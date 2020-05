anime – PARANOIA AGENT (Mousou Dairinin) – di Satoshi Kon

A cura di Mari

SCHEDA

Titolo originale: Mousou Dairinin – (妄想代理人)

Titolo internazionale: Paranoia Agent

Genere: serie tv – mistero, poliziesco, psicologico, soprannaturale, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2004

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: storia originale

Director: Satoshi Kon

Series Composition: Satoshi Kon

Script: Seishi Minakami, Tomomi Yoshino

Character design: Masashi Ando

Music: Susumu Hirasawa

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Paranoia Agent

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 prima edizione, 2020 nuova edizione

Trasmissione: no

Censura: no

Edizione italiana: Edito per la prima volta in Dvd dalla Panini Video.

Nel 2020 esce una nuova edizione per conto della Yamato Video/Koch Media; unico cofanetto con l’intera serie o in Dvd o in Bluray

Sigle:

Opening

“Yume no Shima Shinen Kouen” by Susumu Hirasawa

Ending

“Shiroi Oka – Maromi no Theme” by Susumu Hirasawa

TRAMA

Per la città di Tokyo gira uno strano criminale: un ragazzino su rollerblade color oro, che attacca con una mazza da baseball delle persone senza alcun motivo, per poi dileguarsi nel nulla.

Due agenti della polizia devono arrestare il colpevole, che la popolazione ha battezzato “Shonen Bat”; ma non è facile, dato che le varie vittime non hanno punti in comune, la metropoli è grande, e il killer sembra colpire totalmente a caso.

Indagando, scopriranno che la realtà dietro è molto più complessa e surreale di quanto potessero mai immaginare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Maria Pia Di Meo

Tsukiko Sagi – Alessia Amendola

Shōnen Bat – Andrea Mete

Keiichi Ikari – Nino Prester

Mitsuhiro Maniwa – Loris Loddi

Masami Hirukawa – Massimo Lodolo

Maromi – Antonella Baldini

LINK relativi all’opera

Altre opere di Satoshi Kon presenti sul sito:

RECENSIONI