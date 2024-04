anime – THE DANGERS IN MY HEART – di Hiroaki Akagi

4 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Laplace Demon.

SCHEDA

Titolo originale: Boku No Kokoro No Yabai Yatsu – (僕の心のヤバイやつ)

Titolo internazionale: The Dangers In My Heart

Genere: serie tv – Commedia, Slice Of Life, Sentimentale, Scolastico, Romantico

Target: Seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (conclusa) + 1 ONA

Anno di uscita in Giappone: 1 aprile 2023 – 30 marzo 2024

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “The Dangers in My Heart”

Director: Hiroaki Akagi

Character design: Masato Katsumata

Music: Kensuke Ushio

Studios: Shin-Ei Animation

Titolo in Italia: The Dangers in My Heart

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, doppiato in italiano (solo la prima stagione)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening (Stagione 1)

“Shayou” by Yorushika

Ending (Stagione 1)

“Suu Sentimental” by Kohana Lam

Opening (Stagione 2)

“Boku Wa…” by Atarayo

Ending (Stagione 2)

Koi Shiteru Jibun Sura Aiserunda by Kohana Lam

Trailer



TRAMA

Kyotaro Ichikawa è uno studente delle medie piuttosto chiuso e affascinato da letture horror, macabre e violente. Tende spesso a rinchiudersi in biblioteca per avere tranquillità, ma un giorno, vi incontra una sua compagna di classe: l’alta, bella, e praticamente perfetta, Anna Yamada. Quest’ultima usa la biblioteca come rifugio per rimpinzarsi di cibo, facendo comprendere a Kyotaro che, forse, non è proprio perfetta come appare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio: YAMATO VIDEO srl

Doppiatori italiani:

Simone Lupinacci – Kyotaro Ichikawa

Elisa Giorgio – Anna Yamada

Erica Laiolo – Honoka Hara

Giulia Maniglio – Moeko Sekine

Laura Cherubelli – Chihiro Kobayashi

Chiara Leoncini – Serina Yoshida

Martina Felli – Kana Ichikawa

Veronica Cuscusa – Rin Kanaoya

Marco Briglione – Sho Adachi

Sebastiano Tamburrini – Kenta Kanzaki

Andrea Rotolo – Chikara Ota

Andrea Colombo Giardinelli – Haruya Nanjo

Doppiatori giapponesi:

Shun Horie – Kyotaro Ichikawa

Hina Yomiya – Anna Yamada

Aki Toyosaki – Honoka Hara

Megumi Han – Moeko Sekine

Ayaka Asai – Chihiro Kobayashi

Atsumi Tanezaki – Serina Yoshida

Yukari Tamura – Kana Ichikawa

Yu Serizawa – Rin Kanaoya

Nobuhiko Okamoto – Sho Adachi

Gen Sato – Kenta Kanzaki

Jun Fukushima – Chikara Ota

Nobunaga Shimazaki – Haruya Nanjo

OPERE RELATIVE

Manga

– The Dangers in My Heart

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hiroaki Akagi presenti sul sito:

RECENSIONI