anime – DEMON SLAYER: ENTERTAINMENT DISTRICT ARC (Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen – Demon Slayer 2 part 2) – di Haruo Sotozaki

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen – Demon Slayer: Entertainment District Arc – (鬼滅の刃 遊郭編)

Titolo internazionale: Demon Slayer: Entertainment District Arc – Demon Slayer 2 part 2

Genere: serie tv – azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre – Novembre 2021

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 23:15 (JST)

Tratto: 2° serie tv (seconda parte) tratta dal manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“.

Director: Haruo Sotozaki

Unit Director: Haruo Sotozaki, Hideki Hosokawa, Masashi Takeuchi, Toshiyuki Shirai

Storyboard: Haruo Sotozaki, Takahiro Miura

Character design: Akira Matsushima

Music: Gō Shiina, Yuki Kajiura

Studios: ufotable

In Italia: in visione sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Trailer



Sigle:

Opening

“Zankyosanka” by Aimer

Ending

“Asa ga kuru” by Aimer

TRAMA

Subito dopo gli eventi del treno Mugen, Tanjiro e Nezuko, con Innosuke e Zenitsu, continuano il loro compito da sterminatori di demoni. Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, chiede il loro aiuto per scoprire cosa sta succedendo a Yoshiwara, il quartiere dei piaceri. Tra le case di tolleranza e i ricchi clienti, si aggira un misterioso mostro assassino…

DOPPIATORI

Doppiaggio originale

Natsuki Hanae – Tanjirō Kamado

Akari Kitō – Nezuko Kamado

Hiro Shimono – Zenitsu Agatsuma

Satoshi Hino – Kyōjurō Rengoku

Yoshitsugu Matsuoka – Inosuke Hashibira

OPERE RELATIVE

Manga

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – opera capostipite

Anime

Serie tv

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – serie tv – prequel

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (Demon Slayer 2 part 1) – serie tv – prequel

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (Demon Slayer 3) – serie tv – sequel

Film d’animazione

– Demon Slayer the Movie: il Treno Mugen – film d’animazione

