anime – MAOU-SAMA RETRY! (Demon Lord, Retry!) – di Hiroshi Kimura

SCHEDA

Titolo originale: Maou-Sama, Retry! – (魔王様、リトライ!)

Titolo internazionale: Demon Lord, Retry!

Genere: serie tv – azione, avventura, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: Light novel di Kanzaki Kurone

Director: Hiroshi Kimura

Series Composition: Ōka Tanisaki

Character design: Chiyo Nakayama

Music: Satoshi Hōno

Studios: EKACHI EPILKA

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Ryuujin Subs.

Sigle:

Opening

“Tempest” by Kaori Ishihara

Ending

“New” by Haruka Tōjō

Trailer



TRAMA

L’impiegato Akira Ono lavora per un famoso gioco online, e lui stesso è presente come Demon Lord (signore dei demoni), con il nome di Hakuto Kunai. Un giorno, per magia, dopo che si è loggato, finisce dentro il videogames stesso.

Ma come Signore dei Demoni, Akira è nelle mire di tutti gli altri personaggi, tra cui delle belle sacerdotesse, che vogliono la sua testa! Dalla sua parte invece c’è solo una ragazzina, che sembra però piuttosto debole.

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Kenjiro Tsuda – Akira Ono/ Hakuto Kunai

Aki Toyosaki – Angel White

Chiyo Ousaki – Mink

Haruka Tomatsu – Killer Queen

Hitomi Nabatame – Mikan

Kanon Takao – Aku

Kaori Ishihara – Luna Elegant

Kazusa Aranami – Kyon

M.A.O – Organ

Rina Satou – Yū Kirino

Showtaro Morikubo – Zero Kirisame

Sora Tokui – Yukikaze

Suzuna Kinoshita – Tron

Tomokazu Seki – Isami Tahara

Yurika Kubo – Momo

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Maou-Sama, Retry!

Manga

– Maou-Sama, Retry!

RECENSIONI

