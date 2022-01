anime – DEMON SLAYER THE MOVIE: IL TRENO MUGEN (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen) – di Haruo Sotozaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen – (劇場版 鬼滅の刃 無限列車編)

Titolo internazionale: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train

Genere: azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 55 minuti

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2020

Tratto: dal manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” di Koyoharu Gotouge

Director: Haruo Sotozaki

Unit Director: Haruo Sotozaki, Hideki Hosokawa, Masashi Takeuchi, Toshiyuki Shirai

Storyboard: Haruo Sotozaki, Takahiro Miura

Character design: Akira Matsushima

Music: Gō Shiina, Yuki Kajiura

Studios: ufotable

Titolo in Italia: Demon Slayer the Movie: il Treno Mugen

Anno di pubblicazione in Italia: proiettato nei cinema italiani dal 17 al 19 gennaio 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video da Dynit

Sigle:

Ending

“Homura” by LiSA

Trailer italiano



TRAMA

Il film è ambientato dopo il finale della prima serie tv. Pur essendo una storia a sé stante, si capisce tutto meglio se si è visto appunto l’anime.

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke salgono a bordo del treno Mugen, per indagare su alcuni misteriosi avvenimenti. Sul convoglio è presente sia il Pilastro della Fiamma, sia un demone capace di controllare i sogni dei viaggiatori, creando nelle loro teste delle dolci realtà parallele da cui sembra impossibile uscire…

DOPPIATORI

Doppiaggio originale

Natsuki Hanae – Tanjirō Kamado

Akari Kitō – Nezuko Kamado

Hiro Shimono – Zenitsu Agatsuma

Satoshi Hino – Kyōjurō Rengoku

Yoshitsugu Matsuoka – Inosuke Hashibira

Doppiaggio italiano

Tanjiro: Renato Novara

Nezuko: Laura Cherubelli

Urokodaki: Mario Zucca

Tomioka: Ezio Vivolo

Inosuke: Matteo De Mojana

Zenitsu: Mosè Singh

OPERE RELATIVE

Manga

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – opera capostipite

Anime

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – serie tv

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 – serie tv

