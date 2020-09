Uscite MANGA e MANHWA – Agosto 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

SETTEMBRE 2020

– STARS COMICS –

02 settembre

KOYOHARU GOTOUGE SHORT STORIES Volume Unico – Novità del mese!

€ 5,90

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION 8

€ 5,90

QUEEN’S QUALITY N. 9

€ 4,50

BARRAGE N. 2

€ 4,50

ONE PIECE N. 95

€ 4,30

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 12

€ 9,95

09 settembre

JOJONIUM N. 7

€ 16,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA N. 9

€ 8,00

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA N. 9

€ 4,50

ECHOES N. 4

€ 5,90

REQUIEM OF THE ROSE KING N. 12

€ 4,90

JAGAN N. 9

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR N. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR N. 2

€ 5,90

REAL ACCOUNT N. 21

€ 4,30

16 settembre

GINTAMA N. 63

€ 4,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 35

€ 4,90

ORESAMA TEACHER N. 27

€ 4,30

MOB PSYCHO 100 N. 16

€ 4,50

CHILDREN OF THE WHALES N. 15

€ 5,90

GATE N. 13

€ 5,90

JOJOLION N. 21

€ 4,70

TO YOUR ETERNITY N. 9

€ 5,50

23 settembre

CAPITAN TSUBASA COLLECTION N. 2

€ 24,00

KAPPA AT WORK Volume Unico – Novità del mese!

€ 15,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 19

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 5

€ 6,90

MISSIONS OF LOVE N. 16

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 17

€ 4,50

PERFECT WORLD N. 8

€ 4,90

L’INNOMINABILE SORELLA N. 4

€ 5,90

HITORIJIME MY HERO N. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 settembre

Neon Genesis Evangelion 1

ristampa € 4,90

Hunter X Hunter 11

ristampa € 5,50

Plus/Slam Dunk Illustration 2

artbook – € 50,00

L’Attacco dei Giganti 2

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 26

ristampa € 4,90

Naruto 14

ristampa € 4,90

Naruto 18

ristampa € 4,90

Naruto 23

ristampa € 4,90

Naruto 27

ristampa € 4,90

10 settembre

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 19

ristampa € 4,90

Plunderer 3

€ 4,90

Boruto – Naruto Next Generations 3

ristampa € 4,90

Homunculus 10

ristampa € 7,00

Death Note 10

ristampa € 4,90

Death Note 11

ristampa € 4,90

Death Note 13

ristampa € 4,90

Fire Force 21

€ 4,90

Bleach 11

ristampa € 4,90

Bleach 25

ristampa € 4,90

Black Butler 25

ristampa € 4,90

Assassination Classroom 4

ristampa € 4,90

Kengan Ashura 10

€ 7,00

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 4

€ 8,90

Maken-Ki! 24

€ 5,50

17 settembre

Dorohedoro 5

ristampa € 7,00

Dorohedoro 20

ristampa € 7,00

L’Attacco dei Giganti – Lost Girls 1

ristampa € 4,90

Ragna Crimson 3

€ 7,50

Beastars 10

ristampa € 7,50

One-Punch Man 12

ristampa € 4,90

Black Clover – Quartet Knights 3

€ 4,90

17 settembre

Seraph of the End 20

€ 4,90

Berserk Collection serie nera 19

ristampa € 5,50

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Banana Fish 7

€ 18,00

Dorohedoro 17

ristampa € 7,00

Giant Killing 46

€ 5,50

Gleipnir 7

€ 7,00

Ao haru ride – A un passo da te 6

ristampa € 4,90

24 settembre

Pet 1 – Novità del mese!

