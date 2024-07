anime – 2.5 DIMENSIONAL SEDUCTION – di Hideki Okamoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: 2.5-jigen no Ririsa – (2.5次元の誘惑)

Titolo internazionale: 2.5 Dimensional Seduction

Genere: serie tv – commedia, ecchi, harem, scolastico, cosplay

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: Manga “2.5-jigen no Ririsa”.

Director: Hideki Okamoto

Series Composition: Takao Yoshioka

Character design: Tomoyuki Shitaya

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: 2.5 Dimensional Seduction – La seduzione a 2.5 dimensioni di Ririsa

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle

Opening:

“Shutter Chance” by Meychan

Ending:

“Watch Me” by Ririsa Amano, Mikari Tachibana

Trailer



TRAMA

Lo studente Okumura Masamune è l’unico membro del Club dei Manga della sua scuola, e ha giurato di rinunciare alle ragazze 3D, avendo bisogno solo dell’amore del suo personaggio immaginario preferito, l’angelo Liliel.

Ma la sua determinazione viene messa alla prova dalla nuova studentessa Amano Ririsa, una ragazza che non solo condivide la sua passione per Liliel, ma vuole anche fare cosplay di lei.

Inoltre, improvvisamente, il Club viene popolato da altre bellissime ragazze…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junya Enoki – Masamune Okumura

Kaori Maeda – Ririsa Amano

Akari Kitō – Mikari Tachibana

Sayumi Suzushiro – Nonoa

Aya Yamane – 753

M.A.O – Mayuri Hanyu

Sayumi Watabe – Aria Kisaki

OPERE RELATIVE

Manga

– 2.5-jigen no Ririsa

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hideki Okamoto presenti sul sito:

RECENSIONI