videogames retrospettiva – LEGACY OF KAIN

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Articolo a cura di Wizard09.

La serie ha avuto inizio nel 1996 e si è sviluppata attraverso diversi capitoli nel corso degli anni.

Per questo motivo, verranno discussi liberamente eventi e sviluppi della trama, inclusi gli spoiler.

Introduzione



Sono passati molti anni dalle mie ultime avventure nella terra di Nosgoth.

Col passare del tempo, Legacy of Kain era diventato quasi un ricordo lontano, anche perché molti di questi titoli sono rimasti per anni legati a console ormai datate e non sempre ancora funzionanti.

Quando ho avuto la possibilità di recuperarli, mi è venuta subito voglia di tornare in questo mondo misterioso, oscuro e decadente.

Rigiocandola oggi, molti elementi mi hanno colpito ancora di più. Da qui è nata l’idea di questa retrospettiva, che non vuole parlare soltanto dei giochi, ma anche di tutto quello che ruota attorno all’universo di Legacy of Kain: storia, sviluppo e materiale legato alla serie.

Non sono un esperto né un professionista in ambito gaming, ma ho cercato comunque di essere il più possibile onesto e imparziale, cercando di raccontare sia i pregi sia i difetti della serie con uno sguardo più critico rispetto al passato.

Che cos’è Legacy of Kain?



Si tratta di una serie videoludica il cui primo capitolo venne sviluppato da Silicon Knights e pubblicato da Crystal Dynamics, che in seguito ne avrebbe curato interamente lo sviluppo.

L’universo di Legacy of Kain è caratterizzato da atmosfere fantasy dark e gotiche e affronta temi come la corruzione, il destino, i viaggi nel tempo e il ciclo di nascita, morte e rinascita, sullo sfondo dell’eterno conflitto tra umani e vampiri.

Ambientazione

Tutte le vicende, le tragedie e i destini dei protagonisti si svolgono nella terra di Nosgoth, un mondo vasto e antico fatto di pianure, foreste, montagne, laghi e territori ostili, dove sorgono città decadenti e antiche fortezze.

Dietro questa facciata, però, si nasconde una corruzione che attraverso i secoli finirà lentamente per divorare l’intera terra.

In Blood Omen, Soul Reaver 2 e Defiance, l’estetica richiama quella dell’Europa medievale del Nord, tra castelli, cattedrali e paesaggi immersi in atmosfere gotiche.

Mappa (clicca per ingrandire)

In Soul Reaver ci troveremo davanti a una Nosgoth proiettata oltre un millennio nel futuro: una terra ormai segnata dai cataclismi, tra canyon, paesaggi desolati, necropoli e rovine appartenenti a civiltà ormai decadute.

Nella versione originale del gioco non era presente una vera e propria mappa, ma una serie di aree interconnesse fra loro. Con l’arrivo della versione rimasterizzata è stata introdotta una mappa essenziale di Nosgoth.

Mappa (clicca per ingrandire)

In Blood Omen 2 esploreremo la parte meridionale di Nosgoth e la città di Meridian, visitando ambientazioni molto diverse rispetto agli altri capitoli della serie, tra aree urbane, territori ostili e strutture industriali.

Mappa (clicca per ingrandire)

Nosgoth presenta inoltre diverse realtà dimensionali, tra cui la più importante è il Regno Spettrale: un piano di esistenza parallelo a quello materiale, ma distorto, caratterizzato da luci cupe e tonalità blu e verdi, popolato dalle anime dei defunti.



Pilastri di Nosgoth



L’essenza stessa di Nosgoth è rappresentata dai Pilastri, strutture mistiche che costituiscono il fulcro delle vicende principali di quasi tutti i capitoli della saga.

Fa eccezione Blood Omen 2, unico episodio in cui i Pilastri non compaiono direttamente e non rivestono un ruolo centrale nella narrazione.

I nove Pilastri sono legati ai diversi aspetti dell’equilibrio di Nosgoth (mente, dimensione, conflitto, natura, energia, tempo, stati, morte ed equilibrio) e sono protetti da altrettanti guardiani appartenenti al cosiddetto “Cerchio dei Nove”.

Quando i guardiani vengono corrotti e il loro legame con i Pilastri inizia a spezzarsi, anche le strutture cadono lentamente in rovina, trascinando Nosgoth nel declino.



Le Razze



Nosgoth è abitata principalmente da umani e vampiri, due razze costrette a convivere in un equilibrio fragile e precario destinato a spezzarsi continuamente nel corso dei secoli.

Guerre, rivolte e lotte per il potere finiranno più volte per trascinare la terra nel caos, mentre il dominio di Nosgoth passerà continuamente dalle mani degli uomini a quelle dei vampiri.

Nel corso della storia faranno inoltre la loro comparsa anche altre creature, tra cui spettri, esseri demoniaci e un’antica razza nemica che contribuirà ulteriormente al declino della terra.

La Mietitrice d’Anime (Soul Reaver)



Tra tutti gli elementi iconici della serie, la Mietitrice d’Anime è probabilmente il più importante. Si tratta di una leggendaria spada dalla lama serpentina, le cui origini si perdono nel tempo e il cui destino finirà per intrecciarsi con quello di Kain, Raziel e dell’intera Nosgoth.

Posseduta da uno spirito predatore di anime, la lama sembra quasi fremere e gioire ogni volta che divora l’essenza delle proprie vittime, accompagnando spesso il tutto con il suo caratteristico suono stridente.

La spada apparirà principalmente in due forme: quella materiale e quella spettrale.

