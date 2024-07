anime – FAILURE FRAME – di Michio Fukuda

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Hazurewaku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made – (ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで)

Titolo internazionale: Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, harem, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: venerdì alle 00:59 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Michio Fukuda

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Kana Hashidate

Music: Tatsuhiko Saiki

Studios: Seven Arcs

Titolo in Italia: Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“HAZURE” by Chogakusei

Ending Theme:

“pray” by Hakubi

Trailer



TRAMA

Mimori quando era piccolo veniva maltrattato dai suoi genitori. Crescendo è sempre rimasto per le sue, senza legare con i compagni di scuola.

Durante una gita di classe, l’autobus viene evocato in un altro mondo da una dea. Dopo l’analisi delle abilità di ogni studente, viene classificato di rango E, il più basso del gruppo e con una abilità abbastanza inutile in quanto ha una bassa percentuale di successo.

In passato altri eroi di grado troppo basso hanno fatto fallire l’intera missione di abbattere il re dei demoni, quindi si è venuto a creare un rito dove ai più deboli viene data una seconda possibilità: se riescono ad uscire vivi dalle rovine possono vivere in pace fino alla conclusione della missione.

Riuscirà Mimori ad uscirne vivo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Ryōta Suzuki – Toka Mimori

Saki Miyashita – Celes Ashrain

OPERE RELATIVE

Light novel

– Hazurewaku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made

Manga

– Hazurewaku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made

RECENSIONI