manga – LA STIRPE DELLA SIRENA (Kaikisen) – di Satoshi Kon

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kaikisen – (海帰線)

Titolo internazionale: Tropic of the Sea – Return to the Sea – Summer of Tension

Autore: Satoshi Kon

Genere: drammatico, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La Stirpe della Sirena

Anno di pubblicazione in Italia: 1998 (prima edizione) 2019 (ristampa)

Casa Editrice italiana: Star Comics

prima edizione economica, seconda deluxe con sovracopertina a 15,00 €

Traduzione: Chigusa Namihira

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

In un tempio, di un piccolo paesino giapponese sul mare, si conserva un uovo di sirena; simbolo del patto tra il sacerdote e le creature marine che proteggono la cittadina.

Yosuke si trova tra due fuochi: il padre, che è l’attuale sacerdote, vorrebbe sfruttare la leggenda dell’uovo per aiutare il posto a crescere; il nonno è contrario. Ma ci saranno davvero le sirene negli abissi marini?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Satoshi Kon presenti sul sito:

RECENSIONI