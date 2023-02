anime – L’EPOPEA DEL CAVALIERE RIPETENTE (Rakudai Kishi no Cavalry) – di Jin Tamamura, Shin Oonuma

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Rakudai Kishi no Cavalry – (落第騎士の英雄譚 キャバルリィ)

Traduzione letterale: L’Epopea del Cavaliere Ripetente

Titolo internazionale: Chivalry of a Failed Knight

Genere: serie tv – azione, fantasy, scolastico, sentimentale, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2015

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dalla serie di light novel “Rakudai Kishi no Cavalry“.

Director: Jin Tamamura, Shin Oonuma

Series Composition: Shogo Yasukawa

Script: Shinichi Inotsume (eps 7-8, 11) Shogo Yasukawa (eps 1-4, 9, 12) Shun Kawanabe (eps 5-6, 10)

Character design: Sei Komatsubara

Music: Kotaro Nakagawa

Studios: SILVER LINK., Nexus

In Italia: trasmesso sul canale Man-ga (Sky) nel 2015, e poi messo in streaming su Amazon Prime Video; solo in versione audio giapponese con sottotitoli in italiano

Titolo nello streaming in Italia: L’Epopea del Cavaliere Ripetente

Distributore: Yamato Video

Sigle

Opening Theme:

“Identity” by Mikio Sakai

Ending Theme:

“Haramitsu Renge” by Ali Project

Trailer



TRAMA

Alla Hagun Academy si formano i cavalieri magici noti come Blazer, che manifestano la propria anima sotto forma di armi chiamate Device.

Questa è la scuola frequentata da Ikki Kurogane, proveniente da una famiglia prestigiosa e che ha come antenato un grande Blazer. Ma lui è un pessimo allievo, tanto che viene bocciato, difatti è conosciuto con il soprannome di “cavaliere ripetente”.

La vita di Ikki cambia quando conosce Stella Vermillion, una Blazer di grado A, considerata da tutti un vero prodigio. Per volere della preside i due si sfidano a duello, e capita qualcosa di decisamente inaspettato…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Ryota Ohsaka – Ikki Kurogane

Shizuka Ishigami – Stella Vermillion

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Rakudai Kishi no Cavalry

Manga

– Rakudai Kishi no Cavalry

LINK relativi all’opera

Materiale su “L’Epopea del Cavaliere Ripetente” presente sul sito:

Altre opere di Jin Tamamura presenti sul sito:

Akanesasu Shoujo serie tv, anime

Altre opere di Shin Oonuma presenti sul sito:

RECENSIONI