In Soul Reaver, dopo la distruzione della sua forma fisica, lo spirito contenuto al suo interno verrà liberato, legandosi direttamente a Raziel e trasformando la lama spettrale nella sua arma simbiotica.

Amy Hennig



Sceneggiatrice e direttrice creativa di molti dei capitoli principali di Legacy of Kain a partire da Soul Reaver.

Si è occupata soprattutto della storia, dei dialoghi e della direzione narrativa della serie, contribuendo a definirne gran parte dell’identità: dai toni teatrali ai temi del destino, dei viaggi nel tempo e del conflitto tra Kain e Raziel.

Dopo la sua uscita da Crystal Dynamics, la serie attraversò un periodo più incerto dal punto di vista narrativo.

Link di approfondimento: https://it.wikipedia.org/wiki/Amy_Hennig

Dialoghi



Uno degli elementi più iconici di Legacy of Kain è senza dubbio la scrittura dei dialoghi.

La serie si distingue per monologhi teatrali, linguaggio ricercato e toni drammatici ispirati alle tragedie shakespeariane, elementi che hanno contribuito in modo decisivo alla costruzione dell’atmosfera della saga.

A rendere questi dialoghi ancora più memorabili hanno contribuito anche le interpretazioni del cast originale, le cui voci sono ormai diventate inseparabili dall’identità della serie.

Tra le voci originali più importanti troviamo:

Kain: Simon Templeman

Raziel: Michael Bell

Dio Anziano: Tony Jay

Moebius: Richard Doyle

Janos Audron: René Auberjonois

Ariel: Anna Gunn

Vorador: Paul Lukather

A partire da Soul Reaver, anche nel nostro paese abbiamo potuto contare su un doppiaggio italiano particolarmente apprezzato dai fan, con interpretazioni rimaste nel tempo molto amate.

Kain: Sergio Grasso (Soul Reaver), Riccardo Lombardo (Soul Reaver 2 – Blood Omen 2), Alberto Olivero (Defiance)

Raziel: Raffaele Fallica (Soul Reaver – Soul Reaver 2), Luca Sandri (Defiance)

Moebius: Antonio Paiola (Soul Reaver – Soul Reaver 2), Marco Balbi (Defiance)

Vorador: Riccardo Rovatti (Soul Reaver 2 – Blood Omen 2), Marco Balzarotti (Defiance)

Janos Audron: Riccardo Rovatti (Soul Reaver 2 – Blood Omen 2), Claudio Beccari (Defiance)

Ariel: Roberta Gallina Laurenti (Soul Reaver – Soul Reaver 2), Lorella De Luca (Defiance)

Dio Anziano: Vittorio Bestoso (Soul Reaver – Soul Reaver 2), Stefano Albertini (Defiance)

Il doppiaggio italiano di Defiance venne però criticato da parte di molti fan, soprattutto per il cambio totale del cast rispetto ai capitoli precedenti. Anche alcune recensioni dell’epoca, come quella di SpazioGames, sottolinearono la mancanza delle vecchie voci storiche, in particolare quella di Kain.

I Giochi

Dopo aver ripercorso ambientazioni, personaggi e temi principali della serie, è arrivato il momento di passare ai giochi e vedere come siano invecchiati oggi.

Le valutazioni tengono conto principalmente di due aspetti: gameplay, controlli e fruibilità da una parte, e atmosfera, costruzione del mondo e narrazione dall’altra.

Soul Reaver, Soul Reaver 2 e Defiance sono stati giocati nelle versioni rimasterizzate, ma per questa retrospettiva ho cercato di basarmi il più possibile sull’esperienza originale. Miglioramenti grafici, opzioni moderne e modifiche introdotte dalle remastered non hanno quindi influenzato i giudizi finali.

Blood Omen: Legacy of Kain

Genere: Action-RPG

Piattaforma: PlayStation, PC

Supporto: 1 CD

Anno di uscita: 1996

Paese: USA

Classificazione PEGI: Vietato ai minori di 18 anni (il PEGI all’epoca non esisteva ancora)

Lingua: Inglese

Trama

Il nobiluomo Kain viene assassinato e riportato in vita come vampiro. Nella sua ricerca di vendetta finirà per essere coinvolto nella corruzione dei Pilastri di Nosgoth, a cui dovrà porre fine per spezzare la propria maledizione.

Non sa ancora che il suo viaggio lo porterà a una scelta cruciale per il destino del mondo.

Recensione

Blood Omen è il primo capitolo della serie e ci introduce fin da subito in un mondo oscuro e decadente, segnato da guerre, pestilenze e corruzione. Esploreremo Nosgoth dall’alto, attraverso una visuale isometrica in stile Diablo.

Nonostante la grafica datata in 2D, le atmosfere funzionano ancora molto bene, accompagnate da una colonna sonora tutto sommato suggestiva. Per il 1996 colpivano inoltre i filmati in CGI e il taglio molto cinematografico della narrazione, elementi ancora piuttosto rari nei giochi dell’epoca.

Nel corso dell’avventura impersoneremo Kain, un protagonista molto diverso dagli eroi classici: arrogante, spietato e disposto a nutrirsi del sangue delle proprie vittime pur di sopravvivere. Per recuperare le forze sarà infatti possibile cibarsi non solo dei nemici, ma anche degli abitanti di Nosgoth, rafforzando continuamente l’idea di trovarsi davvero nei panni di un vampiro.

Come nella tradizione vampiresca, si potranno inoltre assumere diverse forme, tra cui lupo, nebbia, pipistrello e persino quella umana.

Nel mondo di gioco sono disseminati santuari, dungeon e aree segrete che permettono di ottenere nuove armi, poteri e abilità, incentivando l’esplorazione.

