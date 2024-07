anime – THE MAGICAL GIRL AND THE EVIL LIEUTENANT USED TO BE ARCHENEMIES – di Akiyo Ohashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

Titolo originale: Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita. – (かつて魔法少女と悪は敵対していた。)

Titolo internazionale: The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies

Genere: serie tv – commedia, fantasy, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Durata episodio: 12 min. per ep.

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Akiyo Ohashi

Series Composition: Yuniko Ayana

Character design: Haruko Iizuka

Music: MAYUKO

Studios: Bones

Titolo in Italia: The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening

“Mikansei Rendezvous” by Lezel

Ending

“Itsumo Futari ga Ii ne” by Miller (CV: Yuuki Ono) & Byakuya Mimori (CV: Mai Nakahara)

Trailer



TRAMA

Mira, il tenente dell’armata del male, ha il compito di distruggere la Terra. Ma si innamora di Byakuya, la maghetta in protezione della città.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Yūki Ono – Mira

Mai Nakahara – Byakuya Mimori

OPERE RELATIVE

Manga

– Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.

