blooms with dignity 1
- The Fragrant Flower Blooms with dignity 1 deluxe (variant + gadget, tiratura limitata)
- Eat
- Eat variant + cartoline
- DanDaDan 20
- DanDaDan 20 variant
- Frieren oltre la fine del viaggio – Il Romanzo Preludio
- Akane Banashi 14
- Il mio matrimonio felice 5
- Love is an illusion box 4 (vol. 7-8)
- Magilumiere 10
- Midnight heart tune 5
- Rent a girlfriend 29
- Studio Cabana 7
– FLASHBOOK –
- The Reason We Fall in Love 03
- Life in Smokey Blue 04
- Engage 04
– MAGIC PRESS –
- Il mio adorabile poliziotto – Cofanetto (Vol. 1-2-3)
- Il mio adorabile poliziotto
- Rose e Champagne 07
- 7th Time Loop 07
- Shutline 09
- Il nostro Eden senza Dio 03
- Silent Mobius 02
- Taiga della Genesi 03
- Redo of Healer 16
- Campire Cooking 05
- Un demone in paradiso 01
– JUNDO –
- Little Mushroom 01
- The Pawn’s Revenge 02
- Soul Sealer’s School Life 01
- Soul Sealer’s School Life 01 – Special Edition
- See You, My King 03
- Dear door 04
– DYNIT –
- G.T.U. Great teacher Uchiyamada. Mad Yamada fury road. 01
- At summer’s end. Box (Vol. 1-2)
- Darwin’s incident 08
– COCONINO PRESS –
- Underground
- Fratelli giapponesi
– SALDAPRESS –
- Kuma kuma kuma bear 09
– MUSUBI EDIZIONI –
- Colorless 07 – ultimo numero
- I see your face. Guardando il tuo profilo 02
– TOSHOKAN –
- Racconti vagabondi 01
– GAIJIN –
- Il druido di Seoul Station 07