anime – LORD EL-MELLOI II SEI NO JIKENBO (Lord El-Melloi II Case Files) – di Makoto Kato

SCHEDA

Titolo originale: Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note – (ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-)

Titolo internazionale: Lord El-Melloi II Case Files – Lord El-Melloi II Case Files: Rail Zeppelin Grace Note

Genere: serie tv – mistero, magia, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: Light Novel di Sanda Makoto e Type-Moon. La serie tv è uno dei tanti spinoff di “Fate/…”, in particolare di “Fate/Zero“.

Director: Makoto Kato

Series Composition: Ukyō Kodachi

Original Concept: Kinoko Nasu

Original creator: Makoto Sanda

Character design: Jun Nakai

Music: Yuki Kajiura

Studios: TROYCA

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“starting the case: Rail Zeppelin” by Yuki Kajiura

Ending

“Hibari” by ASCA

Trailer



TRAMA

Il protagonista della serie è Lord El-Melloi II, precedentemente noto come Waver Velvet, è la serie si focalizza sulla sua vita dopo la Quarta Guerra del Santo Graal, raccontata in “Fate/Zero“.

Dopo essere diventato il nuovo Lord, Waver si reca a Londra, dove continuerà i suoi studi, ma anche insegnerà all’Associazione dei maghi.

Viene però presto coinvolto in una serie di misteri e casi da indagare, che riguardano anche il suo nuovo titolo di capo famiglia di El-Melloi e soprattutto la sua nuova casa.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Namikawa – Lord El-Melloi II

Reina Ueda – Gray

Daisuke Hirakawa – Melvin Waynes

Inori Minase – Reines El-Melloi Archisorte

Seiichirō Yamashita – Svin Glascheit

Yoshitsugu Matsuoka – Flat Escardos

Yūsuke Kobayashi – Caules Forvedge Yggdmillennia

OPERE RELATIVE

La saga di “Fate/…” è molto grande e variegata, con tanti spinoff; qua sotto sono elencati i prodotti per quanto riguarda solo questa saga.

Light Novel

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Manga

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

RECENSIONI

