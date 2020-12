anime – SUPER ROBOT 28 (Shin Tetsujin 28) – di Tetsuo Imazawa

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Shin Tetsujin 28 – (太陽の使者 鉄人28号)

Titolo internazionale: The New Adventures of Gigantor – New IronMan28

Genere: serie tv – azione, avventura, mecha

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 51 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1980

Tratto: adattamento del manga “Tetsujin 28-go” di Mitsuteru Yokoyama

Director: Tetsuo Imazawa

Character design: Kinichirou Suzuki

Mechanical design: Minoru Maeda

Music: Yasuaki Shimizu

Studios: Tokyo Movie Shinsha

Titolo in Italia: Super Robot 28

Anno di pubblicazione in Italia: 1984

Trasmissione tv: Televisioni locali, Man-Ga, Anime Gold

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video

Sigle:

Sigla italiana

“Super Robot 28” dei Superobots

TRAMA

2000. Il piccolo Shotaro, un ragazzino di 12 anni, controlla Super Robot 28, un enorme robot volante con un telecomando, facendo di esso un guardiano della pace.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Massimo Corizza – Shotaro

Luca Ward – Dott. Shikishima

Silvana Sodo – Makiko

Fabrizio Manfredi – Goula

Marcello Prando – Isp. Osuke

Piera Vidale – Madre Di Makiko

Valerio Ruggeri – Dott. Branch

OPERE RELATIVE

Manga

– Tetsujin 28-gou

Anime

– Tetsujin 28-gou (1963) – serie tv

– Tetsujin 28-gou (2004) – serie tv

– Tetsujin 28-gou Gao! (2013) – serie tv

