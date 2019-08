anime – NAKA NO HITO GENOME, JIKKYOUCHUU (The Ones Within) – di Shin Oonuma

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu] – (ナカノヒトゲノム【実況中】)

Titolo internazionale: The Ones Within

Genere: serie tv – avventura, gioco, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: web manga di Osora

Director: Shin Oonuma

Series Composition: Kento Shimoyama

Character design: Mizuki Takahashi

Music: Junichi Satou

Studios: Silver Link.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub AnimeShinigami.

Sigle:

Opening

“not GAME” by Tasuku Hatanaka

Ending

“Boku o Mitsukete” by fhána

Trailer



TRAMA

Iride Akatsuki è un ragazzo che posta, con successo, sul web dei filmati in cui gioca ai videogiochi. Un giorno lui ed altri videogiocatori famosi sui social (in gergo “streamer online”), ricevono un misterioso messaggio di congratulazioni per aver sbloccato un gioco chiamato “The Ones Within”.

Subito dopo vengono rapiti, e si risvegliano in un’isola strana, abitata da un panda gigante; e con un uomo con la testa di alpaca che gli avvisa che se vogliono tornare a casa e non morire, devono arrivare alla fine del gioco “reale” e raggiungere un milione di visualizzazioni sul live streaming dello show.

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Daiki Yamashita – Akatsuki Iride

Akari Kitō – Karin Sarayashiki

Kaori Nazuka – Yuzu Roromori

Kenjiro Tsuda – Paka

Kouki Uchiyama – Zakuro Oshigiri

Manaka Iwami – Himiko Inaba

Takuma Terashima – Makino Aikawa

Takuya Satō – Kaikoku Onigasaki

Tasuku Hatanaka – Anya Kudō

Misato Fukuen – Murasaki Ueno

OPERE RELATIVE

Manga

– Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]