Il gameplay, però, mostra chiaramente i limiti della sua epoca. I combattimenti risultano piuttosto basilari e ripetitivi e, per gran parte del gioco, ci si limita a sferrare fendenti sempre nello stesso modo.

Anche i movimenti appaiono molto rigidi e meccanici. Durante gli scontri si finisce spesso per restare fermi mentre si attacca, potendo colpire soltanto i nemici davanti a sé. Quando ci si ritrova circondati da molti avversari, tutto questo rende i combattimenti piuttosto scomodi da gestire.

Armi, armature e abilità vengono gestite attraverso menu separati, costringendo frequentemente a interrompere l’azione per cambiare equipaggiamento o selezionare poteri differenti. Magie e artefatti devono inoltre essere assegnati manualmente ai rispettivi menu rapidi, che nel corso dell’avventura richiedono frequenti aggiornamenti in base alle abilità ottenute. Le trasformazioni vampiriche risultano invece più immediate da utilizzare.

Alla lunga, il continuo cambiare abilità ed equipaggiamento durante l’avventura, unito ai lunghi tempi di caricamento, finisce per rallentare notevolmente il ritmo del gioco.

Rigiocato oggi, Blood Omen risente chiaramente dei limiti della sua epoca, tanto che in alcuni momenti ho dovuto ricorrere ai cheat per ripristinare vita e mana. Tra l’altro non sempre funzionano immediatamente e spesso richiedono più tentativi, lasciandoci nel frattempo alla mercé dei nemici.

Nonostante i limiti del gameplay, Blood Omen resta un capitolo fondamentale perché introduce gran parte della mitologia, dei personaggi e dei temi che definiranno l’intero universo di Legacy of Kain.

Valutazione

Gioco: 2,5/5

Ambientazione e narrazione: 5/5

Legacy of Kain: Soul Reaver

Genere: Action-Adventure

Piattaforma: PlayStation, PC, Dreamcast

Supporto: 1 CD

Anno di uscita: 1999

Paese: USA

Classificazione PEGI: Vietato ai minori di 16 anni (il PEGI all’epoca non esisteva ancora)

Lingua: disponibile in italiano

Trama

Sono passati oltre 1500 anni e Kain è divenuto il signore incontrastato di Nosgoth, guidando un potente esercito di vampiri, relegando gli umani ai margini del mondo.

Raziel, primo dei luogotenenti, supera il suo signore evolvendosi per primo. Kain, accecato dall’ira, lo punisce strappandogli le ali e gettandolo nell’abisso vorticoso del Lago dei Morti.

Salvato da una misteriosa entità conosciuta come Dio Anziano, Raziel rinasce come divoratore di anime, ottenendo la possibilità di vendicarsi di Kain e salvare Nosgoth dal suo declino.

Recensione

Con Soul Reaver viene introdotto quello che è diventato uno dei personaggi più amati dell’intera serie: Raziel, che guideremo lungo un sentiero di morte e vendetta.

A differenza di Blood Omen, la grafica è interamente in 3D e risulta ancora oggi notevole per l’epoca.

Le ambientazioni si distaccano dallo stile gotico del primo capitolo, mostrando una Nosgoth più desolata e decadente, tra canyon, paesaggi aridi e antiche strutture in rovina.

La trama è più semplice e lineare rispetto a quella del precedente capitolo, ma resta accessibile anche a chi non ha giocato Blood Omen. I colpi di scena non mancano e il finale lascia ancora molte domande aperte.

La mappa è vasta e molte aree, inclusi alcuni luoghi segreti, restano inizialmente inaccessibili.

Proseguendo nell’avventura, Raziel otterrà nuove abilità divorando le anime dei suoi ex fratelli vampiri, permettendogli così di raggiungere zone che prima gli erano precluse.

Attivando i portali disseminati per Nosgoth, sarà possibile spostarsi rapidamente tra le varie aree della mappa, rendendo l’esplorazione più scorrevole. Sarà inoltre possibile salvare i propri progressi in qualunque momento, mantenendo abilità e avanzamento ottenuti durante l’avventura.

I combattimenti sono basati più sull’adattamento e sulla tattica che sulla forza pura. Ci troveremo infatti davanti alla progenie vampirica dei fratelli di Raziel e sarà necessario sfruttare l’ambiente, come luce solare, fuoco, acqua, spuntoni e le armi sparse per le varie zone, per eliminare i nemici.

Durante il viaggio sarà inoltre possibile ottenere le magie elementali dei glifi, custodite in santuari nascosti per Nosgoth e particolarmente utili contro i nemici più ostici.

La leggendaria Mietitrice d’Anime sarà invece l’arma più potente del gioco e accompagnerà Raziel per quasi tutta l’avventura, pur essendo utilizzabile solo quando la sua energia è al massimo.

Tra i luoghi segreti sarà possibile trovare la Forgia del Fuoco, che permetterà di impregnare la Mietitrice di fuoco elementale attraverso i falò sparsi per Nosgoth, aumentandone il potere offensivo.

Una delle particolarità più interessanti del gioco è la possibilità per Raziel di passare dal mondo materiale al Regno Spettrale attraverso portali disseminati per il mondo. Il passaggio tra le due dimensioni permette di risolvere enigmi, superare ostacoli e recuperare le forze divorando le anime nel mondo spettrale.

Gli enigmi, pur risultando spesso interessanti, nella maggior parte dei casi si riducono allo spostamento di grossi blocchi di pietra, diventando alla lunga ripetitivi.

