videogames – DRAGON BALL Z: KAKAROT

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Ball Z: Kakarot (ドラゴンボールZ カカロット)

Titolo internazionale: Dragon Ball Z: Kakarot

Genere: videogioco – picchiaduro, azione, avventura, fantasy

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Anno di uscita: 2020

Paese: Giappone

Tratto: basato sul franchise di “Dragon Ball”

Classificazione PEGI: + 12

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisherse: Bandai Namco Entertainment

Titolo in Italia: Dragon Ball Z: Kakarot

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Lingua: audio giapponese o inglese, con sottotitoli in italiano

Trailer



TRAMA

Il gioco ricopre l’intera storia dell’anime Dragon Ball Z, ma sono presenti anche dettagli non approfonditi nella serie principale o addirittura nuovi.

Per esempio Akira Toriyama, creatore della serie, ha disegnato un nuovo personaggio originale apposta per il gioco: Bonyu, un ex-membro donna della Squadra Ginew che fa la sua comparsa in una missione secondaria.

È l’ora di rivivere le avventura dei guerrieri Z!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! spinoff

– Dragon Ball: Episode of Bardock spinoff

Manga – mini serie “Super Dragon Ball Heroes” – spinoff

1- Super Dragon Ball Heroes: Missione Nell’Oscuro Mondo Demoniaco

2- Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!

3- Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!!!

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

– Dragon Ball Daima

Film, Anime

1- La leggenda delle sette sfere

2- La bella addormentata nel castello dei misteri

3- Il torneo di Miifan

4- La vendetta divina

5- Il più forte del mondo

6- La grande battaglia per il destino del mondo

7- La sfida dei guerrieri invincibili

8- Il destino dei Saiyan

9- L’invasione di Neo Namek

10- I tre Super Saiyan

11- Il Super Saiyan della leggenda

12- La minaccia del demone malvagio

13- Sfida alla leggenda

14- L’irriducibile bio-combattente

15- Il diabolico guerriero degli inferi

16- L’eroe del pianeta Conuts

17- Il cammino dell’eroe

18- La Battaglia degli Dei

19- La resurrezione di F

20- Dragon Ball Super: Broly

21- Dragon Ball Super: Super Hero

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!

– Super Dragon Ball Heroes

Light Novel

– Dragon Ball Super Broly

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Z Dokkan Battle

– Dragon Ball Xenoverse

– Dragon Ball Xenoverse 2

LINK inerenti all’opera

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

RECENSIONI