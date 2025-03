videogames – METAPHOR RE:FANTAZIO

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Metaphor ReFantazio – (メタファー:リファンタジオ)

Titolo internazionale: Metaphor ReFantazio

Genere: gioco di ruolo (jrpg) – fantasy

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Steam

Anno di uscita: 11 ottobre 2024

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 16 anni

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Atlus, Sega

Direzione: Katsura Hashino

Design: Azusa Kido, Kenichi Goto

Sceneggiatura: Shinji Yamamoto, Katsura Hashino

Musiche: Shōji Meguro

Titolo in Italia: Metaphor Re:Fantazio

Anno di pubblicazione in Italia: 11 ottobre 2024

Lingua: audio in giapponese o in inglese (viene chiesto a inizio gioco) con sottotitoli in italiano

TRAMA

Il tempo fugge e l’era del nuovo re si avvicina…

Euchronia è un grande regno diviso in otto tribù, ognuna con proprie caratteristiche fisiche e diffidenti l’una con l’altra, tenute però unite dal Re e dalla sua magia. Ma all’assassinio del sovrano riaffiorano rancori e divisioni, e si scatena una guerra di potere dalla quale sembra emergere Louis, uno spietato generale dell’esercito.

Mentre si preparano i funerali del re, alla capitale del regno arriva il protagonista (il nome canonico è Will, ma si può cambiare in ciò che si desidera) accompagnato dalla fata Gallica, che ha un’importante missione da portare a termine. Cosa non facile, dato che il ragazzo è membro della tribù degli Elda, ritenuta “impura” dalla religione di stato e dalla maggior parte delle persone.

CURIOSITA’

– Molti nemici del gioco prendono spunto dai dipinti del pittore Hieronymus Bosch.

– Il gioco ha vinto numerosi premi, per esempio al “The Game Award 2024” è stato premiato come Migliore Gioco di Ruolo, Migliore Direzione Artistica, Migliore Narrativa

OPERE RELATIVE

Manga

– Metaphor Re:Fantazio

