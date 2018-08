A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Inazuma Irebun Aresu no Tenbin – (イナズマイレブン アレスの天秤)

Traduzione letterale: “Gli undici del fulmine la bilancia di Ares”

Titolo internazionale: Inazuma Eleven Ares

Genere: serie tv – shounen, fantascienza, sportivo (calcio)

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 21 (in corso) (dovrebbero essere 26)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal videogioco per nintendo switch “Inazuma Eleven Ares”

Director: Yumi Kamakura

Series Composition: Akihiro Hino

Character design: Takuzo Nagano

Music: Yasunori Mitsuda

Studios: Level-5, OLM

In Italia: inedito

Sigle:

Sigla iniziale originale

– “Teppen e Dasshu!” by pugcat’s

Sigle finali originali

– “Koisuru Otome wa Amamoyō” by alom

TRAMA

Asuto Inamori è un giovane ragazzo che adora giocare a calcio, e con il sogno di farlo insieme ai suoi amici del club di calcio dell’isola Inakumi; però nella piccola isola del Giappone a seguito della riforma del calcio dovuto alla partita fra la Raimon e il Barcellona Orb, presto il club di calcio della scuola sarà cancellato!

Per Asuto e i suoi compagni non rimane che una soluzione: andare a Tokyo e prendere il posto della Raimon originale (i cui membri sono stati divisi fra le squadre del Giappone per rafforzarle e far salire il livello e d’esperienza del calcio giapponese) e partecipare al Football Frontier, come Inakumi Raimon; allenati dall’eccentrico Zan Jin Yun e dalle le manager Anna Mikado, Aurelia Dingle e Yukinori Kameda,nel torneo la squadra dovrà affrontare squadre fortissime come la Seishou Gakuen,la Kidogawa Seiji, la temibile Teikoku Gakuen e la misteriosa Outei Tsukinomiya di Nosaka Yuuma ,con alcune di loro con i leggendari calciatori della Raimon!

Riuscirà la nuova inakumi Raimon a vincere il torneo? e cosa è la bilancia di Ares?

– L’anime mostra una versione alternativa della seconda serie originale: ossia una serie dove gli alieni dell’alius academy non hanno attaccato il giappone

– La trama della prima serie è tratta dal videogioco “Inazuma Eleven Ares” per nintendo Switch, PS4, Ios e Android

– La serie ONA Inazuma Eleven Outer Code e L’oav Inazuma Eleven Reloaded sono entrambi prequel ambientati in questa linea temporale

– E’ il primo anime della saga ad avere degli “sponsor” sulle magliette

Ayumu Murase – Asuto Inamori

Hiroshi Kamiya – Ryōhei Haizaki

Jun Fukuyama – Yūma Nosaka

Ai Kayano – Norika Umihara

Haruka Tomatsu – Hanta Hattori

Kenta Miyake – Takashi Iwato

Natsuki Hanae – Hiro Okuiri

Ryohei Kimura – Tatsumi Michinari

Shunsuke Takeuchi – Tetsunosuke Gōjin

Sōma Saitō – Kirina Hiura

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven Reloaded

– Inazuma Eleven Go

1– Inazuma Eleven! (2009) – prequel

2– Inazuma Eleven !! La squadra delle meraviglie (2008) – prequel

3– Inazuma Eleven Le nuove sfide (2010) – prequel

4- Inazuma Eleven Go (2011) – prequel

5– Inazuma Eleven Go 2: Chrono Stone (2012) – prequel

6– Inazuma Eleven Go Galaxy (2013) – prequel

– Inazuma Eleven Outer Code (spin off 2017)

– Inazuma Eleven Reloaded (spin off 2017)

– Inazuma Eleven – Il Film – L’attacco della squadra più forte- Gli Ogre (2010)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO – Kyukyoku no kizuna Gryphon (2011)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO vs Danball senki W (2012)

– Inazuma Eleven – Cho jigen dream match (2014)

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven 2 – Tempesta di fuoco e Bufera di neve

– Inazuma Eleven 3 – Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo – Ogre all’attacco!

– Inazuma Eleven GO – Luce e Ombra

– Inazuma Eleven GO Chrono Stones – Tuono e Fiamma

– Inazuma Eleven GO Strikers – Big Bang e Supernova

– Inazuma Eleven Ares

– Inazuma Eleven Strikers

– Inazuma Eleven Strikers Xtrem