Una menzione speciale va anche alla colonna sonora, il cui brano principale, Ozar Midrashim, è diventato il tema dell’intera serie. Link musica https://youtu.be/WTBpF8AKqRA?si=uuRGe8LIF0c6BBPq

Durante le fasi di sviluppo erano previste aree aggiuntive da esplorare, nuove abilità e ulteriori potenziamenti per la Mietitrice. Vennero inoltre rimossi alcuni personaggi, tra cui la Sacerdotessa del culto dei vampiri e uno dei fratelli di Raziel, poi reintrodotto nei capitoli successivi.

Parte di questi contenuti è stata recuperata e resa disponibile come materiale bonus nella versione remastered.

Valutazione

Gioco: 4/5

Ambientazione e narrazione: 4,5/5

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Genere: Action-Adventure

Piattaforma: PlayStation 2, PC

Supporto: 1 DVD

Anno di uscita: 2001

Paese: USA

Classificazione PEGI: Vietato ai minori di 16 anni (il PEGI all’epoca non esisteva ancora)

Lingua: disponibile in italiano

Trama

La storia riprende dall’epilogo di Soul Reaver…

Raziel è giunto allo scontro finale con Kain nella Camera Cronoplastica. Dopo aver aperto un portale spazio-temporale, il vampiro fugge al suo interno. Raziel lo insegue, scoprendo con sorpresa di essere tornato nel lontano passato di Nosgoth.

Viaggiando a ritroso nel tempo iniziano a emergere sempre più dettagli inquietanti sul destino di Raziel, mentre il suo fato e quello di Kain cominciano a intrecciarsi in un modo che neppure loro avevano ancora compreso.

Recensione

Ancora una volta guideremo Raziel, il Mietitore di Anime, non solo nella vendetta, ma anche nella ricerca della propria identità e del proprio destino.

A differenza del primo capitolo, il gioco si concentra molto di più sulla trama e sull’azione, mettendo maggiormente in secondo piano l’esplorazione e la componente enigmistica presenti in Soul Reaver.

La grafica è notevolmente migliorata, anche se il primo capitolo, pur risultando più grezzo, riesce ancora a distinguersi per atmosfera.

Anche la colonna sonora cambia tono, proponendo brani più malinconici e ambientali accompagnati da un nuovo tema principale: Ariel’s Lament. Link brano musicale https://youtu.be/xQ0tEZup-Qc?si=zYVtvmjEjMTyuBrV

Il gameplay introduce la possibilità di evocare la Mietitrice d’Anime praticamente in qualunque momento, anche se la lama consuma gradualmente l’energia di Raziel.

Quando viene utilizzata, le anime dei nemici vengono assorbite direttamente dalla Mietitrice, impedendo al protagonista di nutrirsene. Questo costringe ad alternarne l’uso con le armi sparse per Nosgoth, evitando di perdere progressivamente le forze e finire nel Regno Spettrale.

Il sistema di combattimento finisce però per risultare meno soddisfacente rispetto al precedente Soul Reaver. Inoltre capita spesso di venire accerchiati da numerosi nemici, rendendo alcune situazioni caotiche e difficili da gestire.

Sono assenti gli incantesimi dei glifi introdotti nel precedente capitolo, ma sarà comunque possibile potenziare la Mietitrice attraverso sorgenti elementali che le conferiranno le proprietà della luce, delle tenebre, dell’aria e del fuoco.

Tuttavia, questi potenziamenti incidono poco sui combattimenti e risultano più utili per proseguire nell’esplorazione. Persino la Mietitrice di Fuoco, devastante nel primo Soul Reaver, viene utilizzata quasi esclusivamente per interagire con l’ambiente, come scongelare la superficie del lago.

Il gioco è molto lineare e, alla lunga, tende a diventare ripetitivo. Ci si ritrova spesso a visitare le stesse aree più volte, con poche variazioni nel gameplay al di là dei cambiamenti estetici.

Anche il Regno Spettrale ha un ruolo meno centrale rispetto al capitolo precedente e viene utilizzato soprattutto per recuperare le forze.

Il sistema di salvataggio è inoltre più rigido rispetto al primo Soul Reaver: sarà possibile salvare solo presso specifici obelischi, spesso molto distanti tra loro. I checkpoint intervengono soltanto in caso di morte e non sostituiscono un vero sistema di salvataggio, costringendo a lunghe sessioni senza poter interrompere facilmente la partita.

Il principale difetto del gioco è probabilmente la sua natura di “capitolo di mezzo”: la storia riprende direttamente gli eventi del precedente episodio e si conclude più come un ponte verso il seguito che come una vicenda autonoma. Per questo motivo, sconsiglio di iniziare la saga proprio da questo capitolo.

La linearità, la scarsa longevità e la mancanza di veri boss lo rendono probabilmente uno degli episodi più deboli dal punto di vista ludico, ma la trama riesce comunque a coinvolgere profondamente negli intrighi e nei misteri di Nosgoth.

Valutazione

Gioco: 3/5

Ambientazione e narrazione: 5/5

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Genere: Action-Adventure

Piattaforma: PlayStation 2, PC, Xbox, Nintendo GameCube

Supporto: 1 CD

Anno di uscita: 2002

Paese: USA

Classificazione PEGI: Vietato ai minori di 16 anni (il PEGI all’epoca non esisteva ancora)

Lingua: disponibile in italiano

Trama

Sono passati duecento anni da quando Kain ha rifiutato di sacrificarsi per salvare i Pilastri.

Durante la sua campagna di conquista di Nosgoth insieme al suo esercito di vampiri, viene sconfitto dal nuovo ordine dei Sarafan e creduto morto.

Duecento anni dopo, Kain viene salvato dai Cabal, una resistenza vampirica che combatte contro i Sarafan. Sebbene indebolito e privo di memoria, il vampiro è deciso a portare avanti la propria vendetta.

