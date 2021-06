visual novel – ELISA: THE INNKEEPER

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Elisa: The Innkeeper

Genere: visual novel – avventura casual, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Italia

Modalità: singolo giocatore

Piattaforma: computer

Distribuzione: Steam

Publishers: Neoclassic Games

Informazioni utili: questa visual novel sarebbe una forma rivista de “La locandiera” (di Carlo Goldoni) nell’amata forma dello japstyle.

TRAMA

Elisa è la bellissima proprietaria di una locanda, ben desiderata da cavalieri, mercanti e ricchi. A differenza di Mirandolina, Elisa quali scelte intraprenderà? Dipenderà da te!

