anime – WATAMOTE (Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui!) – di Shin Oonuma

SCHEDA

Titolo originale: Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! – WataMote – (私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! – ワタモテ)

Titolo internazionale: No Matter How You Think About It It’s Your Fault I’m Not Popular! – WataMote

Genere: serie tv – commedia, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso) + 1 OAV

Durata ep.: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2013

Rete tv giapponese: TV Tokyo, TV Aichi, TV Osaka, AT-X

Tratto: Manga di Nico Tanigawa

Director: Shin Oonuma

Series Composition: Takao Yoshioka

Character design: Hideki Furukawa

Music: Sadesper Record

Studios: Silver Link.

In Italia: inedito

Sigle:

Opening:

“Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui” by Konomi Suzuki and Kiba of Akiba

Ending:

#1: “Dou Kangaete mo Watashi wa Warukunai” by Izumi Kitta (eps 1, 3-4, 7-10)

#2: “Musō Renka” by Velvet.kodhy (ep 2)

#3: “Yoru no Tobari Yo Sayōnara”by Velvet.kodhy (ep 5)

#4: “Natsu Matsuri” by Utsu-P & Minatsukitoka, feat. Hatsune Miku (ep 6)

#5: “Sokora no Kigurumi no Fūsen to Watashi” by Velvet.khody and Velvet.khody+μ+μ (ep 11)

TRAMA

Forte delle sue esperienze fatte sui simulatori di appuntamenti, Tomoko Kuroki è convinta di poter diventare una liceale di successo. Non sa che la realtà sarà totalmente diversa dal mondo colorato dei videogiochi!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Izumi Kitta – Tomoko Kuroki

Kana Hanazawa – Yū Naruse

Risa Hayamizu – Tomoko’s mother

Yūichi Nakamura – Tomoki Kuroki

RECENSIONI