Recensione

Questo sequel di Blood Omen non riesce a raggiungere il livello del suo predecessore.

La grafica è sicuramente superiore rispetto al primo capitolo, anche se il salto generazionale rende il confronto inevitabile. Nel complesso, però, il comparto tecnico appare piuttosto mediocre, così come i modelli dei personaggi, fatta eccezione per Kain e Umah, decisamente più curati.

La colonna sonora si discosta dallo stile di Blood Omen e Soul Reaver, ma si adatta bene alle atmosfere dark e decadenti di Meridian. Manca però un tema principale davvero memorabile, capace di dare maggiore personalità al gioco.

Le ambientazioni gotico-medievali dei capitoli precedenti lasciano spazio a un contesto più urbano e industriale: le atmosfere ricordano una Londra vittoriana in chiave dark, con elementi steampunk e tecnologici molto diversi dal resto della saga.

La trama risulta molto lineare e, per certi versi, prevedibile, lasciando inoltre alcuni eventi poco approfonditi o non del tutto coerenti con il resto della serie.

Anche i personaggi appaiono meno convincenti rispetto ai precedenti capitoli. Kain risulta più impulsivo e meno calcolatore, mentre Vorador, che dovrebbe essere morto, appare ridimensionato e privo dell’autorevolezza che lo caratterizzava in passato.

Questo è dovuto anche all’assenza di Amy Hennig durante lo sviluppo, principale mente creativa dietro la narrazione della saga.

Proprio per questo Blood Omen 2 rimane il capitolo più distaccato dal resto della serie: basti pensare che è l’unico episodio in cui i Pilastri non compaiono realmente, se non in una breve sequenza introduttiva, nonostante rappresentino il fulcro dell’intera saga.

Per certi versi il gioco sembra quasi uno spin-off, i cui eventi acquistano un significato più chiaro soltanto nel capitolo successivo, Legacy of Kain: Defiance.

I combattimenti risultano piuttosto ripetitivi e poco dinamici. Le armi vengono recuperate dai nemici sconfitti e possiedono una durata limitata, costringendo spesso a sostituirle nel corso degli scontri.

Quando si rompono, Kain torna a combattere con i propri artigli, rendendo ancora più importante nutrirsi dei nemici e recuperare nuove armi durante i combattimenti.

Nonostante i limiti del combat system, il gioco incoraggia sin dal tutorial a non lasciare nemici in vita e bere il loro sangue. Più sangue verrà assorbito, più aumenterà la “fibra dei vampiri”, permettendo così di incrementare progressivamente la salute massima di Kain.

Sebbene la Mietitrice d’Anime venga mostrata fin dalle copertine e dalle locandine come arma iconica del protagonista, nel gioco sarà possibile ottenerla soltanto durante lo scontro finale.

Durante l’avventura acquisiremo nuove abilità chiamate Doni Oscuri, ottenute “consumando” i boss, ossia vampiri traditori passati al nemico. Questi poteri risultano utili sia nei combattimenti sia nell’esplorazione, ma la forte linearità dell’avventura finisce spesso per limitarne l’utilizzo a situazioni molto specifiche.

La telecamera rappresenta uno dei problemi più evidenti del gioco: spesso risulta scomoda e imprecisa, rendendo difficile interagire con l’ambiente e complicando ulteriormente i combattimenti nelle situazioni più caotiche.

Gli enigmi sono praticamente assenti. Più che veri e propri puzzle, si tratta di semplici ostacoli inseriti per spezzare la linearità dell’avventura. Nella maggior parte dei casi vengono risolti immediatamente e alla lunga finiscono per risultare ripetitivi.

Nel complesso, Blood Omen 2 è probabilmente il capitolo più debole dell’intera saga. Rimane comunque interessante per chi desidera completare l’esperienza di Legacy of Kain, ma difficilmente rappresenta un buon punto di partenza per avvicinarsi alla serie.

Valutazione

Gioco: 2,5/5

Ambientazione e narrazione: 3/5

Legacy of Kain: Defiance

Genere: Action-Adventure

Piattaforma: PlayStation 2, PC, Xbox

Supporto: 1 CD

Anno di uscita: 2003

Paese: USA

Classificazione PEGI: Vietato ai minori di 16 anni

Lingua: disponibile in italiano

Trama

La storia riprende dall’epilogo di Soul Reaver 2…

Kain, armato della Mietitrice, si è introdotto nuovamente nella fortezza dei Sarafan alla ricerca di Moebius, il Tessitore del Tempo, unico in grado di rivelargli cosa sia accaduto a Raziel.

Dopo essere rimasto intrappolato per cinquecento anni nel Regno Spettrale, Raziel riesce infine a sfuggire al Dio Anziano e a fare ritorno nel mondo materiale. Con sorpresa, scopre di essere giunto nell’epoca in cui un Kain più giovane sta ancora portando avanti la propria missione di vendetta.

Recensione

Quando si parla di Legacy of Kain: Defiance, bisogna chiarire subito un aspetto: è un capitolo importante per la saga, ma allo stesso tempo anche uno dei più controversi.

Per la prima volta nella serie controlliamo sia Kain che Raziel, inizialmente separati in due linee narrative parallele destinate poi a intrecciarsi. La scelta funziona, perché il rapporto tra i due personaggi è sempre stato il vero cuore della saga e qui viene portato fino alle sue conseguenze finali.

Il gioco è diviso in tredici capitoli che alternano continuamente le due prospettive, una soluzione semplice ma efficace per dare più varietà al ritmo dell’avventura.

