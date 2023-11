anime – MUSHOKU TENSEI: JOBLESS REINCARNATION – di Manabu Okamoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu – (無職転生 ~異世界行ったら本気だす)

Titolo internazionale: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Jobless Reincarnation: I Will Seriously Try If I Go To Another World

Genere: serie tv – avventura, fantasy, drammatico, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2021

Rete tv giapponese: At-x

Trasmissione: lunedì alle 00:00 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Manabu Okamoto

Series Composition: Manabu Okamoto

Script: Hiroki Hirano (eps 3, 6, 9) Hiroo Saitō (eps 7-8, 10) Manabu Okamoto (7 episodes) Munemasa Nakamoto (ep 11)

Character design: Kazutaka Sugiyama

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: Bind

Titolo in Italia: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening:

“Tabibito no Uta” by Yuiko Ohara

Ending:

“Only” by Yuiko Ohara

Trailer



TRAMA

Lo spadaccino Paul e la guaritrice Zenith hanno abbandonato le avventure in giro per il mondo per mettere su famiglia. E così poco dopo è nato il loro primo figlio, Rudeus, detto Ruby. Il piccolo sembra essere davvero precoce e inoltre, grazie alla loro esperienza da avventurieri, i genitori capiscono che il bambino ha una grande affinità con la magia, così assumono la maga Roxy per fargli da tutore a casa.

Nessuno però sa che Ruby è realtà è la reincarnazione di un uomo proveniente dal nostro mondo, che ha ancora tutti i ricordi della sua vita precedente… e alquanto brutti in quando viveva chiuso in casa dopo essere stato vittima di bullismo. Che questa sia l’occasione di una vita migliore?

DOPPIATORI

Yumi Uchiyama – Rudeus Greyrat

Ai Kakuma – Eris Boreas Greyrat

Hisako Kanemoto – Zenith Greyrat

Toshiyuki Morikawa – Paul Greyrat

Konomi Kohara – Roxy Migurdia

Ai Kayano – Sylphiette

Daisuke Namikawa – Ruijerd Superdia

Houchu Ohtsuka – Talhand

Kenjiro Tsuda – Orsted

Lynn – Lillia

Megumi Toyoguchi – Ghislaine Dedoldia

Rie Tanaka – Elinalise Dragonroad

Yuka Iguchi – Kishirika Kishirisu

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu – opera capostipite

Anime

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2 – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 3 – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 4 – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation oav – special

Manga

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

RECENSIONI