€ 9,90

Slam Dunk 12

€ 7,00

Il mio dannato rivale 2

€ 7,50

Il mio dannato rivale 2 – con booklet

€ 8,50

L’Immortale Complete Edition 10

€ 14,90

Nana Reloaded Edition 14

€ 6,50

Somali e lo Spirito della Foresta 4

€ 7,50

We never learn 4

€ 4,90

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 22

€ 5,50

Devil Ecstasy 4

€ 7,00

Granblue Fantasy 7

€ 7,90

Capitan Harlock – Memorie dell’Arcadia 2

€ 14,00

– J POP –

02 settembre

The Song Of Night And Day – La canzone di Yoru e Asa – Novità del mese!

Di Harada € 6,90

Noise – Collection Box Voll. 1-3

Di Tetsuya Tsutsui € 22,50

Innocent Rouge 12

Di Shin’Ichi Sakamoto € 6,90

World’s End Harem 8

di Link e Kotaro Shono € 6,50

The Quintessential Quintuplets 8 (Di 14)

Di Negi Haruba € 5,90

La Divisa Scolastica Di Akebi 06

Di Hiro € 6,50

Memesis 1 (Di 4) – Novità del mese!

Di Takuya Yagyu € 5,90

09 settembre

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 2 volume singolo e

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 2 – Special Pack Manga + Grembiule

€ 5,90 – 16,90

So I’m A Spider, So What? 02

Di Okina Baba, Tsukasa Kiryu, Asahiro Kakashi € 6,50

The Promised Neverland 17

Di Kaiu Shirai, Posuka Demizu € 5,90

Il Bisturi E La Spada 3

Di Osamu Tezuka € 15,00

Tokyo After Hours 2

Di Yuhta Nishio € 6,90

La Regina D’egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 04

Di Chie Inudoh € 6,50

Demon Tune 2

Di Yuuki Kodama € 5,90

Hellsing 2 – New Edition

Di Kohta Hirano € 15,00

16 settembre

Il Mostro – Frankenstein e altre storie – Novità del mese!

Junji Ito

Blue Period – Novità del mese!

di Tsubasa Yamaguchi

The Song Of Night And Day – Encore – Novità del mese!

Di Harada € 6,90

Gon 3

Hell’s Paradise – Jigokuraku 6

Horimiya 14

Rikudo 19

Sword Art Online – Progressive 2

Kakegurui Twin 9

Persona 5 n.6

The Rising Of The Shield Hero 15

La Fenice 5

23 settembre

Super Hxeros 2

Land Of The Lustrous 3

L’eroe È Morto 18

Re:Zero – Truth Of Zero 11

Gundam Unicorn 12 – Band Dessinée

Golden Kamui 20

Ristampe

Tornano disponibili nel corso del mese: Kingdom 12-17.

Tornano interamente disponibili le serie: Innocent e Innocent Rouge, Toradora!, Monster Girl, Overlord, Urataro.

Nuovamente disponibili anche: Ano Hana Box, My Capricorn Friend, Il Prezzo Di Una Vita Box, Steins;Gate Box, Montagne della Follia Box.

– FLASHBOOK –

LE NOSTRE SITUAZIONI SEGRETE 5

€ 5,90

COYOTE 3

€ 5.95

MY LOVELY LIKE A CAT – The Long Way Home – volume unico – Novità del mese!

€ 5.95

– GOEN –

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI 1 – Novità del mese!

HISTORIE 10

KARAKURI CIRCUS 21

KISEIJU REVERSI 2

UQ HOLDER! 10

EMMA

ristampa

– DYNIT –

Avrei Voluto Dirti Grazie – Novità del mese!

16,90 €

Crayon Shin Chan – selezione di storie – Novità del mese!

12,90 €

Miss Hokusai – Novità del mese!

€ 24,90

– MAGIC PRESS –

MY SWEET DEVIL – volume unico – Novità del mese!

€ 9,90

IL TIRANNO INNAMORATO 11

€ 6,90

TRATTAMI CON DOLCEZZA 9

€ 6,90

– COCONINO PRESS –

STOP!! HIBARI KUN! n° 3

€ 18,00