Il problema principale resta però la struttura molto lineare: a differenza di Soul Reaver e Soul Reaver 2, dove esplorazione e backtracking avevano un ruolo centrale, qui il gioco procede quasi sempre da un punto A a un punto B, con una struttura molto simile a Blood Omen 2.

È comunque possibile tornare indietro per recuperare segreti come frammenti dell’Emblema della Salute o rune della telecinesi, ma l’esperienza rimane fortemente guidata.

La trama riprende e collega numerosi eventi dei capitoli precedenti, chiarendo molti dei misteri lasciati aperti nel corso della saga. Anche senza aver giocato tutti gli episodi è possibile seguire gli eventi principali, ma molti passaggi assumono un significato diverso per chi conosce già la serie.

Tuttavia, il ritmo narrativo non sempre funziona: dopo un’introduzione interessante, gran parte del gioco procede senza eventi davvero decisivi, salvo poi concentrare molte delle rivelazioni negli ultimi capitoli.

Il sistema di combattimento è stato migliorato rispetto ai capitoli precedenti: risulta più fluido, veloce e dinamico, caratteristica necessaria considerando l’elevato numero di nemici presenti su schermo.

L’abbondanza di nemici rappresenta però uno dei principali problemi del gameplay: i combattimenti sono estremamente frequenti, ripetitivi e spesso obbligatori.

Alla lunga danno l’impressione di essere stati inseriti soprattutto per allungare artificialmente la durata del gioco.

Per contrastare la perdita di salute dovuta ai combattimenti o alla “sete”, il gioco mette a disposizione diverse fonti dalle quali nutrirsi.

Per quanto riguarda i poteri, il gioco propone numerose abilità. Kain deve recuperare i frammenti dell’Emblema dell’Equilibrio, mentre Raziel acquisisce poteri elementali divorando le anime dei guardiani caduti.

Nonostante ciò, molte di queste abilità finiscono per servire soprattutto ad aprire nuovi percorsi o superare ostacoli, senza avere un reale peso strategico nei combattimenti.

Anche gli enigmi, storicamente uno degli elementi centrali della saga, risultano molto ridimensionati. Più che veri puzzle, spesso si tratta di semplici ostacoli basati sul cambio di elemento o sull’utilizzo dell’abilità corretta per proseguire.

Uno dei pochi momenti che riesce davvero a richiamare le atmosfere dei vecchi capitoli è rappresentato dalla villa di Vorador, dove tornano enigmi più articolati e soddisfacenti.

La grafica appare più pulita rispetto ai capitoli precedenti.

Rivedere alcune ambientazioni storiche in una veste aggiornata, come il mausoleo di Kain, la villa di Vorador o la cattedrale di Avernus, risulta particolarmente piacevole per chi ha seguito la saga sin dagli inizi.

Allo stesso tempo, molte di queste aree risultano più limitate rispetto alle loro versioni originali.

La colonna sonora riprende numerosi temi e brani dei capitoli precedenti, soprattutto da Soul Reaver, Soul Reaver 2 e in parte anche da Blood Omen 2, dando quasi l’impressione di voler raccogliere musicalmente l’intera saga.

I temi più iconici restano comunque Ozar Midrashim e Ariel’s Lament.

Defiance funziona soprattutto come conclusione narrativa della saga più che come evoluzione del gameplay. Il rapporto tra Kain e Raziel è gestito molto bene, l’atmosfera resta forte e per chi ha seguito la serie il gioco possiede anche un notevole peso emotivo.

Il finale resta uno dei momenti più forti del gioco, anche se arriva in modo un po’ sbrigativo rispetto a tutto ciò che la storia costruisce nel corso dell’avventura. Inoltre lascia volutamente aperte diverse questioni, come se ci fosse ancora molto da raccontare.

Nei contenuti bonus della versione remastered sono inoltre presenti i “livelli perduti”, ossia prototipi e idee lasciate incomplete durante la produzione. In molti casi si nota chiaramente l’influenza di Soul Reaver 2, soprattutto nelle forge e in alcune ambientazioni.

La sensazione generale è che il progetto originale fosse più grande e ambizioso, con aree più ampie e strutturate diversamente. Più che aggiungere veri contenuti, questi bonus aiutano soprattutto a capire quanto il progetto sia stato probabilmente ridimensionato nel corso dello sviluppo.

Valutazione

Gioco: 3/5

Ambientazione e narrazione: 4,5/5

Legacy of Kain: The Dark Prophecy

Genere: probabilmente Action-Adventure

Piattaforma: —

Sviluppatore: Ritual Entertainment

Supporto: —

Anno di uscita: cancellato nel 2004

Paese: USA

Classificazione PEGI: —

Lingua: —

The Dark Prophecy avrebbe dovuto rappresentare il seguito diretto di Defiance e, con ogni probabilità, il capitolo conclusivo della saga. Il progetto venne però cancellato prima ancora di entrare realmente in una fase avanzata dello sviluppo.

Nei contenuti bonus della versione remastered di Defiance è presente una breve demo tratta da una vecchia build di sviluppo. Tuttavia, non contiene elementi narrativi significativi e non è chiaro in quale periodo o luogo di Nosgoth fosse ambientata.

Dalle didascalie presenti nei materiali recuperati emerge che Kain sarebbe stato il protagonista principale e che la storia avrebbe riportato al centro elementi come gli Hylden, la dimensione demoniaca e Janos Audron, suggerendo quindi una possibile continuità con Blood Omen 2.

Oggi The Dark Prophecy resta soprattutto una curiosità per i fan della saga, dimostrando come la storia di Legacy of Kain non fosse affatto conclusa con Defiance.

