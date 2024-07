anime – ATRI: My Dear Moments – di Makoto Kato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Atri: My Dear Moments

Titolo internazionale: Atri: My Dear Moments

Genere: serie tv – fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: Visual novel

Director: Makoto Kato

Series Composition: Jukki Hanada

Script: Jukki Hanada

Character design: Michio Sato

Music: Fuminori Matsumoto

Studios: TROYCA

Titolo in Italia: Atri: My Dear Moments

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Ano Hikari” by Nogizaka46

Ending Theme:

“YES to NO no Aida ni” by 22/7

Trailer



TRAMA

In un prossimo futuro le acque si sono alzate per via di un disastro ecologico, e parte delle terre sono state sommerse.

Ikaruga Natsuki vive su una barca, perseguitato dagli incubi sull’incidente che gli ha fatto perdere una gamba e la madre.

Un giorno va a trovarlo Catherine, che ha bisogno del suo aiuto per recuperare il tesoro sommerso della defunta nonna di Natsuki. E così trovano Atri, un robot umanoide con le sembianze di una ragazzina irrequieta.

Dopo il suo recupero, Catherine vorrebbe subito venderla. Ma la nonna ha incaricato Atri di una missione prima di sigillarla sott’acqua, e così il robot chiede ai due di aspettare finché non avrà eseguito la sua ultima direttiva. Peccato che non ricordi di cosa si tratti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Hikaru Akao – Atri

Kenshō Ono – Ikaruga Natsuki

Yōko Hikasa – Catherine

Anzu Haruno – Ririka Nanami

OPERE RELATIVE

Visual novel

– Atri: My Dear Moments – opera capostipite

Manga

– Atri: My Dear Moments

LINK relativi all’opera

Altre opere di Makoto Kato presenti sul sito:

RECENSIONI