anime – BATMAN: IL CAVALIERE DI GOTHAM (Batman: Gotham Knight)

Titolo originale: Batman: Gotham Knight – (バットマン ゴッサムナイト)

Titolo internazionale: Batman: Gotham Knight – Batman Anime

Genere: oav – azione, poliziesco, fantastico, drammatico, thriller

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 oav, da 12 minuti ciascuno

Ogni episodio è realizzato da un regista e studio di animazione diverso

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: storia originale, ma ispirata dal personaggio di Batman della DC Comics. Inoltre gli oav sono ambientati nel periodo di tempo che intercorre tra i due film di Christopher Nolan “Batman Begins” (2005) e “Il cavaliere oscuro” (2008).

Coproduzione tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Director: Shōjirō Nishimi (ep 1)

Futoshi Higashide (ep 2)

Hiroshi Morioka (ep 3)

Yasuhiro Aoki (ep 4)

Toshiyuki Kubooka (ep 5)

Jong-Sik Nam (ep 6)

Yoshiaki Kawajiri (ep 6)

Series Composition: Josh Olson, Greg Rucka, Jordan Goldberh, David S. Goyer, Brian Azzarello, Alan Burnett

Character design: Shinji Kimura, Shinobu Tagashira, Toshiharu Murata, Kaoru Inoda, Naoyuki Onda

Music: Christopher Drake, Kevin Manthei, Robert Kral

Studios: statunitensi: DC Comics, Warner Bros. Animation – giapponesi: Madhouse, Studio 4°C, Production I.G e Bee Train

Titolo in Italia: Batman: Il cavaliere di Gotham

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Trasmissione tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Warner Bros. Italia

TRAMA

Un film in sei parti che raccontano il lungo percorso del Cavaliere Oscuro di Gotham. Riuscirà uno dei nostri vigilanti preferiti, un’icona dell’eroe introspettivo, a fare la scelta giusta ogni volta? O prenderà la via più facile?

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Marco Balzarotti: Bruce Wayne / Batman

Antonio Paiola: Floyd Lawton / Deadshot; Uomo trasandato

Enrico Bertorelli: Ten. James Gordon

Dania Cericola: Det. Anna Ramirez

Raffaele Farina: Det. Crispus Allen

Claudio Ridolfo: Uomo; Il Russo

Renata Bertolas: Meesh

Benedetta Ponticelli: Dander

Cesare Rasini: Ronald Marshall

Mario Scarabelli: Jonathan Crane / Spaventapasseri; Sal Maroni

Riccardo Rovatti: Lucius Fox

Guido Rutta: Alfred Pennyworth

Marina Thovez: Cassandra