La cancellazione del progetto è soltanto uno dei segnali di come la serie abbia progressivamente perso una direzione chiara nel corso degli anni. Non esiste una causa unica precisa, ma col tempo la saga ha perso anche alcune delle figure che ne avevano definito identità e visione narrativa, tra cui Amy Hennig.

A questo si aggiunge il fatto che, nonostante il forte seguito costruito nel tempo, la serie non abbia mai raggiunto vendite particolarmente elevate.

Il mercato stava ormai cambiando e si orientava sempre di più verso esperienze più immediate e commerciali. In questo contesto, i vari tentativi di rilanciare la saga si sono susseguiti senza mai riuscire a trovare una direzione davvero chiara.

Legacy of Kain: Defiance Remastered – The CANCELLED Dark Prophecy Demo Is Now Playable! https://www.youtube.com/watch?v=z1xf4T3gDRY

Legacy of Kain: Dead Sun

Genere: Action

Piattaforma: previsto per PC, Playstation 3 e 4, Xbox 360

Sviluppatore: Climax Studios

Editore: Square Enix

Supporto: —

Anno di uscita: cancellato nel 2012

Paese: USA

Classificazione PEGI: non disponibile

Lingua: Inglese

La storia sembrava ambientarsi nell’epoca di Soul Reaver. Il protagonista veniva assassinato e riportato in vita con poteri legati al mondo spirituale.

Il progetto sembrava puntare molto sul rapporto tra il mondo dei vivi e quello dei morti, riprendendo temi tipici della saga.

Il gioco era in sviluppo nei primi anni 2010, ma venne cancellato nel 2012 prima di vedere la luce.

Da quanto mostrato nei materiali trapelati, sembrava un titolo molto diverso rispetto ai capitoli classici: un nuovo protagonista, l’assenza di Kain e Raziel e un’impostazione molto più action e moderna.

L’atmosfera restava comunque dark, ma il progetto appariva più vicino a un reboot che a un vero seguito della saga.

Alla fine, Dead Sun non si concretizzò mai ed è rimasto soprattutto uno dei tanti tentativi falliti di rilanciare Legacy of Kain, anche perché appariva molto distante dallo spirito originale della serie.

Nosgoth

Genere: Action – Multiplayer free to play

Piattaforma: previsto per PC

Sviluppatore: Psyonic

Editore: Square Enix

Supporto: distribuzione digitale

Anno di uscita: cancellato

Paese: USA

Classificazione PEGI: —

Lingua: Inglese

Si trattava di uno spin-off multiplayer ambientato nell’universo di Legacy of Kain. Il gioco rimase in fase di test tra il 2013 e il 2015, per poi essere cancellato definitivamente nel 2016 senza mai arrivare a una pubblicazione ufficiale.

La storia si svolgeva dopo l’esecuzione di Raziel. Kain scompariva dalla scena e questo vuoto di potere scatenava una guerra tra i vari clan di vampiri. Nel frattempo, l’umanità approfittava del conflitto per riorganizzarsi e tentare di riconquistare Nosgoth dai propri oppressori.

Il progetto si allontanava però molto da ciò che aveva sempre rappresentato la saga: niente trama approfondita, nessuna esplorazione e nessuna componente narrativa davvero centrale, ma soltanto scontri online tra umani e vampiri.

Come idea non era necessariamente sbagliata, soprattutto perché riprendeva ambientazioni e fazioni storiche della serie. Tuttavia, il progetto appariva molto distante dallo spirito originale di Legacy of Kain e alla fine è rimasto soprattutto uno dei tanti tentativi falliti di rilanciare la saga.

Nosgoth: Prophet gameplay(No deaths)(Highest settings,no commentary) https://www.youtube.com/watch?v=WWIXRAvASrI

Il ritorno della saga

Dal 2024 la saga di Legacy of Kain è tornata disponibile sulle piattaforme moderne, permettendo finalmente di recuperarla senza dover necessariamente utilizzare hardware ormai difficile da reperire.

Oltre alle versioni rimasterizzate di Soul Reaver, Soul Reaver 2 e, successivamente, Defiance, anche Blood Omen e Blood Omen 2 sono stati resi nuovamente disponibili sugli store digitali, pur senza ricevere vere e proprie remastered.

Le versioni rimasterizzate introducono una nuova veste grafica, miglioramenti all’audio e diversi contenuti aggiuntivi, come mappe, gallerie multimediali, artwork, bozze di sviluppo, livelli tagliati e contenuti rimasti incompleti durante la produzione originale.

Per i più nostalgici è comunque possibile tornare in qualsiasi momento alla grafica classica con la semplice pressione di un tasto.

Dal punto di vista estetico il miglioramento è evidente, ma gameplay e struttura sono rimasti praticamente identici agli originali, mantenendo quindi anche molti dei limiti e dei difetti dei giochi dell’epoca.

Alcuni contenuti bonus delle versioni rimasterizzate sono stati citati nelle recensioni, in quanto utili per approfondire lo sviluppo della saga e diverse idee rimaste incomplete durante la produzione dei giochi.

Parte di questi materiali è stata recuperata grazie alla collaborazione tra Aspyr, Crystal Dynamics e alcuni storici membri della community di Legacy of Kain, impegnati da anni nella preservazione della serie.

