anime – SUPER ATRAGON (Shin Kaitei Gunkan) – di Kazuyoshi Katayama, Mitsuo Fukuda

SCHEDA

Titolo originale: Shin Kaitei Gunkan – (新海底軍艦)

Titolo internazionale: Super Atragon – The New Submarine Battleship

Genere: oav – azione, avventura, fantascienza, militare, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 oav, di 50 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 1995

Tratto: dal romanzo “Kaitei Gunkan” di Shunrō Oshikawa.

Director: Kazuyoshi Katayama (ep 1) Mitsuo Fukuda (ep 2)

Character design: Yoshikazu Yasuhiko

Mechanical design: Makoto Kobayashi, Noriaki Tetsura

Music: Masamichi Amano

Studios: Phoenix Entertainment

Titolo in Italia: Super Atragon

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 (vhs) 2005 (dvd)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video. Il dvd contiene sia questi Oav, sia il film live action.

Sigle:

Opening

“Theme of the Undersea Battleship” by Masamichi Amano

Ending

“Launch into the Unknown” by Masamichi Amano

TRAMA

Dopo la seconda guerra mondiale e la bomba atomica, il mondo sta cercando di riprendersi, quando viene scosso da molti eventi catastrofici come maremoti ed eruzioni vulcaniche. Dalle profondità dell’oceano emergono macchine misteriose, costruite da una razza aliena avanzata tecnologicamente, che ha intenzione di distruggere la razza umana.

Da parte della gente, il sottomarino Super Atragon (con un’enorme trivella sullo scafo), una macchina da guerra neutrale che non fa parte di nessuna nazione, e il quale equipaggio dovrà scoprire la verità…

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Antonello Governale – Doc

Cinzia Massironi – Avatar

Simone D’Andrea – Goh Arisaka

Enrico Maggi – Magane Hyuga

Gianni Mantesi – Mitsugu Kageyama

Mario Scarabelli – Tachibana

Patrizia Mottola – Annette

Claudio Ridolfo – Milias

Diego Sabre – Mikoshiba

Federico Danti – Stoner

Flavio Arras – Daniel

Irene Scalzo – Saieve

Loredana Alfieri – Satomi

Orlando Mezzabotta – Ammiraglio Bogart

Pino Pirovano – Hino

Tullia Piredda – Shino

Alberto Olivero – Masashi Hyuga

Andrea De Nisco – Capitano

Augusto Di Bono- Capo Spedizione

Luca Bottale – Comandante

OPERE RELATIVE

Manga

– Shin Kaitei Gunkan (uscito dopo l’anime)

Live action

– Atragon

