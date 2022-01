anime – MAR: Marchen Awakens Romance – di Masaharu Okuwaki, Keiichiro Kawaguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: MÄR: Märchen Awakens Romance – (メルヘヴン)

Titolo internazionale: MÄR – Mar Heaven

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 102 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2005 – 2007

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: domenica alle 10:00 (JST)

Tratto: dal manga “Mar: Märchen Awakens Romance” di Nobuyuki Anzai.

Director: Masaharu Okuwaki (eps 1-52) Keiichiro Kawaguchi (eps 53-102)

Series Composition: Junki Takegami

Character design: Toshiyuki Komaru

Music: Daisuke Ikeda

Studios: SynergySP

Titolo in Italia: Mar

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione tv: Hiro, e poi repliche su Italia 2 e Italia Uno

Trasmissione tv online: no

Censura: Mediaset non ha comprato la serie direttamente dal Giappone, bensì dal distributore statunitense Viz Media; infatti l’anime è stato tradotto dall’inglese.

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle

Opening Theme:

1: “Kimi no Omoi Egaita Yume Atsumeru HEAVEN” by Garnet Crow (eps 1-26)

2: “Haredokei” by Garnet Crow (eps 27-51)

3: “Yume Hanabi” by Garnet Crow (eps 52-77)

4: “Kaze to Rainbow” by Garnet Crow (eps 78-102)

Ending Theme:

1: “I just wanna hold you tight” by Miho Komatsu (eps 1-13)

2: “Fukigen ni Naru Watashi” by Sayuri Iwata (eps 14-26)

3: “Mainichi Adventure” by Sparkling*Point (eps 27-39)

4: “Sakurairo” by Shiori Takei (eps 40-51)

5: “MIRACLE” by Rina Aiuchi (eps 52-64)

6: “Koyoi Eden no Katasumi de” by Garnet Crow (eps 65-77)

7: “Mou Kokoro Yuretari Shinai de” by Aiko Kitahara (eps 78-90)

8: “Kono Te o Nobaseba” by Garnet Crow (eps 91-102)

Sigla italiana

“Mar” di Giacinto Livia

Sul canale Hiro sono state usate quelle strumentali americane, mentre nelle repliche su Italia 2 hanno poi creato una sigla in lingua italiana. Successivamente sulle repliche su Italia Uno viene invece usato un mix di musiche strumentali americane e originali giapponesi.

TRAMA

Il giovane Ginta corona finalmente il suo sogno di raggiungere il fantastico mondo di “M. A. R. Heaven”, come suo padre prima di lui. Giunto in quel mondo, acquista dei poteri sovrumani e pronto ad affrontare le peripezie di quel mondo insieme a Babbo, un Arm che apparenza a parte è molto potente, non per niente è appartenuto a Phantom.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Director: Gabriele Calindri, Stefania Patruno

Doppiaggio italiano

Daniele Raffaeli – Ginta Toramizu

Renato Novara – Alviss

Alessandro Rigotti – Phantom

Dario Oppido – Ed/Alan

Federica Valenti – Principessa Neve

Jolanda Granato – Dorothy

Massimo Di Benedetto – Jack

Oliviero Corbetta – Babbo

Ruggero Andreozzi – Nanashi

Doppiaggio giapponese

Motoko Kumai – Ginta Toramizu (eps 1-89)

Kumiko Higa – Ginta Toramizu (eps 90-102)

Sōichiro Hoshi – Alviss

Ai Shimizu – Koyuki

Banjou Ginga – Babbo

Daisuke Sakaguchi – Jack

Jūrōta Kosugi – Allan

Koichi Sakaguchi – Edward

Kōji Ishii – King/Orb

Masaya Onosaka – Nanashi

Mitsuki Saiga – Phantom

Saki Nakajima – Dorothy

OPERE RELATIVE

Manga

– Mar: Märchen Awakens Romance – opera capostipite

– Mar: Märchen Awakens Romance Omega

LINK relativi all’opera

Materiale su “Mar: Märchen Awakens Romance” presente sul sito:

Altre opere di Masaharu Okuwaki presenti sul sito:

Altre opere di Keiichiro Kawaguchi presenti sul sito:

RECENSIONI