Disponibilità della saga sulle piattaforme moderne

Blood Omen: Legacy of Kain

Disponibile in digitale su: PlayStation 4, PlayStation 5 (PlayStation Store),PC tramite GOG.com

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Disponibile in fisico e in digitale su: PlayStation 4, PlayStation 5 (Playstation Store) Xbox One, Xbox Series X|S,

Nintendo Switch, PC (Steam ed Epic Games Store)

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Disponibile in digitale su: PlayStation 4, PlayStation 5 (PlayStation Store), PC (Steam e GOG)

Legacy of Kain: Defiance Remastered

Disponibile in digitale su: PlayStation 4, PlayStation 5 (Playstation Store), Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2,

PC (Steam)

Legacy of Kain: Ascendance

Genere: Action – Platform 2D

Piattaforma: Play Station 4, Playstation 5 (Playstation Store), Steam, Nintendo Switch 1 e 2, Xbox series X/S

Supporto: digitale

Anno di uscita: 2026

Paese: USA

Classificazione PEGI: Vietato ai minori di 16 anni

Lingua: disponibile in italiano

Non avendo giocato direttamente Ascendance, questa parte della retrospettiva si basa principalmente sul gameplay e sui materiali disponibili online.

Trama

La storia si svolge prima degli eventi di Soul Reaver e introduce una nuova protagonista: Alleith, sorella vampira di Raziel, in cerca di vendetta dopo l’assassinio del proprio compagno.

Attraverso viaggi temporali e manipolazioni legate a Moebius, il gioco torna ad approfondire il passato di Raziel umano e di un giovane Kain vampiro.

Recensione

Legacy of Kain: Ascendance prova a riportare la saga con un approccio completamente diverso rispetto ai capitoli classici, proponendosi come una sorta di prequel ambientato in diverse epoche di Nosgoth.

La storia riprende elementi della graphic novel The Dead Shall Rise, ampliando il passato della saga attraverso nuovi personaggi collegati a Raziel e ai Sarafan. Tuttavia, l’inserimento di questi elementi nella continuity della serie risulta piuttosto forzato, andando in alcuni casi a modificare eventi e dinamiche già consolidate nei giochi precedenti.

In alcuni momenti il gioco dà inoltre la sensazione di inserire nuovi personaggi e retroscena all’interno di eventi già centrali per la saga, senza che questi risultino davvero necessari alla narrativa originale della serie.

Il gioco abbandona completamente la struttura action-adventure della serie principale per puntare su un gameplay da action platform 2D in stile rétro.

Le meccaniche offerte restano piuttosto basilari per gran parte dell’avventura e, col passare del tempo, il gameplay tende rapidamente a diventare ripetitivo. Anche l’esplorazione e gli enigmi risultano molto ridimensionati rispetto ai capitoli classici della saga.

Dal punto di vista visivo il distacco rispetto alla serie originale è molto evidente. Il gioco alterna pixel art, filmati animati ed elementi grafici molto diversi tra loro, dando spesso l’impressione di una direzione artistica poco uniforme e distante dalle atmosfere gotiche dei capitoli storici.

Fa comunque piacere risentire alcune delle voci storiche della saga, anche se il tempo passato si percepisce e alcune interpretazioni risultano inevitabilmente diverse rispetto ai vecchi capitoli.

La colonna sonora risulta molto meno presente rispetto ai capitoli classici della saga. In molte sezioni del gioco le musiche restano appena percettibili e faticano a ricreare l’atmosfera oscura e malinconica tipica di Soul Reaver e Defiance.

Su Steam le recensioni degli utenti sono perlopiù negative, soprattutto a causa del gameplay, della gestione della storia e del modo in cui il titolo si collega alla continuity della saga.

Nel complesso, Ascendance risulta più uno spin-off sperimentale che un vero erede della saga classica, apparendo molto distante dallo spirito originale di Legacy of Kain.

Valutazione

Gioco: 2/5

Ambientazione e narrazione: 2/5

Conclusione

Guardando oggi l’intera saga, si percepisce chiaramente come ci fosse ancora spazio per continuare a raccontare altro. Nonostante questo, Legacy of Kain riesce comunque a funzionare come una conclusione del lungo percorso di Kain e Raziel, ed è anche per questo che continua ancora oggi a essere ricordata con tanto affetto.

Da una parte dispiace che tutto si sia fermato così, perché il potenziale per andare avanti esisteva ancora. Dall’altra, però, guardando i progetti arrivati negli anni successivi, forse è stato meglio lasciare la saga incompleta piuttosto che rischiare di snaturarla.

Senza una direzione narrativa davvero forte, il rischio era quello di ritrovarsi davanti a prodotti sempre più lontani dallo spirito originale della serie. Una sensazione che, in parte, si è già avvertita con progetti come Legacy of Kain: Dead Sun, Nosgoth o, più recentemente, Legacy of Kain: Ascendance, molto distanti dall’identità narrativa e atmosferica dei capitoli classici.

Detto questo, è stata comunque una bella esperienza rigiocare l’intera saga. Le versioni rimasterizzate mi hanno permesso di riscoprirla, ma anche di guardarla oggi con occhi più critici, notando difetti che in passato probabilmente ignoravo.

Ed è anche questo il bello di tornare su opere a cui si è legati: imparare ad apprezzarne non solo i pregi, ma anche i limiti.

Rimane inevitabilmente un po’ di amarezza, ma forse è giusto ricordare questa saga soprattutto per quello che è riuscita a lasciare.

Wizard09

Siti interessanti per approfondire la saga di Legacy of Kain

https://legacyofkain.fandom.com/wiki/Legacy_of_Kain_Wiki Riassunti, lore e informazioni sui giochi (ENG).

https://www.dark-chronicle.co.uk/ Storico sito fan che raccoglie e organizza gran parte della lore della saga, tra storia, personaggi e contenuti di gioco (ENG).

https://thelostworlds.net/ Approfondimenti su materiale tagliato, prototipi e contenuti di sviluppo dei vari capitoli (ENG).

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Legacy of Kain” presente sul sito: