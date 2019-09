Uscite MANGA e MANHWA – Settembre 2019

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

4 settembre

ONE PIECE STRONG WORLD: IL FILM – AVVENTURA SULLE ISOLE VOLANTI N. 1 – Novità del mese!

€ 9,90

THE SEVEN DEADLY SINS n. 31

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY N. 5

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 21

€ 4,30

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST N. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 1 – Novità del mese!

€ 9,95

11 settembre

IL GIARDINO DELL’EDEN volume unico – Novità del mese!

€ 12,00

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 42

€ 4,30

VITA DA SLIME N. 9

€ 4,90

FAIRY TAIL SIDE STORIES N. 3

€ 4,90

STARVING ANONYMOUS N. 2

€ 5,90

RINNE N. 39

€ 4,30

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS N. 4

€ 4,50

18 settembre

GINTAMA n. 54

€ 4,90

KING OF EDEN N. 3

€ 5,90

MIX N. 13

€ 4,50

MOB PSYCHO 100 n. 13

€ 4,50

A CERTAIN MAGICAL INDEX n. 19

€ 4,30

GATE n. 12

€ 5,90

PEACE MAKER n. 17

€ 5,50

TO YOUR ETERNITY n. 4

€ 5,50

25 settembre

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 9

€ 5,90

MOTHER COSMOS Volume Unico – Novità del mese!

€ 15,00

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI CYBORG E DI CELL n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

I DIPINTI MALEDETTI n. 4

€ 4,90

MISSIONS OF LOVE n. 13

€ 4,30

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET n. 12

€ 4,30

UN BACIO A MEZZANOTTE n. 8

€ 4,50

L’INNOMINABILE SORELLA n. 3

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

5 settembre

Alita 7

ristampa € 4,90

Akame Ga Kill! Zero 10

€ 4,50

L’Attacco dei Giganti 5

ristampa € 4,90

One-Punch Man 8

ristampa € 4,90

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 3

€ 4,50

Neon Genesis Evangelion 11

ristampa € 4,90

One-Punch Man 1

ristampa € 4,90

Alita 4

ristampa € 4,90

Atelier of Witch Hat 3

€ 7,00

L’Attacco dei Giganti 3

ristampa € 4,90

Neon Genesis Evangelion 7

ristampa € 4,90

Platinum End 2

ristampa € 4,90

12 settembre

Slam Dunk 1 – nuova edizione – Novità del mese!

€ 7,00

Fire Force 15

€ 4,90

Blue Exorcist 23

€ 4,90

Naruto 2

ristampa € 4,90

Red Eyes 23

€ 7,00

Un Marzo da Leoni 14

€ 7,00

Ao haru ride – A un passo da te 4

ristampa € 4,50

Kengan Ashura 2

€ 7,00

Bungo Stray Dogs 16

€ 4,90

Naruto 25

ristampa € 4,90

Seraph of the end 2

ristampa € 4,90

One-Punch Man 4

ristampa € 4,90

I Cortili del Cuore Deluxe 2

ristampa € 12,90

19 settembre

Darwin’s Game 15

€ 4,90

Nana & Kaoru 15

€ 5,50

Dolly Kill Kill 10

€ 5,50

Gideon of the 3rd – Storia di un Rivoluzionario 7

€ 4,90

Sister Devil Storm 5

€ 6,50

Berserk Collection serie nera 3

ristampa € 5,50

Game – Giochi di Seduzione 4

€ 6,50

Nana – Reloaded Edition 5

€ 6,50

Beastars 7

€ 6,50

Yoku-Oni – Desideri Diabolici 8

€ 6,00

Berserk Collection serie nera 39

ristampa € 5,50

26 settembre

Maid-Sama! Marriage – volume unico – Novità del mese!

€ 4,50

Blue Exorcist 17

ristampa € 4,90

Gunslinger Girl 2

€ 7,00

Le Nuove Avventure di Naruto – La Giornata Genitori e Figli – Novità del mese!

romanzo – € 12,90

Le Situazioni di Lui & Lei 20

€ 5,50

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 3

ristampa € 4,90

Ossa – Stand by me my dear 6

€ 6,50

Ti amo, ma fatti ammazzare 5

€ 4,50

La Promessa della Rosa 5

€ 4,90

Death Note Black Edition 2

ristampa € 18,00

Amarsi, Lasciarsi 11

€ 4,90

Sister & Vampire 5

€ 6,50

– J POP –

4 settembre

LA DIVINA COMMEDIA – OMNIBUS – Novità del mese!

di Go Nagai € 29,90

WORLD’S END HAREM 2

di Link, Kotaro Shono € 6,50

HORIMIYA 9

di HERO, Daisuke Hagiwara € 5,90

DANMACHI SWORD ORATORIA 8

di Fujino Omori, Takashi Yagi € 5,90

DEAD TUBE 12

di Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa € 6,00

HYOUKA 12

di Honobu Yonezaki, Taskohna € 5,90

POKÉMON – LA GRANDE AVVENTURA 13

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto € 8,50 – ultimo numero saga Smeraldo

CYBORG 009 CONCLUSION – GOD’S WAR 3 (di 5)

di Shotaro Ishinomori, Joe Onodera, Sugar Sato, Masato Hayase € 6,90

11 settembre

THE PROMISED NEVERLAND 11

TABLEAU GATE 22

IL POEMA DEL VENTO E DEGLI ALBERI 10

I AM A SHERLOCK 4

18 settembre

LABIRINTO E ALTRE STORIE – Novità del mese!

IL CLUB DELLE ESPLOSIONI – BOX COMPLETO – Novità del mese!

LA RAGAZZA BRUCIATA – BOX COMPLETO – Novità del mese!

25 settembre

LA SCELTA DI PANDORA 1 – Novità del mese!

OSAMU TEZUKA – UNA VITA A FUMETTI 1 – Novità del mese!

RADIATION HOUSE 1 – Novità del mese!

GIRL FROM THE OTHER SIDE 5

IL CONVENTO DEI DANNATI 4

IL PREZZO DELLA VITA 3

GOLDEN KAMUI 17

– FLASHBOOK –

Given 5

6,90 €

Hiru – Sanguisughe 2

5,90 €

Plinius 8

5,90 €

– GOEN –

SAMURAI EXECUTIONER 4

di Kazuo Koike, Goseki Kojima € 5,90

ARE YOU ALICE? 08

5,95 €

LA CANZONE DI APOLLO 1 – Novità del mese!

6,95 €

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE

6,95 €

FOOD WARS 29

4,50 €

HOLYLAND 15

4,95 €

HYBRID CHILD – volume unico – Novità del mese!

5,95 €

L’INCANTO DELLA STREGA 3

4,95 €

JUNJOU ROMANTICA 5

5,95 €

PANDORA in The Crimson Shell 02

5,95 €

– DYNIT –

Designer – Novità del mese!

24,90 €

Una Donna E La Guerra – Novità del mese!

16,90 €

G.T.O. – Great Teacher Onizuka – Big G.T.O. Deluxe Box (#01-13) – Novità del mese!

85,00 €

Honey Bitter 8

8,00 €

Nekomichi – La Via Del Gatto – Novità del mese!

16,90 €

Undercurrent – Novità del mese!

18,90 €

– MAGIC PRESS –

(in arrivo!)

– NIPPON SHOCK EDIZIONI –

Brush Work – Novità del mese!

29,90 €

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019