manga – MIROIRS – di Posuka Demizu, Kaiu Shirai

Titolo originale: Miroirs – (ミロワール)

Titolo internazionale: Miroirs

Autori: Posuka Demizu (disegni) Kaiu Shirai (storia)

Genere: racconti, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Miroirs

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con numerose pagine a colori, sovracopertina e grande formato, a 11,90 euro

Traduzione: Carlotta Spiga e Federica Sette

Volumi: 1 (concluso)

Coco Chanel (vero nome: Gabrielle Chanel) è stata una donna rivoluzionaria (consiglio la visione di qualche documentario a lei dedicato, per capire quanto ha influenzato la moda e le abitudine quotidiane, soprattutto delle donne). Il volume presenta tre storie ambientate nel Giappone moderno, ma che prendono spunto proprio dalle due idee.

1) Sorcières – una bambina passa molto tempo da sola a casa, e fantastica di essere una principessa. In una delle sue fantasticherie, incontra una “strega” speciale…

2) Menteuse – una giovane universitaria ogni giorno esce di casa con un look diverso, recitando una parte diversa. Ma nessuno conosce il suo vero “io”…

3) Corneille Noir – uno studente delle superiori si sente anonimo e senza colori, piccolo e magro com’è. Ma un giorno un suo compagno di classe, molto diverso da lui, gli chiede di fare shopping assieme…

I volumi sono in gran parte in bianco e nero, ma ci sono numerose pagine a colori che hanno un significato nelle varie storie.

