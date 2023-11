anime – SCOTT PILGRIM: LA SERIE – di Abel Gongora

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Scott Pilgrim Takes Off

Titolo internazionale: Scott Pilgrim Takes Off – Scott Pilgrim: The Anime

Genere: serie tv – avventura, azione, musica, sentimentale, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 17 novembre 2023

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal fumetto canadese “Scott Pilgrim”, di Bryan Lee O’Malley.

Director: Abel Gongora

Script: Tsukasa Kondo

Character design: Atsuko Nakajima, Masamichi Ishiyama, Shouko Nishigaki, Shuhei Handa

Music: Joseph Trapanese, Anamanaguchi

Studios: Science Saru

La serie è una coproduzione americana e giapponese.

Titolo in Italia: Scott Pilgrim: La Serie

Anno di pubblicazione in Italia: 17 novembre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiata in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“bloom” by Necry Talkie

Ending Theme:

1: “Breathless” by X (ep 1)

2: “What’s a Girl to Do” by Cristina (ep 2)

3: “You Wouldn’t Like Me” by Tegan and Sara (ep 3)

4: “Ring of Fire” by Johnny Cash (ep 4)

5: “If You Could Read My Mind” by Ultra Naté, Amber, and Jocelyn Enriquez (ep 5)

6: “Kidnapped by Neptune” by Scout Niblett (ep 6)

7: “Konya wa Hurricane” by Oomori Kinuko (ep 7)

8: “Mortal Combat Cover” by Anamanaguchi (ep 8)

8: “Scott Pilgrim” by Plumtree (ep 8)

Trailer



TRAMA

Toronto (Canada). Il sogno sembra diventare realtà quando il giovane bassista Scott Pilgrim conosce Ramona Flowers, una ragazza che aveva in precedenza sognato la notte. Si innamora subito di lei, ma uscirci assieme non sarà per niente facile.

La ragazza ha infatti 7 ex che hanno fondato la “Lega dei Malvagi Ex”, con l’intenzione di sabotare qualsiasi sua nuova relazione. Per conquistarla, Scott dovrà combatterli tutti!

Ma le cose prendono una piega inaspettata…

IMMAGINI clicca per ingrandire

L’ultima immagine mette a confronto una famosa scena (no spoiler) tra fumetto originale, film e anime.

CURIOSITÀ

– La serie è basata sul fumetto “Scott Pilgrim”, creato da Bryan Lee O’Malley, da cui era già stato tratto nel 2010 il film diretto da Edgar Wright “Scott Pilgrim vs. the World”, i cui attori compaiono (nella versione inglese) in buona parte nel ruolo di doppiatori dei medesimi personaggi da loro interpretati in questa serie, in particolare Scott Pilgrim, doppiato Michael Cera; Ramona Flowers, doppiata da Mary Elizabeth Winstead; Wallace Wells, doppiato da Kieran Culkin; Kim Pine, doppiata da Alison Pill; Julie Powers, doppiata da Aubrey Plaza.

– Il regista, Abel Gongora, è di origine spagnola, ma lavora dal 2007 nello studio di animazione Science Saru.

– Seppure la storia di fondo sia uguale, ci sono diverse differenze tra fumetto e cartone, per volontà dello stesso autore Bryan Lee O’Malley.

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Giulia Nofri

Doppiatori italiani – Personaggi

Gabriele Patriarca – Scott Pilgrim

Miriam Catania – Ramona Flowers

Alessandro Budroni – Luc- Lee

Andrea Mete – Todd Ingram

David Chevalier – Stephen Stills

Emanuela Dam-io – Roxie Richter

Emiliano Coltorti – Gideon Graves

Federica De Bortoli – Kim Pine

Gemma Donati – Julie Powers

Lorenzo De Angelis – Young Neil

Perla Liberatori – Envy Adams

Riccardo Scarafoni – Matthew Patel

Simone Crisari – Wallace Wells

Valentina Favazza – Knives Chau

