libro – BUTTER – di Asako Yuzuki

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Butter

Titolo internazionale: Butter

Autrice: Asako Yuzuki

Genere: romanzo contemporaneo – mistero, giallo psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2020

Paese: Giappone

Casa editrice: Shinchosha

Titolo in Italia: Butter

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Casa editrice: HarperCollins Italia

Traduzione: Bruno Forzan

Pagine: 528

Prezzo di copertina: 18,90 euro (cartaceo) e 9,99 euro (digitale)

TRAMA

Rika è l’unica donna nella redazione di una prestigiosa rivista maschile, le altre giornaliste hanno mollato ma lei no: per arrivare al vertice lavora tantissimo, fa straordinari e quando riesce a mangiare compra alimenti preconfezionati, ma per non prendere peso evita tutti i cibi grassi come il burro.

Tutto cambia quando decide di intervistare Manako, una donna in carcere con l’accusa di aver ucciso tutti i suoi ex amanti, che la mantenevano e sono morti in modo misterioso dopo che lei li ha lasciati. Il caso sta facendo scalpore perchè lei è grassa e non ha l’aspetto di una “femme fatale”, ma di una normale casalinga che cucinava con le sue mani piatti francesi per i suoi ricchi fidanzati.

Ma avvicinarla non è facile, dato che Manako ha rifiutato tutte le proposte di interviste, e ha pubblicamente detto di disprezzare le donne che lavorano. Sotto suggerimento della amica Reiko, Rika scrive alla donna per conoscere la ricetta dello stufato di manzo, pezzo forte della cucina di Manako. La detenuta a quel punto accetta di incontrarla. Rika inizialmente parlerà con lei solo di cucina, ma poi le cose prenderanno un’altra piega…

COPERTINE clicca per ingrandire

prima immagine copertina giapponese, seconda immagine copertina italiana

RECENSIONI